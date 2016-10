HS Varsovassa: Puolan naiset pukeutuvat mustaan protestina aborttikiellolle – ”Tämä on ihmisoikeuskysymys”

Fakta Aborttikielto on parlamentin käsittelyssä Tällä hetkellä abortti on sallittu vain, jos raskaus on seurausta insestistä tai raiskauksesta, sikiö on vaikeasti vammainen tai äidin henki on vaarassa. Jos aborttikielto hyväksytään, oikeus vietäisiin kaikissa muissa tapauksissa paitsi jos äidin henki on vaarassa. Aborttikielto hyväksyttiin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä syyskuussa. Nyt lakialoite on valiokuntakäsittelyssä, minkä jälkeen se palaa parlamentille.

Varsova

Media-alalla työskentelevät Emilia Wilamowska, 34, ja Joanna Sław, 26, jäivät maanantaina pois töistä pomon luvalla.

Töihin menon sijaan he pukeutuivat mustaan ja marssivat satojen muiden tavoin Puolaa johtavan kansallismielisen Laki ja oikeus -konservatiivipuolueen toimiston eteen. Syynä ”mustaan protestiin” on Puolan parlamentissa etenevä lakiesitys, joka kieltäisi abortin käytännössä kokonaan.

Heillä on mukanaan kyltti, jossa lukee ”tytöt haluavat vain perusihmisoikeudet”.

”Tämä on ihmisoikeuskysymys. Olemme osa Eurooppaa, haluamme samat oikeudet kuin muillakin on, emme keskiaikaisia lakeja”, Wilamowska sanoo ja kutsuu yritystä kieltää abortti tekopyhäksi ja naistenvastaiseksi politiikaksi.

”Kielto on kuin katolinen sharialaki.”

Jo nykyisen lain mukaan Puolassa on erittäin vaikeaa saada abortti. Abortti on sallittu vain, jos raskaus on seurausta insestistä tai raiskauksesta, sikiö on vaikeasti vammainen tai äidin henki on vaarassa. Nyt oikeus vietäisiin kaikissa muissa tapauksissa paitsi jos äidin henki on vaarassa.

Samalla laki uhkaa viedä naisilta mahdollisuuden raskausajan terveystarkastuksiin, joissa on pieni keskenmenon riski. Lääkärit voisivat joutua rikosvastuuseen sikiön kuolemasta. Pelkona on, että keskenmenon saaneista naisista tulisi epäilyksen kohteita.

Parlamentissa etenevä abortin täyskielto on nostattanut poliittisen myrskyn Puolassa. Osana ”mustaa protestia” on järjestetty useita mielenilmauksia syyskuusta alkaen.

Valtapuolueen toimiston edessä järjestetty mielenosoitus oli osa maanantaina järjestettyä naisten lakkoa, jossa naiset jäivät pois töistä ja opinnoista ja pukeutuivat mustaan. Väri symboloi päätösvallan menettämistä omasta kehosta.

Kaisa Rautaheimo / HS

Tarkkoja lukuja osallistujamäärästä on mahdotonta arvioida, mutta mustiin pukeutuneet naiset erottuivat selvästi Varsovan katukuvassa. Facebookissa maanantain lakkoon kertoi osallistuvansa Puolassa yli satatuhatta naista. Tukimielenosoituksia järjestettiin ympäri Eurooppaa, myös Helsingissä.

Wilamowska muistuttaa, että Puolassa tehdään jatkuvasti laittomia abortteja. Tuhannet puolalaisnaiset matkustavat vuosittain ulkomaisille klinikoille abortin vuoksi. Arvioiden mukaan Puolassa tehdään vuosittain 50 000–200 000 laitonta aborttia. Laillisia abortteja tehdään 1 000–2 000.

”Meillä on Puolassa sanonta. Abortti on Puolassa sallittu, mutta vain kello 17 jälkeen”, Wilamowska vieressä seisova Magdalena Olejnicka, 34, sanoo ja viittaa virka-ajan ulkopuolella tapahtuviin laittomiin abortteihin.

Osalla protestoijista oli mukanaan rautahenkareita. Ne symboloivat sitä, miten epätoivoisiin keinoihin naiset joutuvat turvautumaan ilman turvallista ja laillista vaihtoehtoa.

Olejnicka sanoo, että laki iskisi toteutuessaan kaikista heikoimpiin. Niihin, joilla ei ole varaa tai keinoja tehdä aborttia ulkomailla. Ja niihin, jotka on raiskattu tai joutuneet insestin uhriksi. Hän uskoo, että vielä entistäkin harvempi ilmoittaa raiskauksesta tai hyväksikäytöstä poliisille. Heistä tulee epäiltyjä mahdollisen abortin tekijöitä.

”No, tälläkin hetkellä vain harva ilmoittaa raiskauksesta. Poliisitutkinnassa usein ensimmäinen kysymys on, mitä naiselle oli päällä ja oliko hän humalassa”, Olejnicka kertoo.

Hänen mielestään aborttioikeutta puolustavat naiset leimataan huoriksi, ihan kuin he suhtautuisivat siihen kevyesti. ”Ei kukaan tee aborttia muuta kuin pakon edessä.”

Protestijoukko kohdisti viestinsä hallitusta ja erityisesti valtapuoluetta vastaan, vaikka lakiesitys tuli parlamentin käsittelyyn kansalaisaloitteesta. Puolan Laki ja oikeus -valtapuolueen (PiS) johtaja Jarosław Kaczyński on aiemmin sanonut, että hän pitää nykyistä tiukkaa lakia riittävänä. Puolalaislähteiden mukaan he suunnittelevat nyt omaa lakiehdotusta kansalaisaloitteen tilalle.

Katolista kirkkoa lähellä olevalla PiS:llä on parlamentissa yli puolet paikoista.

Aborttikielto hyväksyttiin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä syyskuussa. Nyt lakialoite on valiokuntakäsittelyssä. Sen etenemisen aikataulusta ei ole tietoa.

Kaisa Rautaheimo / HS

Kaisa Rautaheimo / HS