Sissien tappaman miehen poika äänestää rauhan puolesta – Kolumbiassa tänään historiallinen kansanäänestys

Fakta Latinalaisen Amerikan suurin sissiarmeija Farc tulee sanoista Kolumbian vallankumousarmeija, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se syntyi vuonna 1964 talonpoikien aseellisena kapinana. Aikakautta oli edeltänyt Kolumbiassa pitkä poliittisen väkivallan jakso. Rauhanneuvotteluja käytiin neljä vuotta Kuubassa. Rauhansopimus allekirjoitettiin 26. syyskuuta. Sopimus pitää vielä hyväksyä sunnuntaina pidettävässä kansanäänestyksessä.

Bogotá.

On yli 13 vuotta siitä, kun raskaasti aseistautuneet miehet sieppasivat Darío Sierran isän.

He ilmestyivät tilan pihaan aamupäivällä. Miehiä oli toistakymmentä, ja he kertoivat edustavansa Kolumbian vallankumousarmeijan Farcin viidettä rintamaa. Sissijärjestö on puoli vuosisataa taistellut maan hallitusta vastaan tavoitellen alun pitäen viljelysmaiden jakamista ja sosialismia.

Tilan omistaja Joaquín Emilio Sierra oli vanha mies, jo 84-vuotias. Se ei estänyt sissejä sieppaamasta ja myöhemmin tappamasta häntä.

”Joidenkin päivien jälkeen saimme kiristyskirjeen, jossa he vaativat 400 miljoonaa pesoa (120 000 euroa) isämme vapauttamisesta”, Darío Sierra sanoo HS:lle.

Kirjeen mukana oli kuva isästä. Perhe kuitenkin tiesi kuvan olevan vanha, sillä isä kantoi sitä henkilöpapereidensa mukana. He aavistivat sissien jo tappaneen isän. Perhe ei maksanut.

Kiristyskirjeet jatkoivat tuloaan, mutta isän kohtalosta he eivät koskaan saaneet tietoa. Sierra ryhtyi käymään sinnikästä taistelua kohtalon selvittämiseksi. Joka viikko siitä lähtien hän on kokoontunut muiden kadonneiden omaisten kanssa vaatimaan oikeutta. ”Tämä on ollut pitkä tuska”, hän sanoo.

Vihdoin tämän vuoden kesäkuussa hän sai yllättäen puhelinsoiton Havannasta, Kuubasta. Soittaja oli Kansainvälisen punaisen ristin edustaja. Tämä kertoi Farc-sissien paljastaneen ruumiin sijainnin osana rauhanneuvotteluja.

Tänä sunnuntaina Kolumbia päättää kansanäänestyksessä historiallisesta rauhansopimuksesta. Sen on määrä päättää maailman pisimpiin kuuluva sissisota. Konfliktissa on kuollut yhteensä yli 220 000 ihmistä. Kymmeniä tuhansia on kadonnut ja miljoonat jättäneet kotinsa.

Rauhansopimuksen hyväksymisellä on Kolumbialle ”valtava merkitys”, sanoo filosofi ja juristi Gonzalo Sánchez Gómez. Hän johtaa aseellista konfliktia tutkivaa Centro Nacional de Memoria Histórica -instituuttia Bogotássa.

”Kyseessä on kenties maailman vanhin sissisota, joka on osa kylmän sodan aikaisia yhteenottoja. Sota on myös maksanut hyvin suuren määrän ihmishenkiä”, hän sanoo.

Farc on merkittävin jäljellä olevista vasemmistolaisista kapinaliikkeistä, joita syntyi Kuuban vallankumouksen vanavedessä eri puolilla Latinalaista Amerikkaa. Rauhansopimus päättää siten Che Guevaran ja Castron veljesten inspiroiman aikakauden.

Vuosien mittaan Farc sekaantui yhä enemmän huumekauppaan, ja sen ideologinen ulottuvuus heikentyi. Se on rahoittanut toimintaansa myös sieppauksilla ja kiristämisellä. Konfliktiin on sotkeutunut myös oikeiston puolisotilaallisia joukkoja, huumejengejä ja muita rikollisryhmiä. Valtaosa uhreista on ollut siviilejä.

Tutkija Sánchez Gómezin mukaan uhrien omaiset ovat kannattaneet kaikkein auleimmin rauhaa.

”Yksi eniten liikutusta herättäneitä hetkiä oli, kun Farcin johtaja pyysi anteeksi kaikilta uhreilta rauhansopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Koko yleisö nousi seisaalleen ja alkoi taputtaa”, hän sanoo.

Myös isänsä menettänyt Darío Sierra äänestää sopimuksen puolesta, vaikka ei kaikilta osin hyväksy sen sisältöä.

”Uskon rauhaan, vaikka en juuri luota Farciin. Tämä on ollut pitkällinen kärsimys, ja rauha on askel eteenpäin”, hän sanoo.

Kaikki eivät näe asiaa asiaa samoin.

Kolumbian pääkaupungista Bogotásta ei ole vaikea löytää niitä, jotka vastustavat sissien kanssa tehtyä sopimusta.

Rauhansopimuksen kannatus on suurempaa maaseudulla, jossa konfliktin seuraukset ovat tuntuneet enemmän kuin kaupungeissa. Nimekkäimpiä arvostelijoista on entinen presidentti Álvaro Uribe.

Vastustajien on vaikea sallia etenkin sitä, että monet entiset sissit välttävät vankilan, jos he tunnustavat rikoksensa. Farc saa osallistua politiikkaan jatkossa poliittisena puolueena. Se saa kiintiöpaikat parlamenttiin, aluksi ilman äänioikeutta.

”Monet kolumbialaiset kannattavat rauhaa, mutta he eivät välttämättä kannata useita niistä myönnytyksistä, joita rauha vaatii”, sanoo professori Arlene Tickner Universidad del Rosariosta.

Farc-sissit on leimattu huumeterroristeiksi, professori sanoo. Ihmisten on vaikea hyväksyä heitä politiikkaan, saati naapureiksi, työtovereiksi tai lastensa kavereiksi.

Kolumbia on käynyt sotia niin pitkään, että rauha on ollut sen historiassa käytännössä poikkeustila. Konflikti on muuttunut normaalitilaksi.

”Rauhansopimus on vähän kuin monilta ihmisiltä katoaisi tasapaino ja varmuus elämästä. Kolumbian täytyy käydä läpi kulttuurinen muutos. Se on iso haaste”, sanoo tutkija Sánchez Gómez.

Sopimuksen läpimeno näyttää todennäköiseltä. Epävarmaa on, mitä tapahtuu, jos niin ei käykään. Farc on ilmoittanut, ettei se aio neuvotella uudelleen.

Väkivalta ei lopu rauhansopimuksen myötä. Kokemukset muualta kertovat professori Ticknerin mukaan, että väkivalta voi alkuun jopa lisääntyä, kun erilaiset kilpailevat rikollisryhmät pyrkivät täyttämään Farcin jättämän tyhjiön. Pidemmällä aikavälillä rauha Farcin kanssa mahdollistaisi armeijan keskittävän toimensa huumejengeihin ja muihin rikollisryhmiin. Se voi myös taivuttaa neuvottelupöytään jäljellä olevan pienemmän ja itsepäisemmän sissiryhmän ELN:n.

Darío Sierra odottaa yhä, että voisi haudata isänsä.

Ensin sissit antoivat ruumiin sijainnista väärät koordinaatit. Farc pahoitteli sitä, ja Havannasta lähetettiin uudet tiedot. Darío Sierra matkusti uudelleen Punaisen ristin edustajan kanssa helikopterilla ja jokea pitkin syvälle sademetsään, josta jäänteet löytyivät maahan haudattuna.

Hän odottaa nyt, että tutkijat vahvistavat kyseessä olevan hänen isänsä.

Anteeksiantaminen on ollut erittäin vaikeaa, sanoo Sierra.

”Tämä on ollut tuskallinen prosessi. Täytyy alkaa opetella elämään ihmisten kanssa, jotka sieppasivat ja tappoivat isäni”, hän sanoo.

”Silti on parempi pitää sissit lähellä ilman aseita kuin etäisyyden päässä aseistautuneina.”

Monien kadonneiden omaiset eivät ole vielä löytäneet ruumista. Vaikka Farc on luvannut auttaa heidän löytämisessään, useat asioista tietävät ovat kuolleet tai tiedot unohtuneet. Sierran mukaan isän jäänteiden löytyminen on ensimmäisiä myönteisiä tuloksia pitkällä tiellä rauhaan.

”Isäni on siemen, johon rauha istutetaan”, hän sanoo.

John Vizcaino / Reuters