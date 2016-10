Merkel sai hyisen vastaanoton Dresdenissä

Saksan liittokansleri Angela Merkel sai maanantaina Dresdenissä hyisen vastaanoton mielenosoittajilta, jotka vaativat hänen eroa. Merkelin vierailua oli turvaamassa 2 600 poliisia, kertoi uutistoimisto AFP.

”Ulos”, mielenosoittajat vaativat banderolleissaan.

Merkel oli tullut muukalaisvastaisuudesta tunnettuun Dresdeniin juhlistamaan Saksojen yhdistymistä. Kaupungissa toimii muun muassa ”Euroopan islamisaatiota” vastustava Pegida-järjestö.

Merkel on saanut osakseen paljon arvostelua Euroopan pakolaiskriisin hoitamisesta. Tämä on näkynyt myös osavaltiovaalien tuloksissa eri puolilla Saksaa. Raketin lailla noussut maahanmuutto- ja islam-vastainen AfD-puolue on onnistunut saamaan paikkoja useisiin osavaltioparlamentteihin.

Viime vuonna Saksaan saapui noin miljoona turvapaikanhakijaa muun muassa Syyrian sodan vuoksi. Arvostelijoiden mukaan Merkel on suhtautunut turvapaikanhakijoihin liian suopeasti.

Merkel saattoi odottaa viileää vastaanottoa Dresdenissä.

Saksin osavaltiossa, jonka pääkaupunki Dresden on, on viharikosten määrä noussut pakolaiskriisin myötä. AFP:n mukaan äärioikeiston tekemiä viharikoksia vastaanottokeskuksiin kirjattiin osavaltiossa viime vuonna 106 kappaletta ja tänä vuonna 50 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.

Merkel on toiminut Saksan liittokanslerina jo lähes 11 vuotta ja pyrkinee vielä uudelle kaudelle.