Syyttäjä vaatii Donald Trumpin säätiötä lopettamaan varainkeruun heti

Washington

New Yorkin syyttäjä vaatii republikaani Donald Trumpin hyväntekeväisyyssäätiötä lopettamaan varainkeruun välittömästi. Syy on se, että säätiöltä puuttuu virallinen rekisteröinti, joka avaisi sen tilit tarkastukselle.

Asiasta kertoi ensimmäisenä uutiskanava CNN.

Syyttäjä vaati Trumpia lopettamaan hyväntekeväisyyssäätiön varainkeruun perjantaina. Vaatimus julkaistiin maanantaina. Sen mukaan Trumpilla on 30 päivää aikaa toimittaa osavaltion viranomaisille tarvitut tiedot kirjanpidostaan.

Trumpin kampanja ei heti vastannut syyttäjän vaatimuksiin. The Wall Street Journal -lehden mukaan Trumpin kampanjan tiedottaja Jason Miller on kuitenkin aiemmin kutsunut syyttäjä Eric Schneidermania ”puolueelliseksi keskinkertaisuudeksi”. Schneiderman on rekisteröitynyt demokraatti.

Schneiderman on vienyt aiemmin oikeuteen myös Trumpin mukaan nimetyn yliopiston, jota opiskelijat syyttävät rahastuksesta ja epäpätevästä opetuksesta. Oikeusjuttu on yhä kesken. Trump on kiistänyt syyllisyytensä.

Trump on kampanjan aikana syyttänyt demokraatti Hillary Clintonia toistuvasti siitä, että Clintonien hyväntekeväisyyssäätiölle rahaa lahjoittaneet ihmiset olisivat saaneet erityispalveluksia Clintonilta silloin, kun tämä oli ulkoministeri. Clinton oli ulkoministerinä suostunut tapaamaan Clintonin säätiön rahoittajia, mutta toistaiseksi palveluksista ei ole löytynyt todisteita.

Trumpin säätiötä koskevat epäilykset tulevat nyt Trumpin kannalta pahaan aikaan. Clinton on vetänyt mielipidemittauksissa etumatkaa Trumpiin viime viikon vaaliväittelyn jälkeen. Lisäksi The New York Times -lehti paljasti viikonloppuna, että Trump oli tehnyt liiketoimissaan 1990-luvun puolivälissä yli 900 miljoonan dollarin tappiot. Tämän takia Trump on voinut laillisesti jättää veroja maksamatta 18 vuoden ajan.

Trump ei ole kiistänyt The New York Timesin tietoja.

Säätiön rekisteröintipuutteet tuskin vaikuttavat Trumpin ydinkannattajien mielipiteisiin. Ne vahvistavat kuitenkin kuvaa, että Trump on toiminut liike-elämässä usein omien sääntöjensä mukaan.

Aiemmin The Washington Post -lehti paljasti, että Trump oli sovitellut yhtiötään vastaan nostettuja oikeusjuttuja säätiönsä rahoilla. Näin Trump sovitteli oikeusjuttunsa muiden antamilla lahjoituksilla.