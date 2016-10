Länsimaat tuomitsevat sairaaloiden pommitukset Aleppossa

Länsimaiden ulkopoliittinen johto on tuominnut laajasti sairaaloihin kohdistuneet pommitukset Aleppon kaupungissa Syyriassa. Syyrian hallituksen ja sitä tukevan Venäjän lentokoneet ovat pommittaneet kymmenen päivän ajan kiivaasti kapinallisten hallitsemia Aleppon itäosia. Kapinallisalueiden sairaaloita on pommitettu tällä viikolla kahteen otteeseen, viimeksi lauantaina.

Tuoreiden väkivaltaisuuksien arvioidaan olevan pahimpien joukossa yli viisi vuotta kestäneen Syyrian sodan aikana.

Länsimaat ovat moittineet pommituksia kovasanaisesti. Ranskan ulkoministeri Jean-Marc Ayrault totesi, että sairaaloihin ja niiden henkilöstöön kohdistuvat iskut ovat sotarikoksia.

”Tekijät laitetaan vastuuseen”, Ayrault vakuutti lähettämässään lausunnossa.

Britannian ulkoministeri Boris Johnson katsoo Venäjän syyllistyneen sotarikoksiin. The Sun -lehden perjantaina julkaisemassa haastattelussa Johnson sanoo, että Venäjä on kohdistanut systemaattisia iskuja avustustyöntekijöihin.

”He pudottavat yhden pommin ja odottavat, että avustustyöntekijät tulevat ulos, siviilit vetävät haavoittuneita raunioista, ja viisi minuuttia myöhemmin he pudottavat toisen pommin.”

Johnsonin mukaan asiasta on todisteita.

Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier tuomitsi iskut.

”Aleppon pommitusten täytyy viimein loppua! He, jotka haluavat taistella terrorismia vastaan, eivät iske sairaaloihin”, Saksan ulkoministeriö välitti Steinmeierin lausunnon Twitterissä. ”Tarvitsemme Aleppoon tulitauon niin pian kuin mahdollista.”

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallströmin mukaan sairaaloiden pommittaminen ei ole inhimillistä eikä hyväksyttävää. Hänen mukaansa Syyrian presidentti Bašar al-Assad ja Venäjä vaikeuttavat rauhanponnisteluita.

Unacceptable to bomb civilians, children and hospitals in #Aleppo. No humanity. Assad & Russia moving further away from peace.