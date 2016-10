”Jos Euroopan unioni on demokraattinen, se kunnioittaa unkarilaisten tahtoa” – voitonvarma Viktor Orbán kommentoi kiisteltyä äänestystä HS:lle

Budapest

On helppo antaa itsevarmoja lausuntoja heti äänestyspäivän aamuna, jos voitto on jo lähes varma.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán kertoi sunnuntaina olevansa valmis eroamaan maan johdosta, jos hänen edustamansa kanta häviää sunnuntaina pidettävässä kansanäänestyksessä EU:n turvapaikanhakijakiintiöistä.

Orbán puhui toimittajille Budapestin 12. kaupunginosassa paikallisessa peruskoulussa käytyään äänestämässä.

Äänestys jatkuu vielä iltaan asti, mutta tulosta pidetään jo selvänä. Mielipidemittausten mukaan unkarilaisten enemmistö aikoo äänestää hallituksen linjan mukaisesti eli ”ei” kysymykseen kysymykseen, sallivatko he EU:n asuttaa maahan muita kuin unkarilaisia ilman Unkarin parlamentin hyväksyntää.

Publicus-tutkimuslaitos julkaisi lauantaina mielipidemittauksen, jonka mukaan uurnille aikoi mennä 46 prosenttia unkarilaisista. Heistä 90 prosenttia kertoi aikovansa äänestää hallituksen linjan mukaisesti ”ei.”

Unkarin hallitus on maalannut äänestyksen Unkarin kohtalonkysymykseksi maahanmuuttoa ja EU:n valtaa vastaan. Äänestyksen arvostelijoiden mukaan kyse on pääministeri Orbánin valtapelistä, jossa hän yrittää nostaa omaa kannatustaan levittämällä uhkakuvaa maahanmuuttajista ja Euroopan unionista.

HS kysyi Orbánilta Budan kukkuloilla sijaitsevalla äänestyspaikalla, miten hän uskoo äänestyksen vaikuttavan Unkarin asemaan Euroopan unionissa. Äänestystä on edeltänyt valtaisa kampanja, jossa hallitus on leimannut maahanmuuton lisäksi Brysselin uhkaksi Unkarille. Unkarilla on jo ennestään vaikea maine EU:ssa.

”Jos Euroopan unioni on demokraattinen – kuten uskomme sen olevan – se kunnioittaa unkarilaisten tahtoa”, Orbán vastasi HS:lle.

Koska tulos on lähes varma, äänestyksen suurin jännitysmomentti on uurnille vaivautuvien unkarilaisten määrä.

Äänestyspäivä lähti käyntiin vaisusti. Kello 11 mennessä uurnilla oli käynyt vähemmän ihmisiä kuin samaan aikaan vuoden 2003 äänestyksessä, jossa äänestysprosentti jäi alle 50:n. Hyväksyttyyn vaalitulokseen tarvitaan yli puolelta äänioikeutetuista hyväksytty äänestyslipuke.

Useat oppositiopuolueet ja kansalaisjärjestöt ovat kehottaneet ihmisiä jättämään epäkelvon vaalilipukkeen. Tarkoitus on osoittaa, että koko äänestys on turha mutta että ihmisiä silti kiinnostaa poliittinen vaikuttaminen. Epäkelvot lipukkeet lasketaan mukaan äänestysprosenttiin, mutta ne eivät auta saamaan kasaan tarvittavaa määrää hyväksyttäviä ääniä tuloksen hyväksymiseksi.

Publicuksen tutkimuksen mukaan kolme prosenttia äänestämään aikovista suunnitteli jättävänsä epäkelvon vaalilipukkeen.

Budan puolella kaupunkia äänestämässä käynyt Judith Gombos kertoi äänestäneensä ”ei”. Hän on samaa mieltä maahanmuuttajista kuin Viktor Orbán.

”Ihmiset, jotka tulevat Eurooppaan eivät halua integroitua. He eivät halua omaksua meidän tapojamme ja uskontoamme”, näyttelijänä työskentelevä Gombos kertoo.

Vain etunimensä kertonut Kristóf kertoi äänestäneensä ”ei” pitkän tuskailun jälkeen. Hänen mielestään naisia ja lapsia pitää auttaa, mutta vieroksuu Eurooppaan tulevia miehiä.

”Syyrian tilanne on todella monimutkainen. Ei ole selvää vastapuolta”, hän sanoo. ”Mutta miesten pitää jäädä kotiin puolustamaan maataan.”

Riippumattoman Népszabadság-päivälehden politiikan toimituksen esimies József Spirk sanoo koko äänestyksen olevan vain osa Orbánin valtapeliä.

”Tämä poliittinen peli ei ole ainoa laatuaan. Hallitus keksii jatkuvasti uusia kampanjoita, joita voidaan nostaa esille ja joilla voidaan peittää tämän maan todellisia ongelmia”, Spirk sanoi sunnuntaina HS:lle.

”Näin he saavat poliittisia voittoja ilman mitään todellisia poliittisia tai taloudellisia uudistuksia.”

Spirkin mukaan myös monet Orbánin johtaman valtapuolueen politiikoista olivat järkyttyneitä aluksi, kun Orbán alkoi puolitoista vuotta sitten yhdistää maahanmuuton terrorismiin. Mutta hänen mukaansa Fideszissä ei ole tilaa sisäiselle oppositiolle, joten he mukautuivat.

Miksi sitten kansa ajattelee samalla tavalla. Odotettavissa oleva voitto äänestyksessä kertoo viestin maahanmuuton uhkakuvista menneen läpi.

”Jos samaa viestiä toistetaan kymmenentuhatta kertaa ja kuulet sekä näet sen kaikkialla, alat pitää sitä totuutena”, Spirk sanoo viitaten massiiviseen hallituksen kampanjaan äänestyksen alla.

Arvioiden mukaan äänestys on myös mittari sille, miten pitkään maahanmuuttoa voidaan rummuttaa valtiollisissa kanavien ja hallituksen politiikan pääaiheena. Asiaa on pidetty esillä, sillä Orbánin kova pakolaispolitiikkaa on nostanut hänen suosiotaan.

Vaisu äänestysinto oli merkki siitä, ettei aihe enää kiinnosta äänestäjiä tarpeeksi, jotta siitä olisi poliittista hyötyä. Viime vuonna Unkarin läpi kohti pohjoisempia Euroopan maita kulki satojatuhansia tulijoita. Nyt tulijamäärät ovat selvästi pienempiä.

Alustavia äänestystuloksia odotetaan myöhään illalla.