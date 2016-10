Indonesialainen mies hakkeroi pornofilmin pyörimään mainosnäytölle – voi saada kuusi vuotta vankeutta

Indonesialaismies on pidätetty syytettynä pornoelokuvan näyttämisestä julkisella mainostaululla pääkaupunki Jakartan keskustassa. Mies hakkeroi jättimäisen videotaulun ja lähetti sen kautta kiireisimpään ruuhka-aikaan japanilaista Watch Tokyo Hot -elokuvaa kymmenen minuutin ajan.

Viranomaiset sulkivat virran näytöstä nopeasti, mutta elokuva ehti joko huvittaa tai järkyttää autoilijoita. Filmissä esiintyneen japanilaisparin hekuma ehti kuitenkin levitä videoina ja valokuvina sosiaalisessa mediassa.

Indonesia on konservatiivinen muslimimaa, jossa alastomuus ja seksi ovat tabuja. Pääsy netin pornosivuille on estetty, ja jopa televisiosarjojen romanttiset kohtaukset on usein peitetty.

Viranomaiset aloittivatkin syyllisen löytämiseksi jahdin, joka päättyi 24-vuotiaan tietotekniikka-analyytikon pidättämiseen tämän työpaikalta. Poliisin mukaan mies on tunnustanut syyllisyyteensä ja kertonut olevansa siitä yksin vastuussa.

Pidätetty mies voi saada jopa kuuden vuoden vankeustuomion.