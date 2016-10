Filippiinien ihmisoikeuksia rikkova presidentti käski Obamaa painumaan helvettiin – ”EU:n kannattaa valita kiirastuli”

Tästä on kyse

Filippiineillä on meneillään huumesota, jonka on käynnistänyt kovaotteisena tunnettu uusi presidentti Rodrigo Duterte. Hän on kannustanut surmaamaan huumekauppiaita ja huumeriippuvaisia.

Duterte astui virkaansa 30. kesäkuuta. Huumesodan aikana on surmattu yli 3 000 huumekauppiaiksi väitettyä ja pidätetty huumeisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä yli 18 000.

Summittaiset tappamiset ilman rikostutkintaa ovat herättäneet voimakasta arvostelua muun muassa ihmisoikeuksien sivuuttamisesta.