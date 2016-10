Venäjän presidentti Vladimir Putin jätti maanantaina parlamentin alahuoneelle eli duumalle lakiesityksen, jonka mukaan Venäjä keskeyttää ydinasekelpoisen plutoniumin tuhoamisen. Yhteensä 34 plutoniumtonnin tuhoamisesta sovittiin Yhdysvaltain kanssa vuonna 2000.

Putin luetteli samalla myös neljä ehtoa, joiden täyttyessä sopimukseen voidaan palata: Ensinnäkin Nato-joukkojen määrä sotilasliittoon vuoden 2000 jälkeen liittyneissä maissa on palautettava vuoden 2011 tasolle. Tämä koskee Baltian maiden lisäksi ainakin Romaniaa ja Bulgariaa.

Toisekseen Yhdysvaltain on peruttava kaksi lakia: laki Ukrainan vapauden tukemisesta vuodelta 2014 ja niin sanottu Magnitski-laki vuodelta 2012. Yhdysvallat on asettanut ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneitä venäläisiä virkamiehiä maahantulokieltoon Magnitski-lain perusteella. Nimensä laki on saanut vuonna 2009 vankeudessa kuolleelta venäläiseltä tilintarkastajalta Sergei Magnitskilta.

Kolmanneksi Yhdysvaltain on peruttava kaikki Venäjää vastaan asetetut pakotteet. Eikä tässä kaikki: Washingtonin on pulitettava Venäjälle korvauksia paitsi pakotteiden myös vastapakotteiden aiheuttamista vahingoista. Siis korvauksia pakotteista, jotka Putin itse on asettanut.

Tässä vaiheessa on paikallaan todeta, että vaatimukset eivät kuulosta aivan realistisilta. Eli kuten Venäjän tiedeakatemian kansainvälisten suhteiden instituutin turvallisuuspolitiikan laitoksen johtaja Aleksei Arbatov huomauttaa Vedomosti-lehdessä: ”Washington voisi suostua näihin vaatimuksiin vain siinä tapauksessa, että hallussamme olisi myös heidän ydinsalkkunsa.”

Putinin neljäs vaatimus on kuitenkin vaatimuksista mielenkiintoisin. Sen mukaan Yhdysvaltojen on esitettävä suunnitelma siitä, kuinka se tuhoaa sovitut plutoniumtonninsa peruuttamattomasti.

Tosiaan, Yhdysvallat ei ole toteuttanut vuoden 2000 sopimusta edes siinä määrin kuin Venäjä on niin tehnyt. Venäjän ydinjätti Rosatom on rakentanut Krasnojarskiin laitoksen, jossa aseplutoniumia voidaan muuttaa tavallisen ydinvoimalan polttoaineeksi.

Amerikassakin on tarmokkaasti pyritty samaan, mutta huonolla menestyksellä. Etelä-Carolinassa sijaitsevan Savannah Riverin jälleenkäsittelylaitoksen rakentaminen on vuosia myöhässä ja on ylittänyt kustannusarvionsa miljardeilla dollareilla.

Rahan menoon kyllästynyt presidentti Barack Obama ruksasi koko hankkeen pois ensi vuoden budjetista. Yhdysvaltain ydinturvallisuushallinto kirjasi budjettikohdan alle, että jälleenkäsittelyn sijaan se aikoo käyttää ”laimenna ja hävitä –menetelmää”.

”Hävitä”-sanan merkitys on tässä yhteydessä hieman hämärä. Olettaa sopii, että verbi tarkoittaa tässä yhteydessä varastointia. Kemiaa hallitsevat venäläiset epäilevät ehkä aiheellisesti, että laimentamisen jälkeen ainetta voitaisiin tarvittaessa jälleen väkevöidä.

Savannah Riverin uuden laitoksen unohtaminen tietäisi 1 200 työpaikan menetystä, joten Yhdysvalloista löytyy ainakin kolme senaattoria, jotka ovat Putinin kanssa tämän vaatimuslistan neljännestä kohdasta samaa mieltä. Eikä siinä kaikki: Etelä-Carolinan osavaltion pääsyyttäjä Alan Wilson on the Washington Post –lehden mukaan haastanut liittovaltion energiaministeriön oikeuteen nimenomaan Venäjän ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen rikkomisesta.

Obaman hallinto on vastannut värväämällä 13 aseriisunta-asiantuntijaa ja entistä diplomaattia todistamaan, että kyseessä ei ole sopimusrikos ja että ministeriön päätös on järkevä.

Presidentti Putinin lakiesitys ja vaatimuslista ovat samanlaista keinotodellisuudessa esitettyä farssia kuin vaikkapa syytökset Suomen lastensuojeluviranomaisten harjoittamasta venäläisvanhempien vainosta. Ei, ydinsota ei ole käsillä eikä venäläislapsia myydä Suomen homopareille.

Putinin esityksellä on kuitenkin kolme yhtymäkohtaa todellisuuteen. Ensinnäkin vaatimus Yhdysvaltain plutoniumin tuhoamisesta osoittaa loistavaa ”vastustajan” sisäpolitiikan lukutaitoa: heikko kohta löytyi, joten siihen on hyvä iskeä.

Toisekseen lakiesitys on hyvä tapa testata keskiviikkona ensimmäiseen istuntoonsa kokoontuvaa uutta duumaa. On mielenkiintoista nähdä, löytyykö sieltä joku Venäjän poliittisilta tosiasioilta silmänsä ummistanut, joka vastustaisi presidentin esitystä vaikkapa siksi että esitys muistuttaa liikaa brittiläisen Monty Python -ryhmän komediatuotantoa.

Kolmas yhtymäkohta todellisuuteen on plutonium itse. Ydinase on Venäjälle tärkeä, koska Venäjä on ydinasesuurvalta ja vain ydinasesuurvalta. Niinpä on kivaa puhutella Yhdysvaltoja tällä tavalla, että ”mitäs me suurvallat”. Pommejahan riittää koko pallon loppuräjähdykseen, muutama tonni plutoniumia ei siinä paljoa paina.