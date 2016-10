Kim Kardashianin ryöstön yksityiskohtia julki: Tähti sidottiin ja työnnettiin kylpyammeeseen, henkivartija muutaman minuutin myöhässä

Pariisissa sunnuntaina ryöstetty tosi-tv-tähti Kim Kardashian on palannut poliisikuulusteluiden jälkeen New Yorkiin. Samalla on ryöstön yksityiskohdista ja ryöstösaalista on tullut esiin uusia tietoja.

Kardashian oli Pariisissa osallistumassa Pariisin muotimessuille, kun hänet ryöstettiin luksusasunnossa Madeleinen kaupunginosassa sunnuntai-iltana.

Ryöstäjiä oli kaikkiaan viisi, joista kaksi tunkeutui Kardashianin luksusasuntoon. Tunkeutujat olivat pukeutuneet poliiseiksi, ja yksi heistä teki vaarattomaksi rakennuksen turvamiehen. Turvamies ei kuitenkaan loukkaantunut.

Tähden henkivartija ei ollut paikalla, koska hän oli turvaamassa Kardashianin siskon Kourtneyn juhlimista pariisilaisyökerhossa.

Julkisuuden henkilöihin keskittyvän TMZ-verkkosivuston mukaan Kardashian tajusi jotakin olevan vialla ja yritti soittaa henkivartijalleen. Asuntoon tunkeutuneet miehet repivät kuitenkin puhelimen hänen kädestään.

Ryöstäjät sitoivat Kardashianin kädet muovisilla siteillä, teippasivat hänen nilkkansa yhteen. He työnsivät amerikkalaistähden kylpyammeeseen.

Kardashian alkoi huutaa ja anella, etteivät miehet tekisi hänelle mitään, koska hänellä on lapsia. Hän kertoi TMZ:n mukaan, että hänellä on rahaa ja että miehet voisivat ottaa mitä tahtoivat.

Ryöstäjät puhuivat ranskaa, mutta hokivat englanniksi: ”Sormus, sormus.” Kardashian tajusi, että kyse oli hänen aviomieheltään saamastaan timanttisormuksesta. Hän joutui paljastamaan korun sijainnin ryöstäjille.

Kyseessä oli neljän miljoonan euron arvoinen sormus, joka oli ostettu tunnetulta korukauppiaalta Lorraine Schwartzilta. Ryöstäjät ottivat mukaansa myös rasiallisen koruja, joiden arvo on viisi miljoonaa euroa sekä kaksi matkapuhelinta.

Kun Kardashian TMZ:n mukaan jatkoi aneluaan ja itkuaa, ryöstäjät teippasivat hänen suunsa teipillä kiinni. Vain pari minuuttia sen jälkeen kun miehet olivat poistuneet asunnosta Kardashianin henkivartija palasi kaupungilta.

Koko ryöstötapahtumaan kului noin kuusi minuuttia. Ryöstäjien epäillään poistuneen paikalta polkupyörillä.

Ranskan poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa, keitä ryöstäjät olivat.

EDUARDO MUNOZ