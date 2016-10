Britannian vasemmisto hukkasi tarinansa, eivätkä muut Euroopan sosialistit ole sen parempia

Liverpool–Birmingham

Solmio oli punainen, esiintymislava oli punainen ja salia halkoivat punahehkuiset valot.

Kun Britannian työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn pitää puhetta, on lavastus taattua sosialisminpunaista.

Ja mikäs oli punaista hehkuttaessa, kun labour on saanut Corbynin valtakaudella 150 000 uutta jäsentä. Labourin jäsenmäärä on noussut jo yli puolen miljoonan.

”Me olemme nyt Länsi-Euroopan suurin poliittinen puolue”, Corbyn sanoi viikko sitten avainpuheessaan puoluekokouksessa Liverpoolissa.

Jäsenmäärä ei kerro kuitenkaan koko totuutta. Syksyisten mielipidemittausten mukaan nykylabour ei vakuuta tavallisia brittejä. Äänestäjät luottavat enemmän konservatiiveihin.

Mittausten mukaan pääministeri Theresa Mayn konservatiiveja kannattaa nyt 38–41 prosenttia äänestäjistä. Corbynin labourilla on 27–34 prosenttia.

Henkilökohtaisessa suosiossa May päihittää Corbynin selvästi.

Erot ovat isot ja niillä on merkitystä, sillä Britanniassa ei tunneta suhteellista vaalitapaa. Kevään 2015 parlamenttivaaleissa konservatiivipuolue sai 37 prosentilla äänistä ehdottoman enemmistön parlamentin alahuoneeseen.

”On oikeastaan ihme, että labourin kannatus on yhä näinkin suuri. Corbynin vastaisen kapinayrityksen ja vihamielisen oikeistolaisen lehdistön luulisi verottavan suosiota enemmänkin”, arvioi professori Patrick Dunleavy London School of Economicsista kirjeenvaihtajille.

Konservatiivien etumatka näkyi ja kuului puoluekokouksessa Birminghamissa tällä viikolla. Tunnelma oli voitonvarma. May on yhdistänyt puolueensa rivit.

Punaisessa Liverpoolissakin Corbyn ja muu puolue-eliitti paistattelivat aplodien raikuessa. Juhlasalin ulkopuolella myyntikojuissa kaupattiin punaisia rintanappeja, 70-luvun henkisiä Che Guevara -paitoja sekä EU–USA-vapaakauppasopimuksen vastaisia kangaskasseja: TTIP ain’t my bag (TTIP, ei mun juttu).

Ilmassa oli aatteen värinää.

Mutta se juuri onkin Corbynin työväenpuolueen ongelma – tai ansio, arvioijasta riippuen. Ideologia on ottanut niskalenkin pragmaattisesta yhteisten asioiden hoitamisesta.

Corbynia uussosialismille löytyy kannatusta etenkin nuorten, lontoolaisten vasemmistolaisten sekä julkisen terveydenhuoltojärjestelmän eli NHS:n työntekijöiden joukosta.

Idealistit eivät välttämättä välitä siitä, voittaako labour parlamenttivaalit vai ei. Vaalivoittoa tärkeämpää on kannattaa puhdasoppista aatetta.

Liverpoolissa satama-alue kertoo teollisuuskaupungin muutoksesta. Perinteiset lastauslaiturit ovat suurelta osin historiaa.

Vanhat rakennukset satama-altaiden ympärillä on kunnostettu. Niihin on perustettu hotelleja, ravintoloita, gallerioita ja museoita. Eletään uutta aikaa.

DARREN STAPLES / Reuters

Vastaavanlaisen kasvonkohotuksen labourille teki 1990-luvulla pääministeri Tony Blair.

Blairin työväenpuolue valitsi kolmannen tien vasemmiston ja oikeiston välillä. Labour siirtyi poliittiseen keskustaan, ja äänestäjät palkitsivat suurella äänivyöryllä. Blair hallitsi kymmenen vuotta 1997–2007.

Nyt Corbyn kampeaa puoluetta takaisin vasemmalle, aitoon sosialismiin. Se tyydyttää tosiuskovaisia, mutta herättää vastustusta sekä perinteisten työväenluokan että keskiluokan piirissä.

EU-kansanäänestyksen alla labour ei kuunnellut köyhien alueiden asukkaiden maahanmuuttohuolia. Puolue pelkäsi leimautuvansa ”punaiseksi Ukipiksi”.

Toisaalta nykylabour tuntuu vieraalta myös niistä, jotka toivovat itselleen ja lapsilleen isompaa elämää. Blairin aikainen usko yhteiskunnalliseen nousuun on heivattu taka-alalle.

Osa entisistä labourin kannattajista ja liikkuvista äänestäjistä on löytänyt uuden kodin joko konservatiivipuolueesta tai maahanmuuttovastaisesta Ukipista.

Ennen kaikkea labour on unohtanut, että elämää on Lontoon ulkopuolellakin.

”Täytyisi osoittaa kunnioitusta ja katsoa, miten maa on muuttunut. Nyt Englannin labour on hämillään englantilaisuudesta. Siltä puuttuu oma kunnon tarina”, puolueen jäsen Polly Billington sanoi Liverpoolissa labourin tulevaisuutta pohtivan Labour Together -yhteenliittymän tilaisuudessa.

Billington on toiminut aiemmin labourin entisen puheenjohtajan Ed Milibandin erityisneuvonantajana.

Maahanmuutosta on juuri nyt tulossa iso Englannin työväenpuoluetta jakava kysymys.

Corbynin mielestä maahanmuutto ei ole ongelma, eikä se kaipaa rajoittamista.

”Työväenpuoluelainen hallitus ei tekisi samanlaisia tyhjiä lupauksia maahanmuutosta kuin konservatiivit”, hän sanoi puolueväelle.

Moni muu labourin poliitikko on kuitenkin jo herännyt todellisuuteen, jossa maahanmuuttomyönteinen politikointi ei kerää enää suosiota ainakaan Lontoon ulkopuolisessa Englannissa. Englantilainen työväki on kyllästynyt siihen, ettei työväenpuolue aja ”oman” työväen etua.

Tähän tarttui myös pääministeri May Birminghamissa.

”Me konservatiivit olemme nyt se todellinen työtätekevien ihmisten puolue”, hän ilmoitti

Ratkaisevaa labourille on se, osaako puolue valjastaa Britannian tulevan EU-eron eli brexitin omaksi hyödykseen. Jos ei, konservatiivit keräävät potin.

”Vasemmiston on aika nähdä brexitin edut ja mahdollisuudet”, arvioi Institute for Public Policy Research -ajatuspajan johtaja Tom Kibasi Liverpoolissa.

Tämä ei ole silti koko ongelma. EU-eron vaikutusten uskotaan iskevän lopulta kipeimmin sinne, missä brexit sai kansanäänestyksessä eniten kannatusta: köyhille ja taantuville alueille.