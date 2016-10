Viron ensimmäinen naispresidentti on Kersti Kaljulaid – kompromissiehdokas nousi parrasvaloihin vasta vajaa viikko sitten

Kuka? Kaljulaid on aiemmin työskennellyt muun muassa EU:n tilintarkastustuomioistuimessa Viron uusi presidentti Kersti Kaljulaid on syntynyt 1969 Tallinnassa. Hän valmistui Tarton yliopistosta 1992 pääaineenaan biologia, ja suoritti 2001 liikkeen johdon ammattikorkeakoulututkinnon. Vuosina 1996–97 Kaljulaid johti Eesti Telefon -yhtiön myyntiosastoa, vuosina 1997–99 kahden eri pankin investointiosastoja. Kaljulaid oli Viron talousreformit toteuttaneen pääministeri Mart Laarin taloudellinen neuvonantaja 1999–2002. Sen jälkeen hän siirtyi valtion energiayhtiön alaisuudessa toimivan Irun sähkövoimalan johtoon. Vuodesta 2004 Kaljulaid on työskennellyt Luxemburgissa EU:n tilintarkastustuomioistuimessa. Kaljulaid harrastaa lukemista, juoksua ja pyöräilyä. Kaljulaidilla on neljä lasta ja yksi lapsenlapsi.

Tallinna. Kersti Kaljulaid, 46, valittiin maanantain keskipäivänä Viron presidentiksi 81 äänellä Viron 101:n kansanedustajan parlamentissa, riigikogussa.

Valokuvaajien piirittämä Kaljulaid kuunteli tuloksen parlamentin parvella raikuvien suosionosoitusten saattelemana. Tunnelma parvella oli jo ennen äänten laskentaa rento. Hymyilevä Kaljulaid suostui selfieen paikalla raportoineen toimittajan kanssa.

Äänestys parlamentissa suoritettiin rastilla lappuun, sillä ehdokkaita oli kuudennella äänestyskierroksella vain yksi.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa työskennellyt Kaljulaid nostettiin vasta vajaa viikko sitten puolueiden kompromissiehdokkaaksi, kun presidentin valinta oli epäonnistunut viidellä äänestyskierroksella.

Vain pieni konservatiivinen kansanpuolue kieltäytyi tukemasta Kaljulaidia, koska piti tämän näkemyksiä liian globaaleina ja koska tämä puoltaa Virossa voimassa olevaa tasaveroista parisuhdelakia. Ehdokkuutta eivät tukeneet myöskään kaikki keskustan kansanedustajat.

Vasta viikon aikana Kaljulaidista on tullut tuttu televisiokasvo: Selväsanainen nainen, jonka hymykuopat nousevat herkästi esiin on herättänyt nopeasti sympatioita katsojissa ainakin sosiaalisen median perusteella.

Viron yleisradioyhtiön sunnuntai-illan vaaliväittelyssä Kersti Kaljulaid oli ainoa osallistuja. Kaljulaid vastasi kahden kokeneen politiikan toimittajan kysymyksiin tarkkaan punnituin lausein.

Toimittajat kysyivät esimerkiksi, pitäisikö Viron presidentin ottaa kantaa Ruotsin ja Suomen liittymiseksi Natoon.

”Ei ole meidän murheemme, haluavatko Ruotsi ja Suomi liittyä jäseniksi. Meidän etumme mukaista on, että yhteistyö meidän välillämme toimii, kahden- tai monenkeskisesti. Oleellista on yhteistyö”, vastasi Kaljulaid.

Kun Kaljulaidilta kysyttiin hänen arvostamiensa presidenttien nimiä, hän listasi naapuruston naispresidentit: Tarja Halosen, Liettuan Dalia Grybauskaiten ja Latvian entisen presidentin Vaira Vike-Freibergan.

Kaljulaid ei ole Virossa julkkis, mutta kyllä hänet on aiemminkin huomattu.

Riippumaton demokraattisen yhteiskunnan edistäjä, Open Estonia Foundation, palkitsi hänet toissa vuonna yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta.

Kansalaisyhdistys, Euroopa liikumine, valitsi Kaljulaidin vuoden eurooppalaiseksi 2009.

Radion kuuntelijat muistavat 2000-luvulta nopeasti reagoivan, hyväntuulisen naisäänen yhteiskunnallisista keskusteluohjelmista, joissa muut osallistujat olivat miehiä.

Paluu 12 vuoden Luxemburgissa työskentelyn jälkeen Viroon presidenttinä, ei ole ensimmäinen nopea alan vaihto.

Alunperin Kaljulaid opiskeli Tarton yliopistossa biologiksi. Kahden lapsen yksinhuoltajana hän päätti kuitenkin luopua tiedenaisen urasta, ja suoritti tutkinnon myös liikkeen johtamisessa.

Yksityiselämänsä Kaljulaid on onnistunut pitämään poissa julkisuudesta. Hän on naimisissa tietotekniikkainsinöörin kanssa, hänellä on yhteensä neljä lasta ja yksi lapsenlapsi.

Kaljulaid kuuluu Viron itsenäisyyden alkuvuosina työelämään siirtyneiden sukupolveen, josta moni päätyi nuorena vastuutehtäviin.

Kun Kaljulaid siirtyi pääministeri Mart Laarin neuvonantajan paikalta Irun sähkövoimalan johtoon 2002, hän oli 32-vuotias. Alkajaisiksi hänen piti allekirjoittaa seuraavan vuoden budjetti. Tonneittain diiseliä on varattu koneille, joita teillä ei enää ole, Kaljulaid oli huomauttanut sivumennen.

Tapaus teki vaikutuksen työntekijöihin niin, että he kertoivat siitä myöhemmin tutustumiskierroksella käyneelle ryhmälle.

Parlamenttitalon edessä Toompean mäellä oli pieni mielenosoitus, joka vaati presidentinvaalitavan muuttamista kansanäänestykseksi. Toistaiseksi arvostelu onkin kohdistunut enemmän presidentin vaalitapaan, kuin viime tingan ehdokkaaseen.

