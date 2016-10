Presidentti, ministeri ja toimittaja parantavat maailmaa keskustelupiirissään – HS antoi ratkaistavaksi kolme suurta ongelmaa

Maailmanparannusta ei vain malta jättää sikseen, kuvailee Tapani Ruokanen uraansa ja elämäänsä astellessaan haastatteluun.

Eläkkeelle jäänyt Ruokanen, 65, on entinen sotareportteri, Suomen Kuvalehden pitkäaikainen päätoimittaja ja teologi. Hän kuuluu ikämiesten pieneen keskustelupiiriin, joka on vuosikaudet kokoontunut pohtimaan maailman tilaa keskenään. Muut jäsenet ovat rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaari, 79, ja kokenut diplomaatti, ministeri Jaakko Iloniemi, 84.

Kolmikko julkistaa tiistaina kirjan Miten tästä eteenpäin. Siihen kootuissa keskusteluissa puidaan kansainvälisiä ongelmia ja pohditaan tulevaisuuden suuntaa.

Ahtisaari ei tällä kertaa ehtinyt kiireiltään yhteistapaamiseen. Kirjan maailmanparannushengessä HS istutti Iloniemen ja Ruokasen mukaviin nojatuoleihin ja antoi heidän ratkaistavakseen kolme lähes epäinhimillisen kiperää pulmaa.

1. Miten turvata länsieurooppalaisten arvojen jatkuvuus?

”Juuri kukaan ei kiistä näiden arvojen tarpeellisuutta, mutta melkoisen moni tulkitsee asioita mielivaltaisesti”, Iloniemi sanoo.

Ruokanen on samaa mieltä: ”On yleisesti hyväksytty, että YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen ja arvoja koskevien muiden sopimusten perusteella arvioidaan oikeaa ja väärää.”

Kaksikko ehdottaa, että käyttöön otettaisiin mittareita arvojen toteutumiselle politiikassa. Sellaisesta on esimerkkikin. Mo Ibrahimin säätiön malli arvioi Afrikan valtioiden onnistumista useilla mittareilla, muun muassa perusarvojen pohjalta.

”Olemme aivan yksimielisiä siitä, että pohjoismainen yhteiskuntamalli toteuttaa parhaiten näitä universaaleja arvoja”, Ruokanen kertoo.

Mutta onko länsimaisina pidetyille arvoille kysyntää maissa, joissa yhteiskuntajärjestys on aina ollut erilainen – tai edes itäisessä Keski-Euroopassa, jossa nousevat populistiliikkeet haastavat eurooppalaisen demokratiakäsityksen?

”Ihmisten tarpeet ovat aika samanlaiset ympäri maailman: turvallisuuden, sivistyksen, koulutuksen ja toimeentuloedellytysten tarve”, Ruokanen sanoo.

Esimerkkinä arvojen toteuttamisesta Ruokanen muistuttaa Suomen isännöimästä Etyk-kokouksesta vuonna 1975. Neuvostoliitto sitoutui kunnioittamaan ihmisoikeuksia vastineeksi itäblokin rajojen turvallisuudesta.

”Abstrakteina pidetyt maininnat nähtiin silloin sanahelinänä, mutta se muuttui todellisiksi teoiksi, kun Itä-Euroopassa alkoivat mullistukset”, Ruokanen muistelee.

”Arvojen toteuttaminen voi olla vaikeaa, mutta mahdotonta se ei ole. Kunhan kansalaiset lähtevät ajamaan niiden toteuttamista, pikkuhiljaa hallitusten täytyy ottaa se huomioon demokratioissa – ja myös diktatuureissa, minkä Etyk näytti.”

Iloniemi muistuttaa, miten tärkeää on tehdä muiden EU-jäsenten kanta selväksi vaikkapa Unkarille ja Puolalle, jotka ovat käyneet aiempaa epädemokraattisemmiksi. Kunnon vastalauseiden pitäisi saada näiden maiden kansalaiset havahtumaan johtajiensa harhapolkuihin.

Perusarvojen edellyttämä solidaarisuus on ollut viime vuodet koetuksella muun muassa Euroopan pakolaiskriisin takia. Monen mielestä eurooppalaisilla ei ole varaa auttaa muualta saapuvia hädänalaisia.

”Tiedämme, mikä on oikein ja väärin, mutta voi olla vaikeaa tehdä oikein”, Ruokanen sanoo.

Ratkaisu: Kansalaisten pitää ajaa arvojen toteuttamista, jota pitää mitata. Arvoista lipsuvia valtiojohtoja pitää ojentaa ulkopuolelta.

2. Miten saada Venäjä lännen kumppaniksi?

”Kun Venäjä on vahvimmillaan, se pyrkii laajentumaan. Mutta heikkokin Venäjä on ongelma, koska osoittaakseen olevansa suuri ja vahva, se käyttäytyy hankalasti. Tilanne on tuttu arkielämästä: rähjäämällä lapsi saa huomiota”, Iloniemi rinnastaa.

Venäjän toimet Ukrainan ja Syyrian sodissa ovat etäännyttäneet sitä entisestään lännestä. Iloniemen mielestä kyse ei ole yhden miehen, siis presidentti Vladimir Putinin, aikaansaannoksista. Venäjä on kautta historian ollut vahvojen johtajien käsissä, ja maassa on aina ollut eristäytymisen piirteitä, hän perustelee.

”Mutta pitää muistaa, että Venäjä ei ole Neuvostoliitto – ei järjestelmältään, ei väkiluvultaan eikä sotilasmahdiltaan. Ja tänä päivänäkin Venäjällä voi arvostella hallitusta ilman, että joutuu Siperiaan.”

Venäjä sanoo lännen toimivan sitä vastaan, mutta Ruokasen mielestä tulkinta on yksiselitteisen väärä.

”Asenne on päinvastainen. Neuvostoliiton romahtaessa länsi meni Venäjän tueksi, halusi todella auttaa ja otti sen mukaan maailmankauppaan. Venäjä etsii suuruuttaan väärin keinoin, ja se pitää uskaltaa sanoa.”

Vaikka Venäjä rikkoisi kansainvälistä oikeutta, siihen täytyy Iloniemen mukaan pitää yllä neuvotteluyhteyttä, kuten Suomi on tehnytkin useimpia Euroopan maita paremmin.

”Ei tästä selvitä sanomalla, että tuollaisten kanssa emme ole tekemisissä. Pitää tarjota mahdollisuus sovinnollisempaan politiikkaan.”

Länsimaat tekivät virhearvion 1990-luvun alussa, kun ne päättelivät kommunistisen järjestelmän romahduksen tietävän demokraattisen oikeusvaltion voittokulkua.

”Nyt meillä on tsaristis-imperialistis-ortodoksinen Venäjä, kapitalistis-konfutselainen Kiina ja sharialakia korostavia muslimimaita. Ei tällaisesta ollut aavistustakaan 25 vuotta sitten”, Ruokanen sanoo.

Iloniemi huomauttaa, että Venäjän nykyjohtajat ovat kommunistisen järjestelmän kasvatteja, mutta seuraava sukupolvi on jotain muuta, mikä toivottavasti helpottaa keskinäistä ymmärrystä.

Ruokanen heittää peliin latinankielisen sanonnan:

”Navigare necesse est, vivere non est, eli purjehtiminen on tarpeellista, eläminen ei. Se tarkoittaa, että kaupankäynti ja keskinäinen vuorovaikutus, kaikkia hyödyttävä arjen yhteistyö, on reitti kohti uutta lähentymistä.”

Ratkaisu: Venäjän tekemät vääryydet pitää tuomita tiukasti, mutta sitä ei pidä sulkea keskusteluista. Lähentyminen tapahtuu ajan mittaan arjen yhteistyöllä.

3. Miten saada maapallon luonnonvarat riittämään kaikille?

Luonnonvarat voivat sinällään riittää nykyistä suuremmankin ihmiskunnan ruokkimiseen, mutta on selvää, että maailma ei kestä länsimaisen kulutustason leviämistä. Iloniemi ja Ruokanen uskovat, että markkinatalous voi ratkoa asiaa osin luonnollisesti.

”Elintavat ovat kulttuurikysymys. Suostutaanko muutokseen? Suostuminen tapahtunee hintamekanismin kautta, kun esimerkiksi punainen liha käy niin kalliiksi, että ihmiset valitsevat mieluummin kasviksia”, Iloniemi sanoo.

Ruokanen korostaa Pariisin ilmastosovun tärkeyttä, kunhan se saadaan käytäntöön. Ilmastonmuutos on alettu ottaa vakavasti sen dramaattisuuden takia. Jäätiköt sulavat silmissä.

”Sama koskee muitakin elämänaloja. Jos muutos todella uhkaa elintapojamme, silloin on todennäköistä saada asioita tapahtumaan”, Iloniemi sanoo.

Kaksikko paljastuu melko teknologiauskovaiseksi.

”Luonnonvarojen käsite muuttuu kaiken aikaa. Teknologian kehittymisen myötä käyttöön tulee uusia luonnonvaroja, jotka korvaavat ehtyneitä. Saman tuotannon aikaansaamiseksi tarvitaan yhä vähemmän energiaa”, Iloniemi sanoo tarjoten esimerkiksi led-lampun, joka käyttää energiaa murto-osan hehkulamppuun verrattuna.

Ruokanen toteaa, että ihmisten kulutuskäyttäytyminen muuttuu alati, välillä hitaammin ja välillä nopeammin, kuitenkin pääasiassa oikeaan suuntaan.

Ratkaisu: Ihmiset muuttavat elintapojaan viimeistään olosuhteiden ohjaamina, ja muutoksen tarvetta hidastetaan teknologian kehityksellä.