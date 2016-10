85 000 lasta saarroksissa, lääkäreitä jäljellä 29, sairaaloita kaksi – Syyrian armeijan ja Venäjän pommitukset kylvävät tuhoa ja kauhua Aleppossa

Viime lauantaina aamupäivällä puoli yhdentoista aikaan tulivat helikopterit ja hävittäjät. Ainakin kaksi tynnyripommia ja viisi muuta pommi- tai ohjusiskua porasivat reikiä Itä-Aleppossa sijaitsevan M10-sairaalan kattoon ja seiniin.

”Sairaalaa tuhotaan! SOS, kaikki!” röntgenhoitaja Mohamed Abu Rajab viestitti uutistoimisto AFP:n mukaan sairaalasta kesken iskun.

Kyseessä oli tiettävästi jo kahdeksas Syyrian hallinnon ja Venäjän tekemä isku M10-sairaalaa vastaan lyhyen ajan sisällä. Yksi ohjus tai pommi osui aivan luiskamaisen pääsisäänkäynnin viereen. Rappukäytävään romahti kivimurskaa, seinät halkeilivat.

Iskussa kuoli kaksi potilasta ja 13 haavoittui. Kankailla peitellyt ruumiit, veren tahrimat hoitopöydät ja vaurioituneet hoitotarvikkeet näkyvät videoilla, jotka on kuvattu iskun jälkeen.

Kapinallisten hallussaan pitämän Itä-Aleppon asukkaat tuntevat M10-sairalaan paremmin nimellä al-Sakhour. Kyseessä on sama sairaala, joka elokuussa hoiti ilmaiskujen jälkeen raunioista kaivettua kolmivuotiasta Omran Daqneeshia. Kansainvälisessä ja sosiaalisessa mediassa levinneet kuvat veren ja pölyn peittämästä pikkupojasta antoivat kasvot Aleppon siviilien kärsimykselle ja syöpyivät ihmisten mieliin.

Maan alle rakennettu M10-sairaala oli Itä-Aleppon suurin sairaala, jossa hoidettiin vakavasti loukkaantuneita pommitusten uhreja ja annettiin tehohoitoa.

”Se oli rakennettu maan alle turvallisuuden takia”, Yhdysvaltoihin muuttanut syyrialaislääkäri Zaher Sahloul sanoi CNN:n haastattelussa viikonloppuna.

Sahloul on käynyt viisi kertaa Aleppossa ja yhteensä 14 kertaa Syyriassa sodan aikana, joka on kestänyt yli viisi vuotta. Tänä aikana hän on työskennellyt pari viikkoa M10-sairaalassa.

Viimeksi hän kävi siellä pari kuukautta sitten. Myös HS haastatteli häntä vain hieman matkan jälkeen.

”Kaikki uhrit, joita hoidin, olivat tynnyripommien uhreja”, Sahloul kertoi CNN:lle. Tynnyripommit ovat säiliöitä, jotka on täytetty räjähteillä ja metallinsirpaleilla. Ne ovat epätarkkoja ja levittävät laajaa tuhoa.

Sahloulin mieleen ovat jääneet esimerkiksi viisivuotias Ahmad, jonka selkäytimen tynnyripommin sirpale oli vaurioittanut. Poika ei selvinnyt. Toinen Sahloulin mieleen jäänyt potilas oli 25-vuotias, kolmannella kuulla raskaana ollut Fatima. Hän menetti kaksi lastaan ilmaiskuissa.

M10-sairaalassa oli Al Jazeeran lähteiden mukaan noin 60 potilasta iskun hetkellä. Potilaat siirrettiin toiselle klinikalle iskun alettua, sairaalaa tukeva Syrian American Medical Society -avustusjärjestö (SAMS) kertoo.

”Sairaalaa vastaan hyökättiin tarkoituksella, se kärsi vakavia tuhoja ja jouduttiin sulkemaan”, SAMS kertoo lehdistötiedotteessaan.

Itä-Aleppossa on saarroksissa 300 000 ihmistä, joista 85 000 on lapsia. Kaupunkiin sataa jatkuvasti pommeja, joten tarve avulle on suuri.

M10:n sulkemisen jälkeen Itä-Aleppossa toimii enää vain viisi sairaanhoitoyksikköä. Kolme niistä on terveyskeskuksia, kaksi puolestaan sairaaloita, jotka kykenevät hoitamaan vakavasti loukkaantuneita potilaita. Tehohoitoon käyviä sairaalapetejä on vain viisi, SAMS-järjestö kertoo.

Myös lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan määrä on järkyttävän pieni. Lääkäreitä on jäljellä 29. The New Yorker -lehti kertoi heinäkuussa, että joukossa on vain viisi yleiskirurgia, kaksi tai kolme ortopedia, yksi synnytyslääkäri ja yksi nukutuslääkäri. Heinäkuun jälkeen Syyrian hallinnon joukot ja Venäjä ovat iskeneet lukuisia sairaanhoitoyksiköitä vastaan, joten tiedot erikoislääkäreistä voivat olla jo vanhentuneita.

Tilanne Aleppossa pahenee päivä päivältä. Syyrian hallinnon ja Venäjän tekemät iskut ovat kiihtyneet sen jälkeen, kun tulitauko romuttui pari viikkoa sitten.

Sodan aikana on hyökätty 269:ää sairaalaa ja tervesklinikkaa vastaan ja tapettu 757 lääkäriä ja muuta sairaanhoitohenkilökuntaa, kertoo Physicians for Human Rights -järjestö. Syyrian hallinto ja Venäjä ovat järjestön mukaan vastuussa suurimmasta osasta.

”Tilanne Aleppossa on enemmän kuin kauhea”, sanoi M10-sairaalan röntgenhoitaja Mohamed Abu Rajab SAMS:in tiedotteessa.

SAMS-järjestön mukaan Itä-Aleppon ilmaiskuissa on kuollut runsaan viikon aikana yli 450 ihmistä. Sahloul kuvaa iskuja sotarikoksiksi. Aleppon siviileiltä on riistetty oikeus sairaanhoitoon aikana, jolloin he sitä eniten tarvitsisivat.

Hän vertaa tilannetta Bosniassa vuonna 1995 tehtyyn Srebrenican joukkomurhaan, jossa kuoli yli 7 000 miestä ja poikaa.

”Tämä ei ole Srebrenica. Tämä on Srebrenica kertaa sata”, Sahloul sanoi CNN:lle.