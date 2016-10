Intia julisti armahduksen verojen välttelijöille, minkä jälkeen intialaiset ilmoittivat 9 miljardin euron edestä piilotettua varallisuutta

Intian hallituksen julistama armahdus verojen välttelijöille on saanut kymmenet tuhannet epäillyt paljastamaan piilotettuja tulojaan, Intian valtiovarainministeriö kertoi lauantaina.

Ministeriön mukaan kyse on ainakin 652,5 miljardista rupiasta eli 8,8 miljardista eurosta. Lopullinen summa todennäköisesti nousee vielä tästäkin.

Reutersin laskelmien mukaan valtio on saamassa noin 4 miljardia euroa lisää verotuloja.

Hallitus lähetti aiemmin tänä vuonna kirjeen noin 700 000:lle verojen välttelystä epäillylle. Hallitus lupasi, ettei asiaa tutkita rikoksena, jos epäilty paljastaa piilotetut tulonsa ja omaisuutensa ja maksaa sovitun rangaistuksen.

Verottajalta piilotettuja tuloja ja omaisuutta kutsutaan Intiassa ”mustaksi rahaksi”. Kyse on isosta ongelmasta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Delhin-kirjeenvaihtaja Sanjoy Majumder arvioikin, että hallituksen nyt julistamat summat ovat vain pieni osa piilotetuista tuloista. Mukana ei ole muun muassa sveitsiläisiin pankkeihin tai veroparatiiseihin siirrettyjä varoja. Hallituksen arvioiden mukaan niissä kyse on jopa lähes 500 miljardista eurosta.

Intian pääministeri Narendra Modi lupasi vaalikampanjassaan taistella korruptiota ja ”mustaa rahaa” vastaan.

Lauantaina hän kehuikin lauantaina hanketta viestipalvelu Twitterissä.

I compliment all those who chose to be tax compliant in IDS-2016. This is a great contribution towards transparency & growth of the economy.