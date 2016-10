Erdoğanilla ja EU:lla eri käsitys tukimiljardeista – Turkin presidentti syyttää unionia lupausten pettämisestä

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan syytti jälleen maanantaina Euroopan unionia tyhjistä lupauksista.

Erdoğanin mukaan EU ei ole maksanut Turkille riittävästi lupaamastaan kolmen miljardin euron avustuksesta Syyrian pakolaiskriisissä.

”Olemme saaneet vain 179 miljoonaa euroa. Meille luvattiin kolme miljardia ja vuosi on pian loppumassa. He tekevät lupauksia, mutta eivät pidä niitä”, Erdoğan totesi maanantaina Ankarassa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Maaliskuussa EU ja Turkki hyväksyivät sopimuksen, johon kuului muun muassa kolmen miljardin euron avustus pakolaiskriisin hoitamisessa tälle ja ensi vuodelle. Vastineeksi Turkki lupasi hillitä Eurooppaan maan kautta tulevia mittavia siirtolaisvirtoja.

EU:lla on toisenlainen käsitys avustuksista ja niiden maksamisesta. EU on useaan kertaan todennut, ettei se maksa Turkille mitään könttäsummia, vaan osallistuu erilaisten hankkeiden kustannukseen Turkissa olevien syyrialaispakolaisten elinolojen kohentamiseksi.

”EU toimii kuten on luvannutkin. Sen sijaan tällaiset vihjailut avustuksista Turkissa oleville pakolaisille eivät pidä paikkaansa, eivätkä ne ole hyödyllisiä”, EU-komission edustaja totesi uutistoimisto Reutersille.

Tähän mennessä EU on tehnyt avustussopimuksia 1,25 miljardin euron arvosta 34 eri hankkeessa ja näistä on maksettu 467 miljoonaa. Kaikkiaan varoja on suunnattu EU:n mukaan jo 2,2 miljardin euron edestä. Määrät ovat siis huomattavasti suurempia kuin mitä Erdoğan sanoo EU:n maksaneen.

EU on muun muassa antanut Turkissa oleville pakolaisille ladattavia maksukortteja lähes 350 miljoonan euron arvosta. Etukäteen ladattavia kortteja tarjotaan lähinnä Syyriasta lähteneille pakolaisille.

Pakolaiset voivat käyttää kortteja kaupoissa ja muissa paikoissa maksaakseen ostoksiaan, koulutustaan, asumistaan tai nostaakseen käteistä automaateista. Ihmiset voivat itse valita ostoksensa.

Turkin ja EU:n suhteet ovat pahasti viilentyneet ja maan jäsenyysneuvottelut ovat käytännössä keskeytyneet. Viikonloppuna Erdoğan vaati EU-maita päättämään, ovatko ne valmiita hyväksymään Turkin unionin täysjäseneksi. Hänen mukaansa vuosikymmeniä jatkuneet neuvottelut maan EU-jäsenyydestä ovat pisteessä, jossa pelin on loputtava.

”Jos EU aikoo tehdä Turkista täysjäsenen, olemme valmiita. Mutta heidän on syytä ymmärtää, että olemme tulleet pelin päätökseen”, Erdoğan sanoi lauantaina parlamentissa pitämässään puheessa.