AP: Diili-ohjelman tekoon osallistuneet naiset syyttävät Trumpia seksismistä – arvioi rintojen kokoa ja vaati paljastavampia asuja

Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin julkisuuskriisi jatkuu. Uutistoimisto AP:n mukaan useat Trumpin suositun tv-ohjelman Diilin (The Apprentice) tekoon osallistuneet naiset syyttävät kiinteistömogulia seksismistä.

Naisten mukaan Trump muun muassa toistuvasti kommentoi naisten ulkonäköä, arvioi näiden rintojen kokoa, pohti kenen osallistujan kanssa hän haluaisi harrastaa seksiä ja vaati naisille paljastavampia asuja.

Trumpin edustaja on kiistänyt väitteet.

AP:n juttu tuo varmasti lisää päänvaivaa Trumpille, jonka seksismi on noussut Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjassa suureksi aiheeksi. Trump on kutsunut naisia muun muassa ”lihaviksi sioiksi, koiriksi, vätyksiksi ja iljettäviksi eläimiksi”, ottanut yhteen Fox Newsin tähtitoimittajan Megyn Kellyn kanssa ja ajautunut sanaharkkaan entisen Miss Universum -kilpailun voittajan Alicia Machadon kanssa.

Trumpin kilpakumppani, demokraattien Hillary Clinton johtaa useimmissa mielipidemittauksissa naisten äänissä noin 20 prosentilla.

Viime päivinä Trump on muutenkin kärsinyt huonosta julkisuudesta. Hän suoriutui useiden arvioiden mukaan ensimmäisestä vaaliväittelystään huonosti, ja viikonloppuna The New York Times kertoi, että Trumpin valtavat tappiot 1990-luvulla antoivat hänelle mahdollisuuden vältellä veroja lähes kahden vuosikymmenen ajan.

AP haastatteli juttua varten yli 20 ihmistä, mukaan lukien entisiä studiotyöntekijöitä, ohjelman kisalijoita ja muita ohjelman työntekijöitä. Osa haastateltavista puhui nimellään, osa nimettömänä.

Ohjelman entinen tuottaja Katherine Walker sanoo AP:lle, että Trump puhui viiden tuotantokauden aikana toistuvasti ohjelman tekoon osallistuneiden naisten vartaloista. Walkerin mukaan Trump spekuloi sillä, kuka osallistujista olisi ”tiikeri sängyssä”.

Erään nimettömänä puhuneen, vaitiolosopimuksen allekirjoittaneen entisen studiotyöntekijän mukaan Trump kysyi miesosallistujilta kaikkien kuullen, haluaisivatko he harrastaa seksiä naisosallistujien kanssa. Sitten Trump kertoi oman näkemyksensä.

”Yhden kerran olimme kokoussalissa miettimässä ketä syyttää pieleen menneestä tehtävästä, kun Trump yhtäkkiä osoitti erästä naisosallistujaa ja kysyi yhdeltä miehistä: Sinä panisit häntä, eikö niin? Minä panisin kyllä. Hei, etkö sinäkin”, studiotyöntekijä kuvailee AP:lle.

”Kaikki yrittivät saada Trumpia hiljentymään, ja nainen näytti siltä, että olisi halunnut maan nielaisevan hänet.”

Kahdeksan entistä studiotyöntekijää sanoo AP:lle, että Trump kommentoi toistuvasti erään kameranaisen ulkonäköä, mitä nainen piti ahdistavana. Trump vertasi naista tyttäreensä Ivanka Trumpiin.

Ohjelmaan osallistuneen Gene Folkesin mukaan Trump vaati erään tuotantokauden aikana osallistujia käyttämään lyhyempiä sekä enemmän rintoja paljastavia asuja.

Diili-ohjelma teki Trumpista kuuluisuuden ympäri maailman. Suomessa sitä on näyttänyt vuodesta 2004 lähtien MTV. Ohjelman kahdestoista pyörähti käyntiin tämän vuoden toukokuussa. Diilissä osallistujat kilpailevat erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä tehtävissä.