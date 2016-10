Musta protesti ravistelee Puolaa – HS tapasi raskaana olevan naisen, joka kokee naisten kehon muuttuneen politiikan välineeksi

Laki etenee parlamentissa Tällä hetkellä abortti on Puolassa sallittu vain, jos raskaus on seurausta insestistä tai raiskauksesta, sikiö on vaikeasti vammainen tai äidin henki on vaarassa. Jos aborttikielto hyväksytään, oikeus vietäisiin kaikissa muissa tapauksissa paitsi jos äidin henki on vaarassa. Yhtä tiukka laki on voimassa vain Maltalla ja Vatikaanissa Euroopan maista. Aborttikielto hyväksyttiin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä syyskuussa. Nyt lakialoite on valiokuntakäsittelyssä.

Varsova. Kun varsovalainen Weronika Łotowska oli raskaana, hänellä todettiin virustartunta. Löydetty sytomegalovirus voi vaurioittaa sikiön kuulon ja näön kehittymistä tai aiheuttaa vielä vaikeampia kehityshäiriöitä.

Łotowska, 29, on katolilainen, kuten valtaosa puolalaisista. Hän ei mennyt tutkimuksiin, joissa mahdollinen kehityshäiriö olisi voitu havaita. Łotowska oli päättänyt pitää lapsen joka tapauksessa.

Mutta hän on onnellinen, että päätös oli hänen – ei valtion. Sen vuoksi hän tuli maanantaina neljä kuukautta vanhan tyttärensä Zuzannan kanssa mielenosoitukseen vastalauseena Puolan parlamentissa etenevälle aborttikiellolle.

Jo nykyisen lain mukaan Puolassa on erittäin vaikeaa saada abortti. Abortti on sallittu vain, jos raskaus on seurausta raiskauksesta, sikiö on vaikeasti vammainen tai äidin henki on vaarassa. Nyt oikeus vietäisiin kaikissa muissa tapauksissa paitsi, jos äidin henki on vaarassa. Abortista voisi joutua viideksi vuodeksi vankilaan.

”Pelkään, etteivät lääkärit uskalla lain myötä enää tehdä kaikkia raskausajan tarkastuksia”, kemiantutkijana työskentelevä Łotowska sanoo.

Laki uhkaa viedä naisilta mahdollisuuden tiettyihin raskausajan terveystarkastuksiin, joissa on pieni keskenmenon riski. Lääkärit voisivat joutua vastuuseen sikiön kuolemasta.

Vaunuissa tuhiseva Zuzanna syntyi terveenä viruksesta huolimatta.

”Minulla oli mahdollisuus päättää tarkastuksista itse. Haluan, että tyttärelläni on sama mahdollisuus”, Łotowska sanoo.

Puolan "musta protesti" vastustaa kaavailtua aborttikieltoa

HS:n haastattelemien puolalaisten mukaan aborttikielto olisi uhka ihmisoikeuksille ja vaarantaisia esimerkiksi raskausajan terveystarkastukset. Toimittaja: Suvi Turtiainen. Kuvaus ja leikkaus: Kaisa Rautaheimo

Parlamentissa etenevä abortin täyskielto on nostattanut poliittisen myrskyn Puolassa. Maanantaina lukuisat puolalaisnaiset ja miehet jäivät kotiin protestina lakiesitykselle ja pukeutuivat mustaan.

Väri symboloi päätösvallan menettämistä omasta kehosta.

Lakko oli osa mustaksi protestiksi nimettyä liikettä, joka alkoi syyskuussa. Mukana on vähintään kymmeniätuhansia ihmisiä. Tukimielenosoituksia on järjestetty ympäri Eurooppaa, myös Suomessa.

Vuosi sitten Puolassa nousi valtaan kansallismielinen konservatiivihallitus, jota johtaa katolista kirkkoa lähellä oleva Laki ja oikeus -puolue (PiS). Se on järjestelmällisesti alkanut muuttaa Puolaa suuntaan, jota pidetään EU:n perusarvojen vastaisena. Oikeuslaitoksen riippumattomuudesta on käynnissä EU-tutkinta.

Nyt uudistusten tulilinjalla on naisten itsemääräämisoikeus ja oikeus päättää omasta kehostaan. Kysymys on vaikea myös monelle valtapuolueen tukijalle.

Varsovalaisessa lähiössä kahden lapsensa ja miehensä kanssa asuva Anna Konopka kadehtii sisartaan. Sisko on syvästi uskossa, joten hänellä on selvä kanta aborttiin. Ehdottomasti ja kaikissa tapauksissa vastaan.

Kaisa Rautaheimo / HS

Kaisa Rautaheimo / HS

Konopkan kantaa jakaa asian kaksi puolta: se, mitä hänen omatuntonsa sanoo ja se, mitä oikeuksia ihmisillä pitäisi olla. Hän ei itse tekisi aborttia, mutta ei ole varma sallisiko hän sen muille.

Selvää on vain, ettei abortin kieltäminen muuttaisi hänen kantaansa valtapuoluetta kohtaan. Konopka tukee PiS:ä yhdestä selkeästä syystä.

Hallitus on tänä vuonna alkanut maksaa 500 zlotyn eli noin 115 euron lapsilisää toisesta lapsesta alkaen. Tämä oli puolueen vaalivoittoon siivittänyt lupaus.

”Niin pitkään kun saan tätä tukea, en aio asettua PiS:iä vastaan”, Konopka sanoo perheen ahtaassa kaksiossa.

Asuntolaina on otettu Sveitsin frangeissa, minkä vuoksi se on osoittautunut perheen arviota kalliimmaksi. Lisärahaa tarvitaan.

Puola ei ole ainoa Euroopan maa, jossa naisten keho on nostettu arvokeskustelun välineeksi. Ranskassa jotkut kaupungit kielsivät muslimien uima-asut burkinit. Osa poliitikoista perusteli kieltoa ranskalaisten arvojen puolustamisella.

Kyse on oikeastaan samasta asiasta: siitä kuinka uskontoon tai aatteisiin perustavalla arvopolitiikalla voidaan perustella perusoikeuksien rajoittamista.

Media-alalla työskentelevä Emilia Wilamowska, 34, näkee Puolan aborttikeskustelun nimenomaan kysymyksenä ihmisoikeuksista.

”Olemme osa Eurooppaa, haluamme samat oikeudet kuin muillakin on, emme keskiaikaisia lakeja”, maanantain mielenosoitukseen Varsovassa osallistunut Wilamowska sanoo.

Hän jäi pois töistä osana maanlaajuista naisten lakkoa aborttikieltoa vastaan.

Hän muistuttaa, että Puolassa tehdään jatkuvasti laittomia abortteja. Tuhannet puolalaisnaiset matkustavat vuosittain ulkomaisille klinikoille abortin vuoksi. Arvioiden mukaan Puolassa tehdään vuosittain 50 000–150 000 laitonta aborttia. Laillisia abortteja tehdään 1 000–2 000.

”Meillä on Puolassa sanonta. Abortti on Puolassa sallittu, mutta vain kello 17 jälkeen”, Wilamowskan vieressä seisova Magdalena Olejnicka, 34, sanoo ja viittaa virka-ajan ulkopuolella tapahtuviin laittomiin abortteihin.

Osalla protestoijista oli mukanaan rautahenkareita. Ne symboloivat sitä, miten epätoivoisiin keinoihin naiset laittomissa aborteissa joutuivat tyytymään.

Olejnicka sanoo, että laki iskisi toteutuessaan kaikista heikoimpiin. Niihin, joilla ei ole varaa tai keinoja tehdä aborttia ulkomailla. Ja niihin, jotka on raiskattu. Hän uskoo, että vielä entistäkin harvempi ilmoittaisi kiellon jälkeen raiskauksesta tai hyväksikäytöstä poliisille.

Hänen mielestään aborttioikeutta puolustavat naiset leimataan huoriksi, ihan kuin he suhtautuisivat asiaan kevyesti.

”Ei kukaan tee aborttia muuta kuin pakon edessä”, Olejnicka sanoo.

Toisaalla Puolan pääkaupungissa varsovalainen Agnieszka Grudka yrittää löytää mukavaa asentoa pienen kaksion sohvalla. Hän on kuudennella kuulla raskaana, ja maha alkaa painaa.

Lastenhoitajana aiemmin työskennellyt Grudka valmistautuu jo uuteen elämänvaiheeseen ja on jäänyt pois töistä. Esikoiselle ostetut vaunut odottavat jo rappukäytävässä.

Raskauden vuoksi Grudka kokee, että hänen kehonsa on nyt politiikan väline. Valtiolla on yhtäkkiä mielipiteitä sen suhteen, mitä Grudka voi ja ei voi tehdä. Hän viittaa aborttikiellon vaikutuksella raskausajan terveystarkastuksiin ja mahdolliseen keskenmenoon. Yleinen huoli on ollut, että keskenmenon saaneita naisia voitaisiin epäillä laittomasta abortista uuden lain mukaan.

”Viisaimpia asian suhteen ovat tietenkin ne, joilla ei ole perhettä”, Grudka viittaa kuivasti katolisen kirkon johtoon ja joihinkin konservatiivisiin puolalaispolitiikkoihin.

He esiintyvät perhearvojen puolustajina, mutta Grudkan mukaan kiinnostus lopahtaa siihen, kun lapsi syntyy.

”Hallitus ei tee mitään lasten tulevaisuuden eteen. He eivät kehitä päiväkoteja tai terveydenhoitoa.”

Puolan nykyinen tiukka aborttilaki astui voimaan 1993 kommunismin kaatumisen jälkeen. Lakia kutsutaan kompromissiksi, vaikka se on huomattava tiukennus kommunismin ajan vapaampaan aborttilakiin.

Anne Siwek, vaunuissa protestia tapittavan Zuzanna-vauvan isoäiti oli silloin nuori nainen. Hänen mielestään naisten oikeudet ovat hiljalleen kehittyneet viime vuosina. Aina siihen asti, kunnes hallitus vuosi sitten vaihtui.

”Nyt olen huolissani. Olemme alkaneet ottaa askeleita taaksepäin.”

Tausta: Valtaosa nykyisen lain kannalla

Aborttikiellon nostattama protesti alkaa näkyä nationalistisen konservatiivihallituksen suosiossa.

Maanantaina julkaistussa Ibriksen mielipidemittauksessa Laki ja oikeus -puolueen (PiS) suosio oli laskenut kaksi prosenttiyksikköä 29 prosenttiin. Nykyistä vapaampaa aborttioikeutta tukevan Nowoczesnan kannatus on noussut viisi prosenttiyksikköä 25 prosenttiin.

Aborttikieltoesitys tuli parlamenttiin kansalaisaloitteesta, mutta päätösvalta on valtapuolueen käsissä. Katolista kirkkoa lähellä olevalla PiS:llä on parlamentissa yli puolet paikoista.

Syyskuisen TSN:n mielipidemittauksen mukaan ehdotettua aborttikieltoa kannattaa 15 prosenttia puolalaisista. Nykyistä lakia tukee 42 prosenttia ja aborttilain vapauttamista kannattaa 25 prosenttia puolalaisista.

Myös PiS:n johtaja Jarosław Kaczyński on ilmaissut, että hän pitää nykyistä lakia riittävänä. Laki hyväksyttiin jo ensimmäisessä parlamentin kuulemisessa. Nyt se on valiokuntakäsittelyssä, josta se palaa parlamentille.