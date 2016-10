”Groznyin enkelit” parantavat Tšetšenian sodan haavoja Suomessa – EU-maissa on arviolta 150 000–200 000 tšetšeenipakolaista

Tästä on kyse Sodan jaloista Liettuaan Hadižat Gatajeva ja Malik Gatajev hoitivat Tšetšenian sodissa orvoiksi tai hylätyiksi jääneitä lapsia vuodesta 1996. He ja osa lapsista muuttivat sodan jaloista Liettuaan. Siellä heidät tuomittiin lasten kaltoinkohtelusta. Myöhemmin osa syytteistä hylättiin. Tuomio lyheni kuuteen kuukauteen. Gatajevit saivat turvapaikan Suomesta vuonna 2012. Liettuassa on meneillään oikeudenkäynti lasten huoltajuudesta.

Tšetšeenipariskunta Hadižat Gatajeva ja Malik Gatajev kamppailee yhä saadakseen osan huollettavista lapsistaan luokseen Liettuasta.

”Elämämme on yhtä odotusta ja erossa olemisen sietämistä. Toivoisin vain, että voisimme asua kaikki yhdessä”, Hadižat Gatajeva sanoo keittiön pöydän ääressä kotonaan Helsingissä.

”Groznyin enkeleinä” tunnettu pariskunta sai Suomesta turvapaikan vuonna 2012. He ovat hoitaneet Tšetšenian sodissa kärsineitä lapsia 1990-luvulta asti.

Myös perheen kolme biologista lasta pääsivät vanhempiensa luokse Helsinkiin asumaan. Osa kasvattilapsista on Liettuassa.

Sotien jättämät arvet umpeutuvat hitaasti, vaikka takana on vuosia arkista elämää Helsingissä. Päivät täyttyvät toipumisesta, terapiakäynneistä ja lasten koulutehtävistä. Marraskuussa Malik Gatajev menee suomen kielen kurssille.

Tšetšeniasta muistuttavat vain katossa narulla kuivuvat, valkoisella harsolla verhotut naudanlihakimpaleet.

Vuonna 2009 Gatajevit istuivat vankilassa Liettuassa. Pohjoismaissa tieto tuomiosta otettiin vastaan kummastuksella. Gatajevit tunnettiin tuolloin hyväntekijöinä Pirjo Honkasalon ohjaaman Melancholian kolme huonetta -dokumentin ja norjalaisen Åsne Seierstadin Groznyin enkelit -kirjan ansiosta.

Liettuassa heidät tuomittiin kymmenen kuukauden vankeuteen kasvattilasten kaltoinkohtelusta. Sen jälkeen vankeutta vielä jatkettiin kolmella kuukaudella. Yhteydet lapsiin katkaistiin.

”Olimme šokissa. Hadižat itki, ja yritin rauhoitella häntä”, Malik Gatajev kertoo.

Yhteensä yhdentoista kuukauden vankeuden jälkeen heidät vapautettiin.

Edelleenkään ei ole selvää, mistä kaikesta jupakassa oli kyse. Gatajevit myöntävät, että Hadižat läimäytti yhtä täysi-ikäistä tytärtä takamukselle sateenvarjolla ja Malik uhkasi väkivallalla kotoa karannutta tyttöä. He pitävät konfliktia perheriitana, jossa oli kyse täysi-ikäisten lasten itsenäistymisen rajankäynnistä.

Syyttäjä vaati heille kuitenkin jopa viiden vuoden vankeustuomiota. Ilmeisesti heidät otti kiinni Liettuan turvallisuuspoliisi. Huhuttiin Venäjän turvallisuuspalvelun sekaantumisesta asiaan.

Gatajevit ovat kasvattaneet ja huoltaneet kymmeniä ja kymmeniä sodan traumatisoimia lapsia vuodesta 1996, jolloin ensimmäinen Tšetšenian sota oli päättynyt. Orpoja ja hylättyjä lapsia pyöri keskellä Groznyin raunioita. Väliaikaishallinnon komendantinvirasto määräsi sairaanhoitajana toimineen Hadižat Gatajevan ja lääkäriryhmän autoa kuljettaneen Malik Gatajevin majoittamaan lapsia.

Eri arvioiden mukaan ensimmäisessä ja sitä seuranneessa toisessa Tšetšenian sodassa kuoli vähintään kymmeniätuhansia siviilejä. Virallisesti Venäjä ilmoitti sotilaallisen operaation päättyneen vuonna 2009, mutta väkivalta ja ihmisoikeusrikkomukset eivät ole loppuneet.

Seuraukset näkyvät sekä Venäjällä että Euroopassa. Vuonna 2014 EU-maissa oli arviolta 150 000–200 000 tšetšeenipakolaista.

Venäjältä ja EU-maista sekä Georgiasta on lähtenyt paljon tšetšeenejä taistelemaan Syyriaan ja terroristijärjestö Isisin riveihin.

Marjaana Malkamäki / HS

Gatajevia loukkaa, että islaminusko yhdistetään liian helposti veritekoihin. Hän kertoo opettavansa omille lapsilleen, että Syyrian sota ei ole heidän sotansa.

Gatajevit pelastivat aikanaan lapsia tuhon keskeltä Ingušiaan, Ukrainaan ja sitten Liettuaan. Osa heistä kuitenkin jäi Tšetšeniaan. Suurin osa sodanaikaisista lastenkodeista on Gatajevin mukaan nyt suljettu ja lapset sijoitettu perheisiin tai sisäoppilaitoksiin.

Tšetšenian hallinnon alaisessa sisäoppilaitoksessa on yhä kolme lasta Gatajevien lastenkodista.

”Olen heihin yhteydessä. He kertovat, että kaikki on hyvin: on ruokaa, vaatteita ja leluja. En kysele heiltä kysymyksiä raskaista aiheista”, Malik Gatajev sanoo.

Synnyinseudullaan Malik Gatajev ei ole käynyt vuoden 2006 jälkeen.

Suomea hän arvostaa liki kaikessa ja erityisesti maan toimivaa oikeusjärjestelmää.

”Haluaisin päästä jo töihin.”

Malik Gatajev jaksaa yhä toivoa, että Tšetšeniasta tulisi jossain vaiheessa Suomen kaltainen. Hän iloitsee siitä, että hänen lapsensa voivat kasvaa Suomessa.

”Vanhemman tehtäväksi jää koulunkäynnin osalta se, että osaa kirjautua Wilmaan.”