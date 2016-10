Turkki päätti jatkaa poikkeustilaa kolmella kuukaudella

Turkki aikoo jatkaa maan poikkeustilaa kolmella kuukaudella heinäkuussa tapahtuneen vallankaappausyrityksen vuoksi, varapääministeri Numan Kurtulmuş kertoi maanantaina uutistoimistojen mukaan.

Uusi kolmen kuukauden jakso alkaa 19. lokakuuta. Poikkeustilan avulla Turkki yrittää tuhota maassa toimivat terroristijärjestöt.

Poikkeustila muun muassa antaa presidentille valtuuksia säätää lakeja parlamentin ohi ja tarvittaessa rajoittaa kansalaisten oikeuksia.

Heinäkuun epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on suljettu lukuisia tiedotusvälineitä ja pidätetty tai hyllytetty virastaan kymmeniä tuhansia turkkilaisia, joiden epäillään osallistuneen tavalla tai toisella kaappausyritykseen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan syyttää kaappausyrityksestä Yhdysvalloissa omaehtoisessa maanpaossa elävää muslimisaarnaajaa Fethullah Güleniä. Erdoğanin mukaan Gülen on yrittänyt rakentaa Turkkiin ”rinnakkaisvaltiota”.

Gülen on kiistänyt toistuvasti väitteet osallisuudestaan kaappausyritykseen. Turkki on vaatinut Yhdysvaltoja luovuttamaan Gülenin Turkkiin. Yhdysvallat on kieltäytynyt pyynnöstä.