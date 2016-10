”Pelkään että kuolen tänä yönä” – 7-vuotias tyttö lähettää viestejä sodan raunioiden keskeltä Syyrian Alepposta

Seitsemänvuotias aleppolaistyttö Bana al-Abed on antanut kasvot Aleppon rajuista pommituksista kärsiville siviileille. Kaupungin itäosissa on keskellä sotaa saarroksissa arviolta neljännesmiljoona muutakin siviiliä.

Al-Abed on lähettänyt viestipalvelu Twitterin välityksellä viestejä ja videoita elämästään pommien keskellä. Al-Abedilla oli maanantaina jo yli 10 000 seuraajaa Twitterissä.

Juttu jatkuu alla olevan videon jälkeen.

I am very afraid I will die tonight. This bombs will kill me now. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/KqVHwqRClK — Bana Alabed (@AlabedBana) October 2, 2016

”Viisivuotias Muhammed -veljeni pitää piirtämisestä, mutta hän pelkää paljon venäläiskoneita... Pommeja, pommeja, pommeja. Emme tiedä, kuolemmeko tänä yönä. Pyydän, rukoilkaa puolestamme, lupaan jatkaa twiittaamista koko yön”, al-Abed kirjoittaa opettajaäitinsä Fatimahin avustuksella englanniksi.

Monissa viesteissä allekirjoittajana on äiti Fatimah. BBC:n tavoittama Fatimah kertoo, että hänen tyttärensä haluaa aidosti maailman kuulevan hänen elämästään.

”Hän kysyy minulta, että äiti miksi kukaan ei auta meitä”, Fatimah kertoi BBC:lle.

”Tyttäreni on nähnyt täällä kaikkea. Hän näki ystävänsä kuolevan ja sen, kuinka taloamme ja koulua pommitettiin. Tämä on vaikuttanut häneen.”

Perheen viestejä on syytetty propagandaksi ja valheiksi. Viesteissä on myös ihmetelty Banan hyvää englannin taitoa.

Fatimah kertoo BBC:lle opiskelleensa itse englantia ja opettaneensa tyttärelleen kieltä nelivuotiaasta lähtien. Banan isä on asianajaja ja Fatimah on opiskellut lakia yliopistossa.

Fatimah sanoo olevansa pettynyt väitteistä, joiden mukaan viestit ovat propagandaa.

”Emme ole terroristeja, emmekä ole Isis. Olemme kaikki viattomia.”

Perhe saa sähköä aurinkopaneelien avulla. Surkeat yhteydet tekevät kuitenkin viestimisestä vaikeaa.

Perheen ruokavarat ovat loppumassa eikä sairaalassa ollut enää lääkkeitä perheen sairastuneelle kolmevuotiaalle Noor-pojalle. Bana kävi koulua viimeksi viime vuonna.

Bana on viettänyt koko lapsuutensa keskellä sotaa. Kun sota alkoi, Bana oli kaksivuotias. Bana haluaisi mennä kouluun ja leikkiä naapurien lasten kanssa, mutta pommitusten vuoksi hän voi vain olla kotona ja piirtää.

”Me olemme lapsia ja rakastamme elämää. Haluamme, että maailma kuulee meistä”, Bana kertoi brittilehti Guardianille.

YK:n lastenjärjestö Unicef kertoi viime viikolla, että Itä-Aleppon tuoreimmissa pommituksissa on kuollut noin sata lasta ja yli 200 on loukkaantunut.

”Aleppoon loukkuun jääneet lapset elävät painajaisessa. Sanat eivät riitä kuvailemaan heidän kärsimyksiään”, Unicefin varajohtaja Justin Forsyth sanoi järjestön tiedotteessa.

Itä-Aleppossa on Unicefin mukaan enää 30 lääkäriä auttamassa pommituksissa haavoittuneita. Itä-Aleppon sairaaloita on pommitettu ja kahdessa jäljelle jääneessä sairaalassa on tuskin lainkaan enää laitteita tai lääkkeitä, kertoi Unicef.

Syyrian armeija on aloittanut Aleppon mittavat pommitukset, koska maan hallinto yrittää vallata kaupungin itäiset osat takaisin kapinallisilta. Venäjä tukee Syyriaa Aleppon pommituksissa.

Länsimaat ovat syyttäneet Syyriaa ja Venäjää sotarikoksista Aleppon pommitusten vuoksi.

Taistelua Alepposta on luonnehdittu yhdeksi historian kauheimmista kaupunkisodista. Katso tästä linkistä, miltä Aleppon taistelutilanne näyttäisi Helsinkiin verrattuna.

Please stop killing us we need peace. I need peace to become a teacher #Aleppo pic.twitter.com/mYfF0Zmngv — Bana Alabed (@AlabedBana) September 27, 2016

Drawing with the brothers before the planes come. We need peace to draw #Aleppo pic.twitter.com/PfNpjD6nqQ — Bana Alabed (@AlabedBana) September 26, 2016