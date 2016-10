Hirmumyrsky Matthew murjoi Haitia – Karibialla kuollut jo ainakin seitsemän

Hirmumyrsky Matthewin myrskykeskus iski tiistaina Haitin ja Kuuban rannikoille ja aiheutti laajoja tuhoja.

Haitissa ainakin kolme ihmistä on kuollut rankkasateissa ja myrskytuulissa, joiden nopeudeksi on mitattu jop 230 kilometriä tunnissa. Vettä on satanut vuorokauden aikana jopa metrin verran.

Dominikaanisessa tasavallassa maanvyöryissä ja talon seinien romahtamisen takia on kuollut maan viranomaisten mukaan neljä ihmistä.

Alustavien tietojen mukaan Matthew ei ole runnellut Kuubaa yhtä pahasti kuin Haitia. Myrsky on nyt siirtymässä hitaasti kohti pohjoista ja Floridaa.

Vaikka Haiti oli varautunut rakentamalla 3 000 myrskysuojaa, eivät läheskään kaikki asukkaat ole lähteneet kodeistaan, jotka ovat usein heikkoja hökkeleitä. Moni paikalleen jäänyt on pelännyt asumuksensa ryöstöä.

Rannikolla sijaitsevan Les Cayesin apulaispormestari Marie Claudette Regis Deleme kuvasi tilannetta omassa kaupungissaan ”katastrofaaliseksi.” Tulva huuhtoi 70 000 asukkaan kaupungin, ja monesta talosta irtosi katto.

Hän itse joutui pakenemaan kokouksesta, kun tuuli vei rakennuksen katon.

Les Cayes’ssa toimivan katolisen hyväntekeväisyysjärjestön johtaja Fonie Pierre kertoi yleisradioyhtiö BBC:n siteeraaman uutistoimisto AP:n mukaan, että moni pyytää nyt apua.

”Nyt se on myöhäistä. Emme voi enää evakuoida heitä.”

Matthew on aiheuttanut laajoja tuhoja myös Haitin maataloudelle.

”Myrsky iski maatiloihin voimalla. Kasvit, pavut, riisi – kaikki ovat kadonneet,” sanoi hyväntekeväisyysjärjestö Heifer Internationalin Hervil Cherubin uutistoimisto Reutersille.