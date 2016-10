Suomalaiset osallistuivat poikkeukselliseen tutkimukseen: Ääri-islamistiseen Boko Haramiin liitytään kostonhalusta – uskonto vähäisempi motiivi

Fakta Boko Haram on pelätty terroristiryhmä Boko Haram on ääri-islamistisen ideologian nimiin vannova aseellinen järjestö, joka toimii Koillis-Nigeriassa kolmessa osavaltiossa. Boko Haram tarkoittaa hausan kiellellä ”länsimainen opetus on kiellettyä.” Järjestön veriset iskut alkoivat vuonna 2009. Järjestön terrorissa on kuollut tuhansittain ihmisiä Nigeriassa ja naapurimaissa. Boko Haram on sanonut tavoittelevansa islamilaista valtiota Koillis-Nigeriaan. Se on ilmoittautunut liittoutuneensa terroristijärjestö Isisin kanssa. Boko Haram tuli kansainvälisesti tunnetuksi vuonna 2014, kun se kaappasi lähes 300 koulutyttöä Chibokin kylästä. Yhteensä järjestön arvioidaan siepanneen ainakin 2000 ihmistä, pääasiassa naisia ja lapsia.

Uskonto ei ole taistelijoille tärkein syy liittyä ääri-islamistiseen Boko Haram -terroristijärjestöön. Uusien jäsenten värvääminen myös tapahtuu pääasiassa muualla kuin moskeijoissa.

Nämä yllättävät tulokset selviävät tuoreesta tutkimuksesta, jonka tekemiseen osallistui suomalainen kansalaisjärjestö Kirkon Ulkomaanapu. Tutkimuksen tulokset julkaistaan YK:n päämajassa New Yorkissa maanantaina.

Tutkimukseen haastateltiin 119 entistä Boko Haram -taistelijaa Nigeriassa. Näin laajaa alkuperäislähteisiin perustuvaa tutkimusta aiheesta ei ole aiemmin tehty.

Haastatelluista entisistä taistelijoista 57 prosenttia sanoi kostonhalun tärkeimmäksi syykseen liittyä Boko Haramiin. Uskonnon nimesi liittymisen tärkeimmäksi syyksi vain noin yhdeksän prosenttia vastaajista. Muita syitä liittyä olivat muun muassa työttömyys, köyhyys ja halu tulla pelätyksi.

Kostonhalu liittyy erityisesti Nigerian asevoimien toimiin.

”Kun armeija hyökkää, se saattaa tuhota koko kylän ja tappaa ihmisiä katsomatta, ketä he ovat”, sanoo tutkimuksen toinen kirjoittaja Mahdi Abdile. Hän johtaa väkivaltaisen radikalisaation vastaista työtä Kirkon ulkomaanavussa.

Boko Haram toimii kolmessa osavaltiossa Nigerian koillisosassa. Sen terrori-iskut, sieppaukset ja hyökkäykset asutuskeskuksiin ovat kylväneet kauhua alueella noin seitsemän vuoden ajan. Nigeria hallitus pyrkii asevoimien avulla tuhoamaan järjestön.

Väkivallassa on kuollut tuhansia siviileitä. Yli kaksi miljoonaa ihmistä on paennut muualle Nigeriaan ja naapurimaihin.

Tutkimuksessa selvisi myös, että vastoin yleistä käsitystä moskeijat ja koraanikoulut eivät ole tärkeimpiä värväyspaikkoja. Niissä oli rekrytoitu vain runsas neljännes haastatelluista. Sen sijaan 60 prosenttia sanoi, että heidät oli värvännyt ystävä, perheenjäsen tai sukulainen.

Abdilen mukaan tämä kertoo siitä, että Boko Haram on sopeuttanut värväystoimintaansa kiristyneeseen valvontaan. Viranomaisten tarkkailevat nyt moskeijoita ja radikaalisaarnaajia entistä tiukemmin.

Abdilen mukaan kyse on yleisemmästäkin muutoksesta islamistijärjestöjen toiminnassa.

”Trendi on muuttunut. Ennen rekrytoitiin moskeijoissa, nyt ulkopuolella”, hän sanoo.

Boko Haram julistaa ääri-islamistista ideologiaa. Haastatelluista entisistä taistelijoista 43 prosenttia sanoi, että uskonnolla oli merkitystä päätöksessä liittyä järjestöön. Monet kuitenkin kertoivat pettyneensä siihen, ettei Boko Haram seurannut islamin opetuksia.

Toinen muutos värväystoiminnassa on, se että naisia ja tyttöjä vedetään mukaan entistä enemmän. Naisten rooli Boko Haramissa osoittautui tutkimuksessa paljon luultua suuremmaksi.

”Naisten on helpompi päästä teillä tarkastuspisteiden ohi. Suuri osa itsemurhaiskuista on ollut naisten tekemiä”, Abdile sanoo.

Monet naisista on pakotettu mukaan. Boko Haram tunnetaan useista sieppauksista, joiden uhreina ovat usein naiset ja tytöt.

Naiset eivät kuitenkaan toimi Boko Haramissa vain vaimoina, seksiorjina tai kotitöiden tekijöinä. Heitä käytetään usein myös esimerkiksi tiedustelutehtävissä.

Boko Haram hallitsi aiemmin kaupunkeja ja kyliä Koillis-Nigeriassa. Viime aikoina se on kuitenkin ajettu piileskelemään metsiin.

”Jos Boko Haramin jäsen väittää, että hänellä on kaikki hyvin, hän on kurja valehtelija. Me vaeltelemme puskissa, meillä ei ole kunnollista ruokaa, me emme kylve, eikä meillä ole kunnon juomavettä”, sanoo yksi haastatelluista tutkimusraportissa.

Tutkimus toi esiin myös sen, että Boko Haramin toiminta liittyy vahvasti myös paikallisiin etnisten ryhmien väliin. Nigeriassa on ainakin 250 eri etnistä ryhmää. Boko Haramissa lähes puolet kuitenkin kuuluu kanuri-yhteisöön.

Vaikka Boko Haram käy taisteluaan asein, ainakin osa jäsenistä uskoo myös vaikutusmahdollisuuksiin demokraattisen järjestelmän kautta. Lähes puolet haastatelluista taistelijoista äänesti edellisissä vaaleissa.

Kirkon Ulkomaanavun lisäksi tutkimuksen tuottamiseen osallistuivat Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkosto ja kaksi muuta järjestöä. Haastattelut tehtiin viime joulu–tammikuussa Nigeriassa. Entiset taistelijat olivat joko antautuneet Nigerian armeijalle tai irtautuneet itse järjestöstä.

Tutkimuksen tulokset antavat uusia keinoja Koillis-Nigeriassa toimiville rauhanvälittäjille. Välittäjien käsitys Boko Haramista poikkeaa selvästi taistelijoiden omasta käsityksestä, tutkimuksessa selvisi. Välittäjistä valtaosa uskoi uskonnon olevan taistelijoille tärkein motiivi.

Boko Haramista on yleensä äärimmäisen vaikea saada luotettavaa tietoa. Esimerkiksi pitkään järjestön johtajana olleen Abubakar Shekaun on väitetty jo useasti saaneen surmansa, mutta aina hän on tullut esiin uudella videolla.

Parin viime kuukauden aikana järjestön johdossa on ilmeisesti käyty valtakamppailua. Boko Haram on julistanut uskollisuuden valan ääri-islamistiselle Isis-järjestölle, jonka tukialue on kaukana Lähi-idässä.

Tutkimus ei varsinaisesti selvittänyt Isis-yhteyttä. Käytännön yhteistyö Isisin ja Boko Haramin välillä vaikuttaa kuitenkin vähäiseltä, arvioi Mahdi Abdile.

”Johtajat ovat liittyneet Isisiin, mutta tavalliset taistelijat eivät välttämättä edes tiedä, mikä Isis on.”

Noin 180 miljoonan ihmisen Nigeria on Afrikan väkirikkain maa ja suurin talous. Taisteluun Boko Haramia vastaan osallistuvat myös lähimaiden Nigerin, Kamerunin, Tšadin ja Beninin asevoimat.

Konfliktin aiheuttama pakolaiskriisi on levinnyt usean maan alueelle.