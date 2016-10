Nato hautaa historian painolastin, kun saksalaiset sotilaat harjoittelevat Viron puolustamista

Tapa. Euroopan valtiot, ja etenkin Saksa, panostavat Baltian puolustukseen enemmän, kuin puheista voisi päätellä.

Syvällä pohjoisvirolaisessa metsässä on Viron puolustusvoimien pääharjoitusalue. Hiekkatietä lipuu saksalainen sotilasajoneuvojen kulkue, kun räjähdys pysäyttää sen. Nousee savua, takaluukku aukeaa ja ulos hyppivät sotilaat. Metsä täyttyy paukkeesta ja saksankielisistä käskyistä.

Saksan 23. vuoristojääkäriprikaatin komppania, eli noin sata sotilasta, päättävät paraillaan kolmen kuukauden komennusta Virossa Tapan varuskunnassa.

”Meille tämä on hyvin tärkeä tehtävä, koska voimme osallistua Euroopan vakauttamiseen. Ja voimme vaikuttaa siihen, että Viro pysyy vapaana ja riippumattomana”, sanoo kenraali Alexander Sollfrank.

Sollfrank seuraa harjoitusta havumetsän keskellä.

Sotilaat ovat maastoutuneet ja liikkuvat puiden lomassa järjestyksessä kuin pelilaudalla. Tehtävä on selvitä kuvitellusta väijytyksestä, ottaa tila haltuun ja korjata miinaan ajanut ajoneuvo.

Sen jälkeen kun Venäjä valtasi Krimin Ukrainalta 2014, Yhdysvallat on järjestänyt näyttäviä ilmaharjoituksia ja sotilaskulkueita Baltian maissa. Paljon pienempää ääntä on pitänyt Saksa, joka on tuonut joukkojaan Baltiaan vastauksena Venäjän sotatoimille Ukrainassa.

Euroopan maista Saksa on panostanut eniten Baltian turvallisuuden takaamiseen kuluneen kahden vuoden aikana.

Parhaillaan Saksan ilmavoimat valvoo ilmatilaa Viron Ämarista käsin jo kolmatta kertaa kahden vuoden aikana. Vuoristojääkärien komppania puolestaan tuli Baijerista Tapalle heinäkuussa ja pysyy Virossa lokakuun alkuun. Saksa on samankaltaisella komennuksella parhaillaan myös Latviassa.

Osa Tapan metsässä syyskuussa harjoitelleista saksalaissotilaista on ollut kriisialueilla Afganistanissa, Irakissa, Malissa, Balkanilla ja 90-luvun alussa Somaliassa, Sollfrank luettelee.

”Nyt suoritamme tärkeää tehtävää Virossa”, sanoo Sollfrank. ”Tietääkseni kukaan sotilaista ei ole aiemmin käynyt Virossa.”

Virolainen metsä on samantapainen kuin harjoitusalueella Pohjois-Saksassa. Vain suota on enemmän, yhtäkkiä voit olla polvia myöten mudassa, joukkueen johtaja Michael K. vertaa.

Saksan puolustusvoimien säännön mukaan ulkomaan komennuksella olevien sotilaiden sukunimestä saa mainita vain ensimmäisen kirjaimen perheiden yksityisyyden suojaamiseksi.

”Tavallisesti käymme Pohjois-Saksassa tai Itävallassa. Näin kaukana en ole ennen käynyt harjoituksissa”, sanoo Michael K.

Baltiassa Saksalla on raskas historian painolasti. Toisen maailmansodan veriset taistelut natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välillä käytiin noin sata kilometriä itään alueelta, jossa saksalaiset ovat syksyn harjoitelleet.

”Täällä on käyty kamalia sotia jo Saksalaisen ritarikunnan ajoista 800 vuotta sitten”, sanoo kenraali Sollfrank.

Tällä kertaa saksalaiset ovat Baltiassa paikallisten kutsusta, mikä on historian valossa poikkeus.

Selvä enemmistö Viron väestöstä tukee länsiliittolaisten läsnäoloa, eikä eriäviä mielipiteitä näy julkisessa keskustelussa. Tapan varuskunnan ympäristössä asuu paljon venäjänkielisiä. Venäjänkielinen väestö suhtautuu kielteisemmin Nato-liittolaisten läsnäoloon Virossa.

Putin päihittää teidät kaikki, sienestäjä ilkkui kerran saksalaisille. Se on kärjekkäin vastalause, jonka sotilaat kertovat kuulleensa.

Yleisesti saksalaissotilaat ovat kokeneet olevansa tervetulleita Viroon.

Tällä kertaa huutelevia sienestäjiä ei näy lähimaastossa. Kuviteltu väijytyskin on ohi reilussa tunnissa.

Jos Yhdysvaltojen mielenkiinto Baltiaa kohtaan tulevaisuudessa vähenee, Saksan merkitys siellä kasvaa.

Kuitenkin Saksa on pitänyt niin matalaa profiilia sotilaallisesta läsnäolostaan Baltiassa, että ennen HS:ää kukaan ei ollut edes kysynyt Baltiassa olevien joukkojen ja varustuksen määrää.

”Euroopan maista Saksa on panostanut eniten joukkoja vakautustoimenpiteisiin, joista päätettiin valmiustoimintasuunnitelmassa Naton huippukokouksessa Walesissa (2014)”, Saksan puolustusministeriön tiedotusosasto vahvistaa.

Osana Walesin sopimusta 5 500 saksalaissotilasta on Saksan puolustusministeriön mukaan osallistunut tänä vuonna harjoituksiin Euroopassa, enimmäkseen Baltiassa.

Ensi vuonna panostus jatkuu suunnilleen samalla tasolla.

Kesällä Naton huippukokouksessa Varsovassa Saksa lupasi ottaa vastuun tuhannen sotilaan pataljoonasta Liettuassa, Britannia Virossa. Puolassa Nato-valtioiden pataljoonasta päävastuun ottaa Yhdysvallat, Latviassa Kanada.

Itämeren alueen valtioista Tanska on Saksan ohella tuonut joukkojaan Viroon. Se on osallistunut Baltiaan ilmavalvontatehtäviin rotaatioperiaatteella.

Tanskan maavoimien sotilaita odotetaan Viroon pidemmäksi jaksoksi ensi vuonna.

Enimmillään saksalaissotilaita oli kesällä yhtä aikaa 600 maavoimien harjoituksissa Liettuassa, ja sotalaivojensa fregattien ja korvettien mukana 800 sotilasta merivoimien harjoituksissa Itämerellä.

Vuoristojääkärit palaavat Baijerista Viroon ensi vuonna.

Tausta

Itämerellä moni asia vaikuttaa nyt turvallisuuteen

Itämeren turvallisuustilanne kiristyi kevättalvella 2014, kun Venäjä miehitti Krimin ja aloitti sotatoimet Itä-Ukrainassa. Toimet nostivat erityisesti Baltian turvallisuustilanteen esiin.

Taustalla oli jo kiista ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka osaa Yhdysvallat rakentaa parhaillaan Puolaan. Yhdysvallat sanoo suojaavansa sillä itseään ja Eurooppaa Iranin ja Pohjois-Korean uhalta, mutta Venäjä pitää järjestelmää uhkana ydinasepelotteelleen.

Nyt Ruotsissa pohditaan yleisen asevelvollisuuden palauttamista, ja Gotlantiin on jälleen siirretty joukkoja. Sotilasliitto Nato päätti kesällä huippukokouksessaan sijoittaa Puolaan ja Baltian maihin kuhunkin pataljoonan. Venäjä on uudistanut ilmapuolustusta Pietarin ympäristössä.

Lisäksi turvallisuustilanteeseen vaikuttaa monta seikkaa.

Venäjän kehitys

Venäjän sisäinen kehitys on arvaamatonta. Valta on keskittynyt, muut instituutiot ovat heikkoja ja talous ongelmissa. Se voi heijastella myös maan ulkopolitiikkaan. Venäjän johto myös näyttää kokevan Venäjän olevan piiritettynä, mikä vaikuttaa sen toimintaan.

Erot toimintanopeudessa

Alueen maat ovat Venäjää lukuun ottamatta demokratioita.

”Niissä kansallisen edun mukaisiin toimiin vaaditaan poliittinen päätös ja mandaatti, koska päätösten pitää olla legitiimejä. Sitä edeltää usein keskustelu, jossa voi olla hyvinkin erilaisia kantoja. Venäjällä ei tällaista keskustelua tarvita ennen päätöstä. Siellä yhteiskunta viritetään jälkikäteen sellaiseen tilaan, että se sopeutuu päätökseen”, sanoo vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisesta instituutista.

Samaan viittasi Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia pohtinut työryhmä raportissaan huhtikuussa.

”Tyytymättömän valtana Venäjä on tehnyt arvaamattomuudesta strategisen ja taktisen hyveen, jota tukee vaikuttava poliittinen ja sotilaallinen ketteryys”, ryhmä kirjoitti.

Tärkeät vaalit

Yhdysvalloissa järjestetään marraskuussa presidentinvaalit. Republikaanien ehdokas Donald Trump on vihjaillut, ettei hänen johtamansa Yhdysvallat puolusta liittolaisiaan automaattisesti.

Saksassa on ensi vuonna parlamenttivaalit. Sosiaalidemokraatit ovat korostaneet yhteistyötä Venäjän kanssa enemmän kuin liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit.

Energia politiikkana

Venäjä ajaa uusien kaasuputkien rakentamista Itämeren pohjaan siellä jo olevien Nordstream-putkien rinnalle. Tämän Nordstream II:n tavoitteena on lopettaa kaasun vienti EU:hun Ukrainan läpi, mutta Venäjä pyrkii sen avulla luomaan myös uuden poliittisesti hyödyllisen ”strategisen liiton” Saksan kanssa, energiakonsultti Ilian Vassilev sanoi talouslehti Financial Timesille.

Puhe Nato-jäsenyydestä

Venäjä on sanonut, että se vastustaa uusien maiden liittymistä Natoon. Venäjä saattaa vastata eri tavoin jo Suomen ja Ruotsin Nato-keskusteluun.

”Venäjä käyttää uhka-arvioita valtapoliittisesti, eli pyrkii saamaan naapurinsa käyttäytymään omien intressiensä mukaisesti, tässä tapauksessa pysymään sotilaallisesti liittoutumattomina. Meillä ei usein sanota ääneen, että näin yritetään vaikuttaa keskusteluumme”, Pynnöniemi sanoo.

Yksittäinen onnettomuus

Venäjä suhtautuu ärtyneesti Baltian maiden Nato-liittolaisten lisääntyneeseen toimintaan Itämerellä. Se on näkynyt muun muassa venäläishävittäjien pyörähdyksinä yhdysvaltalaiskoneiden lähellä.

Marko Mumm

Marko Mumm