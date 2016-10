Washington

Televisioitu kirjakerho. Vähiten kiinnostava varapresidenttien väittely 40 vuoteen.

Näin julmasti kuvaili The New York Times -lehti etukäteen Yhdysvaltain varapresidenttiehdokkaiden Tim Kainen ja Mike Pencen ainoaa televisioväittelyä, joka järjestetään Virginiassa tiistai-iltana (Suomen aikaa keskiviikkoaamuna kello 4). Internethakuja seuraavan Google Trendsin mukaan kummankaan ehdokkaan nimellä ei tehdä juuri lainkaan hakuja.

Syy on se, että Kaine ja Pence ovat kokeneita ja arvostettuja, mutta melko värittömiä pitkän linjan poliitikkoja. Kumpikaan ei ole ollut aiemmin valtakunnallisesti tunnettu. Republikaani Pence on kuvaillut itseään puolueen b-luokan julkkikseksi, demokraatti Kaine tylsäksi.

Varapresidenttiehdokkaiden tehtävä onkin toimia mielipiteitä jakavien pääehdokkaan takuumiehinä. Indianan kuvernööri Pence on vakuutellut konservatiiveja siitä, että republikaanipuolueen ulkopuolelta presidenttiehdokkaaksi noussut Donald Trump ei ole moraaliarvoiltaan liian vapaamielinen tai ulkopolitiikassa liian epävakaa. Pence onkin korostanut esimerkiksi Naton merkitystä Yhdysvalloille, toisin kuin Trump.

Pencen tärkein tehtävä tiistaina on saada äänestäjät uskomaan, että lukuisista skandaaleistaan ja möläytyksistään huolimatta Trumpin äänestäminen ei ole riski, vaan tämä voisi tuoda Yhdysvaltain politiikkaan kaivattua muutosta. Viestin läpisaanti on entistä tärkeämpää nyt, kun demokraatti Hillary Clinton on vetänyt Trumpiin kaulaa presidenttiehdokkaiden ensimmäisen vaaliväittelyn jälkeen.

Virginialaissenaattori Tim Kaine taas on pitkän linjan demokraatti, jota jo presidentti Barack Obama harkitsi varapresidenttiehdokkaakseen. Hän on vapaamielinen ja puoluerajojen yli pidetty poliitikko, jonka kaapista ei ole löytynyt luurankoja.

Kainen tehtävä tiistaina on vakuuttaa valkoisille työläismiehille, että Hillary Clinton on lopulta parempi vaihtoehto duunareille kuin Trump. Hän saattaa myös yrittää pehmentää Clintonin imagoa, jota osa äänestäjistä pitää liian kovana.

Luultavasti Kaine myös ahdistelee Pencea Trumpin rääväsuisista ja loukkaavista lausunnoista, jotka republikaanipuolue on niellyt.

Kahden puoluejyrän väittelystä voi kuitenkin tulla asiapitoisempi ja yksityiskohtaisempi kuin Trumpin ja Clintonin väittelyistä, sillä Pence ja Kaine edustavat selkeästi Yhdysvaltain politiikan oikeistolaista ja vasemmistolaista vaihtoehtoa: Pence haluaa mahdollisimman pieniä veroja, Kaine taas parempia palveluja. Pence vastustaa aborttioikeutta ja homoliittoja, Kaine puolustaa niitä.

”Harmi, ettei se [asiallinen väittely] kiinnosta enemmän”, sanoi republikaanistrategi Tucker Martin The New York Times –lehdelle. ”Mutta kun presidentinvaalikampanjasta on tehty tosi-tv-ohjelma, sitä saa, mitä tilaa.”