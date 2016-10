Donald Trumpin katastrofien viikko jatkuu – Lehti: Vältellyt verojen maksua liki kaksi vuosikymmentä

Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin valtavat liiketappiot 1990-luvun puolivälissä avasivat hänelle mahdollisuuden vältellä veroja lähes kahden vuosikymmenen ajan, kertoo sanomalehti The New York Times.

Lehti on saanut haltuunsa asiakirjoja, joiden mukaan Trump ilmoitti vuonna 1995 verottajalle 916 miljoonan dollarin eli nykyrahassa yli miljardin euron tappiot. Ne johtuivat Trumpin omistamien kolmen Atlantic Cityssä sijaitsevan kasinon huonosta hoidosta, epäonnistuneesta laajentamisyrityksestä lentoyhtiöiden puolelle ja kehnosti ajoitetusta Manhattanin Plaza-hotellin ostosta.

The New York Timesin käyttämien veroasiantuntijoiden mukaan nämä tappiot olisivat tarjonneet Trumpille tilaisuuden jättää maksamatta verot vastaavan suuruisista tuloista jopa 18 vuoden ajan.

Trump ei ole vieläkään suostunut julkistamaan verotietojaan, mutta lehden mukaan tämä tarkoittaisi joka tapauksessa peräti 50 miljoonan dollarin verottomia tuloja vuodessa.

”Hän on hyötynyt suunnattomasti tuhostaan”, arvioi kiinteistöasioihin erikoistunut apulaisprofessori Joel Rosenfeld The New York Timesille.

Asiantuntijat korostavat, että vuodelta 1995 olevat asiakirjat eivät kuitenkaan osoita Trumpin toimineen sinänsä vilpillisesti.

Trump itse ei halunnut kommentoida The New York Timesin uutista mitenkään. Hänen kampanjatoimistonsa julkaisi kuitenkin lausunnon, jossa ei myönnetty eikä kiistetty 916 miljoonan dollarin tappioita.

”Hra Trump on erittäin kyvykäs liikemies, jolla on liiketoiminnalleen, perheelleen ja työntekijöilleen varainhoidollinen vastuu olla maksamatta veroja enemmän kuin laki vaatii.”

Lausunnon mukaan Trump on vuosien aikana maksanut satoja miljoonia dollareita erilaisia veroja. ”Hra Trump tuntee verotuksen käytännöt selvästi paremmin kuin kukaan aiemmin presidentiksi pyrkinyt. Hän on myös ainoa, joka kykenee korjaamaan niitä.”

Lisäksi Trumpin lakimies Marc E. Kasowitz lähetti The New York Timesille sähköpostin, jossa hän väitti tietojen julkaisun olleen laitonta ja uhkasi lehteä oikeustoimilla.

Kuluva viikko on ollut vaikea Trumpin kampanjalle.

Trump ja hänen kilpakumppaninsa Hillary Clinton kohtasivat yhteisessä vaaliväittelyssä alkuviikolla. Clintonin arvioitiin olleen keskustelussa vakuuttavampi. Hän muun muassa syytti Trumpia rasistiksi, seksistiseksi ja veronkiertäjäksi.

Ensimmäisten väittelyn jälkeisten mielipidemittausten mukaan Clinton hyötyi väittelystä tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa. The Detroit Newsin ja WDIV-TV:n torstaina julkaiseman mielipidemittauksen mukaan Clinton johtaa Trumpia Michiganissa nyt 7 prosenttiyksiköllä. WBURin mittauksessa Clinton on edellä 7 prosenttiyksikköä New Hampshiressa ja Mason-Dixonin mittauksessa 4 prosenttiyksikköä Floridassa.

Myös kaksi väittelyn jälkeen julkaistua valtakunnallista mielipidemittausta on tuonut Clintonille hyviä uutisia. Morning Consultin mittauksessa Clinton on Trumpia nyt kolme prosenttiyksikköä edellä, kun hän ennen väittelyä oli niukasti jäljessä. Echelon Insightin mittauksen mukaan Clintonin etumatka väittelyn jälkeen on viisi prosenttia.

Myöhemmin viikolla Trump julkaisi joukon twiittejä, joissa hän kutsui entistä Miss Universumia Alicia Machadoa ”kuvottavaksi” ja ”konnaksi”.

Hillary Clinton oli nostanut Machadon maanantain vaaliväittelyssä esiin esimerkkinä naisista, joiden ulkonäköä Trump on kommentoinut alentuvasti. Twiiteissään Trump vihjasi, että venezuelainen Machado olisi saanut Yhdysvaltain kansalaisuuden Clintonin avustuksella.

