Kuka Yksi Euroopan pitkäaikaisimmista johtajista Viktor Orbán, 53, on ollut Unkarin pääministerinä yhtäjaksoisesti vuodesta 2010. Sitä ennen hän toimi pääministerinä vuosina 1998–2002. Johtaa Fidesz-puoluetta. Vuonna 2010 alkaneella valtakaudella hän on rajoittanut median ja oikeuslaitoksen vapautta. Poliittinen ohjaus kansalaisjärjestöstä on lisääntynyt. Transparency Internationalin mukaan ylätason korruptio on pahentunut Orbánin kaudella. Tutkimusten mukaan erityisesti Orbánin lähipiiri on hyötynyt EU:n maksamilla tukimiljardeilla tehdyistä urakoista. Orbán on naimisissa, ja hänellä on viisi lasta.

Budapest. Joulupukkipartainen pappi Gábor Iványi istahtaa toimistonsa sohvalle Budapestin sivukadulla. Rakennuksen edessä parveilee kodittomia miehiä. Iványin yhdistys ruokkii, majoittaa ja vaatettaa heitä.

Ivanyi tuntee yhteiskunnan katutason mutta myös ylimmän johdon.

Ivanyi on kastanut kaksi pääministeri Viktor Orbánin lapsista. He tutustuivat 1980-luvulla, kun molemmat vastustivat kommunistihallintoa Budapestin toisinajattelijapiireissä. Ivanyi uskonmiehenä, Orbán nuorena lakitieteilijänä. Kommunismi kaatui lopulta 1989. Idästä alkoi tulla osa länttä.

Nyt runsas neljännesvuosisata myöhemmin Iványi on kääntynyt Orbánin arvostelijaksi. Hän uskoo, että Orbánilla on mielessään uusi kumous Euroopassa.

Suvi Turtiainen / HS

Sen vuoksi Unkarin kansallismielinen oikeistohallitus järjestää tänään sunnuntaina kansanäänestyksen EU:n turvapaikanhakijakiintiöistä. Iványin mukaan kyse ei ole maahanmuuttajista vaan Unkarin asemasta Euroopan unionissa.

”Kyse on vain Orbanin vallanhimosta”, Iványi sanoo.

”Hän on erittäin kunnianhimoinen. Hän haluaa muuttaa koko Euroopan unionin oman näkemyksensä mukaiseksi.”

Unkarin kansanäänestyksen tulos tiedetään jo lähes varmasti. Uurnille vaivautuvien unkarilaisten enemmistö äänestänee ”ei” kysymykseen, sallivatko he EU:n asuttaa maahan muita kuin unkarilaisia ilman Unkarin parlamentin hyväksyntää.

Äänestyksen suurin voittaja on Orbán. Tulos vahvistaa todennäköisesti hänen mainettaan Brysseliä vastaan nousseena populistijohtajana ja Länsi-Euroopan haastajana.

”Orbán uskoo oikeasti, että nykymuotoinen EU kaatuu ja tilalle tulee vahvojen kansallisvaltioiden EU”, politiikan tutkija Róbert László sanoo.

”Ja että hän voisi olla jonkinlainen johtohahmo uudenlaisessa EU:ssa.”

Sergio Perez / Reuters

Viktor Orbánin Unkari saattaakin olla näyteikkuna sille, mitä Euroopassa voi tulevaisuudessa tapahtua, jos nationalistinen oikeistopopulismi vahvistuu entisestään.

Eteläunkarilaisessa Pécsin kaupungissa on alkamassa infotilaisuus lähestyvästä äänestyksestä. Koulun juhlasali tulee aivan täyteen.

Suvi Turtiainen / HS

On lämmin syysperjantain ilta. Keskimäärin keski-iän ylittänyt yleisö on pukeutunut siisteihin paitoihin ja suoriin housuihin sekä kukkamekkoihin.

Orbán ei ole paikalla, mutta hänen viestinsä kuuluu läpi puolitoista tuntia kestävän tilaisuuden.

Seinälle aletaan iskeä kalvoja. Yhdessä kuvassa näytetään kuvaa siirtolaismiehistä, joilla on kyltti ”islam valtaa Euroopan”. Toisessa kuvassa on EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja EU-parlamentin puhemies Martin Schulz.

”Näillä kahdella hyvännäköisellä nuorella miehellä ei ole ongelmaa alkoholin kanssa. Heillä on ongelma, jos alkoholia ei löydy”, tilaisuuden puhuja Zoltán Lomnici sanoo. Unkarissa muistetaan hyvin, miten riehakas Juncker puhutteli Orbánia ”diktaattoriksi”.

Yleisössä istuu kemistinä työskentelevä Mária Nagyné Kavdos. Hän on tyypillinen Orbánin kannattaja: koulutettu ja Unkarin keskiluokkaa. Heille on turha tarjota löysiä argumentteja, minkä vuoksi esitelmä on taitavasti rakennettu.

Tilaisuuden puhuja viittaa jatkuvasti ”saksalaistutkimuksiin” niitä kuitenkaan nimeämättä puhuessaan maahanmuuttajien väitetyistä rikoksista ja nahjustelusta. EU:n haukkuminen ulkoistetaan siteeraamalla EU-kriittisiä länsijohtajia. Ihmisille kerrotaan, ettei ole rasismia vastustaa maahanmuuttoa.

Nagyné Kavdosin mies Zoltan Nagy kokee, että EU on asettanut maahanmuuttajat tavallisen unkarilaisen edelle. He tukevat Orbánia, koska tämä vastustaa Brysseliä.

”Orbán puolustaa Unkaria”, lakimiehenä työskentelevä Nagy kertoo. ”Eikä tottele muita.”

Orbán on populisti, jonka politiikka perustuu viholliskuviin ja vastakkainasetteluun. Tällä hetkellä hänen päävastustajiaan ovat maahanmuuttajat ja Bryssel, joita vastaan myös kansanäänestys on suunnattu. Unkarin vasemmistopuolueet ovat niin heikkoja, etteivät ne edes kelpaa varjonyrkkeilyvastuksiksi.

Orbán ei kuitenkaan aina ole ollut nykyisenlainen länsikriittinen nationalistipoliitikko, joka kertoo ihailevansa Turkin ja Venäjän kaltaisia yhteiskuntia.

Pappi Iványi tunsi Orbánin jo silloin, kun tämä oli mukana perustamassa nykyistä valtapuoluetta Fidesziä 1988. Liberaali nuorten puolue vastusti kommunismia ja Neuvostoliittoa.

Iványi kertoo anekdootin tilaisuudesta, jossa silloin 25-vuotiaan Orbánin poliittinen ura lähti nousuun. Vuonna 1989 vuoden 1956 kansannousun aikainen – ja sen vuoksi teloitettu – pääministeri Imre Nagy haudattiin uudestaan, tällä kertaa sankarimenoin. Tapahtuma oli osa kylmän sodan loppumista ennakoivia tapahtumia.

Iványin mukaan Orbánin kanssa oli sovittu, ettei maassa yhä olevia neuvostojoukkoja mainittaisi. Tilanne oli herkkä. Orbán ei pitänyt lupausta ja alkoi vaatia neuvostojoukkoja pois maasta. Tämä oli hänen ensimmäinen tähtihetkensä.

”Hän on erittäin taitava kiinnittämään huomion itseensä.”

Nyt Orbán näyttää tyypilliseltä Trump-ajan poliitikolta, joka nostaa itsensä otsikoihin kommenteilla ja teoilla, joita aluksi pidetään pöyristyttävinä mutta jotka alkavat pian näyttää normaaleilta.

Iványin mukaan tämä on yksi syy, miksi Orbán on onnistunut kasvattamaan mainetta myös Unkarin ulkopuolella. Hän vertaa Orbánia Italian edustalle karille ajaneen Costa Concordia -laivan kapteeniin Francesco Schettinoon.

Kaikki tuntevat hänet mutta eivät niitä kapteeneja, jotka tekevät työnsä hyvin ja pitämättä meteliä.

Laszlo Balogh / Reuters

Iványin mukaan Orbán ei usko mihinkään poliittiseen ideologiaan vaan vaihtaa aatetta tilanteen mukaan. Sen vuoksi entinen länsimielinen liberaalipoliitikko on nykyään länsivastaisen leirin johtava liberaalin demokratian arvostelija.

”Ainoa, mihin hän todella uskoo, on jalkapallo”, Iványi sanoo viitaten pääministerin intohimoon. Orbánin kotikylään on rakennettu stadion, joka vetää enemmän katsojia kuin kylässä on asukkaita.

Aatteettomuus tekee hänestä poliittisesti ketterän.

Pari vuotta sitten Orbánin johtama keskusta-oikeistolaisena tunnettu Fidesz-puolue alkoi menettää äänestäjiä gallupeissa äärioikeistolaiselle Jobbikille.

Orbán alkoi flirttailla äärioikeiston ajatuksilla. Hän vihjaili suur-Unkarilla ja kuolemantuomion palauttamisesta. Sitten tuli pakolaiskriisi.

Orbánin suosio alkoi kasvaa samaa tahtia kun turvapaikanhakijoiden kohtelu koveni.

Politiikasta, joka oli aiemmin kuulunut Unkarin äärioikeistolle, on tullut valtavirtaa.

Pakolaiskriisi on myös nostanut Orbánin profiilia Euroopassa. Orbán ei ole muuttanut Eurooppaa mutta – kuten 1980-luvulla – hän oli jälleen ensimmäisiä, jotka aistivat ilmapiirin muutoksen ja alkoivat hyödyntää sitä poliittisesti. Edelläkävijän asema tuo vaikutusvaltaa, sanoo pitkään Unkaria seurannut populismitutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.

Piikkilankaan uskova pääministeri nähdään vastavoimana Saksan liittokansleri Angela Merkelille. Kymmenen miljoonaan asukkaan Unkaria johtava Orbán on onnistunut kasvamaan kokoaan suuremmaksi johtajaksi EU:ssa.

Pakolaiskriisi on nostanut kansallismielisten oikeistopopulistien suosiota ympäri Eurooppaa. Orbán uskoo, että EU muuttuu. Eli hänen ei tarvitse.

”Kukaan ei voi poissulkea mahdollisuutta, että Euroopan valtavirta seuraa samaa kehitystä, jota se on yrittänyt niin kovasti estää Unkarissa”, Orbán sanoi kesällä puhuessaan nuorille unkarilaisille Romaniassa.

”Tällä tavalla mustasta lampaasta tulee lauma ja poikkeuksesta sääntö.”

Liittolaisina suuressa suunnitelmassa Orbán näkee itäisen Keski-Euroopan maat Slovakian, Tšekin ja erityisesti Puolan. Näiden niin kutsuttujen Visegrad-maiden nelikko jakaa lähihistorian osana kommunistiblokkia ja on ollut yhteisrintamassa Euroopan ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa ja taakanjakoa vastaan.

Unkarin tavoin Puola on kehittynyt kohti niin kutsuttua epäliberaalia demokratiaa, jossa liberaalin demokratian tukipilarit eivät ole enää arvossa. Sanavapautta ja oikeuslaitoksen riippuvuutta on Unkarin tavoin heikennetty.

Viime kuussa Orbán ja Puolan valtapuolueen johtaja Jarosław Kaczyński asemoivat itsensä Krynican talousfoorumissa Puolassa ”EU:n hevosvarkaiksi”. Vertaus on paljonpuhuva, sillä sekä Puola että Unkari saavat miljardien rakennetukia EU:lta vuosittain mutta ovat valmiita uhmaamaan EU:n perusarvoja.

Tutkimusten mukaan erityisesti Orbánin lähipiiri on hyötynyt EU:n tukimiljardeista.

Orbán on sanonut haluavansa eroon EU:n ”idealisoimisesta”, eli niistä arvoista, joiden varaan koko yhteisö on rakentunut.

Jos Orbánin visio toteutuu, käy päinvastoin kuin vuonna 1989. Itäinen malli leviää länteen.

Pécsin yleisötilaisuudessa annetaan ymmärtää, että muu Eurooppa kadehtii jo nyt Unkaria. Lomnici kertoo vitsin.

Ryhmä siirtolaisia odottaa Saksan rajalle ja Angela Merkeliltä kysytään, mitä pitäisi tehdä. Merkel sanoo tervetuloa, sisään vaan.

”Ei vaan, nämä ovat saksalaisia, jotka haluavat Unkariin.”