Suomikin tuomitsi ”jyrkästi” Aleppon pommitukset – Vihreiden Niinistö ihmettelee, miksi Venäjän tuomitsemista kierrellään

Suomi liittyi tiistaina niiden länsimaiden joukkoon, jotka tuomitsivat Syyrian armeijan ja sitä tukevan Venäjän toimet Aleppon pommituksissa. Tilannetta puitiin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

”Suomi tuomitsee jyrkästi sotatoimien tarkoituksellisen kohdistamisen siviileihin ja siviilikohteisiin kuten sairaaloihin. Tilanne erityisesti Aleppossa on kestämätön ja kaupunkia uhkaa humanitaarinen katastrofi. Konfliktin osapuolten tulee sitoutua maanlaajuiseen tulitaukoon ja humanitaarisen avun perille saamiseen”, Suomen ulkopoliittinen johto linjasi tiedotteessaan.

Ennen maan ulkopoliittista johtoa Venäjän toimiin otti maanantaina hallituksesta kantaa valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok), joka kertoi näkemyksistään Verkkouutisten blogissa. Orpo kertoi ”perheenisän sydäntä raastavat kuvat haavoittuneista ja kuolleista lapsista”. Orpo myös vaati Venäjää vastuuseen Aleppon pommituksista.

”Puolustuskyvyttömien siviilien, myös lasten, tietoinen pommittaminen on poikkeuksellinen häikäilemätöntä. Poikkeuksellista on etenkin se, että pommittajana on Venäjän tukema Syyrian hallitus – siis valtiollinen toimija, eivät fanaattiset terroristit tai hallitsemattomat kapinallisryhmät – – Selvää lienee ainakin se, että Venäjä on tällä hetkellä ainoa toimija, joka voi pysäyttää järjettömän tappamisen”, Orpo kirjoitti.

Aiemmin lukuisat muut länsimaat ovat tuominneet siviileihin kohdistuneet iskut Aleppossa. Muun muassa kaupungin vesihuoltoa, siviilien asuintaloja sekä sairaaloita on pommitettu. Itä-Aleppossa on enää kaksi toimivaa sairaalaa ja alle 30 lääkäriä hoitamassa noin neljännesmiljoonaa ihmistä. Venäjää ja Syyrian armeijaa on syytetty sotarikoksista Aleppon pommituksissa.

Esimerkiksi Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström on aiemmin tuominnut Venäjän.

”Siviilien, lasten ja sairaaloiden pommittamista ei voida hyväksyä, siinä ei ole inhimillisyyttä. [Syyrian johtaja Bashar ] al-Assad ja Venäjä siirtyvät yhä kauemmas rauhasta”, Wallström twiittasi.

Unacceptable to bomb civilians, children and hospitals in #Aleppo. No humanity. Assad & Russia moving further away from peace. — Margot Wallström (@margotwallstrom) October 1, 2016

Myös Ranskan ulkoministeri Jean-Marc Ayrault on vaatinut Venäjää vastuuseen siviilien kärsimyksestä Aleppossa. Ranska on vaatinut YK:n turvallisuusneuvostossa välitöntä tulitaukoa Syyriaan ja Aleppon pommitusten lopettamista.

”Sairaaloiden pommittaminen on sotarikos. Aikooko Venäjä kantaa vastuunsa näistä sietämättömistä toimista”, Ayralt totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ihmettelee, miksi Suomelta on kestänyt näinkin kauan tuomita Aleppon pommitukset.

Hän kiinnittää Suomen virallisessa lausunnossa huomiota siihen, että maan ulkopoliittinen johto ei suoranaisesti tuomitse Venäjää. Tasavallan presidentti ja ministerivaliokunta kun kertoivat keskustelleensa Syyrian tilanteesta, ”mukaan lukien Venäjän toimista”.

”Siviilien pommittaminen on äärimmäisen tuomittavaa ja on surullista, että Suomen hallitus on ollut tässä asiassa lähinnä hiljaa. Jostain syystä hallitus ei halua laittaa Venäjää erikseen vastuuseen. Tämä on tarpeetonta varovaisuutta, kun siviilejä, sairaaloita ja avustussaattueita pommitetaan”, Niinistö toteaa.

Niinistö itse kertoo vaatineensa Venäjää vastuuseen Aleppon pommittamisesta lauantaina.

Aleppon taisteluissa Syyrian hallituksen joukot etenivät tiistaina yrityksessään vallata kaupungin itäosa kapinallisilta. Armeijan sotilaat onnistuivat AFP:n mukaan valtaamaan useita korkeita rakennuksia kaupungissa.

”Syyrian joukot keskittyvät korkeisiin rakennuksiin, jotka olivat aiemmin hallintorakennuksia. Niistä voidaan tarkkailla katuja ja asuinalueita”, SOHR-järjestön johtaja Rami Abdel kertoi AFP:lle.

Aleppon tilannetta yritettiin puida YK:n turvallisuusneuvostossa. Erityisesti Yhdysvallat ja Venäjä ovat täysin eri mieltä tilanteen ratkaisemisesta. Yhdysvallat on katkaissut neuvottelut Venäjän kanssa ja Venäjä on kiistänyt sotavoimiensa iskeneen siviilikohteisiin. Venäjä on pitänyt yrityksiä tulitauon saamisesta nyt turhana.

”Kaikkien kärsivällisyys Venäjän kanssa on nyt loppu”, Valkoisen talon edustaja Josh Earnest totesi uutistoimistojen mukaan.