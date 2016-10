Kim Kardashianilta ryöstettyjen korujen arvo uhkaa romahtaa murto-osaan – ryöstäjien on ehkä pakko leikata saalis palasiksi

Tästä on kyse Muita viime vuosien koruryöstöjä Ranskassa Cannes’sa Carlton-hotellissa tehtiin vuonna 2013 valtava ryöstö. Käsiaseella varustautunut mies anasti hotellin huonosti vartioidusta salongista noin sadan miljoonan euron edestä koruja. Ryöstö on yhä selvittämättä. Ennen suurryöstöä Cannes’n elokuvafestivaaleilta oli ryöstetty koruja kahteen otteeseen yhteensä noin kolmen miljoonan euron edestä. Myöhemmin samaisesta hotellista vietiin 40 miljoonan edestä koruja. Viikko ennen elokuvafestivaaleja viime vuonna Cartierin kaupasta varastettiin koruja peräti 17 miljoonan euron arvosta. Viime vuoden maaliskuussa noin 15 ryöstäjää pysäytti Ranskassa moottoritiellä kaksi kuljetusautoa. He saivat saaliikseen yhdeksän miljoonan euron edestä koruja.

Kim Kardashian Westiltä maanantaina ryöstettyjen korujen myynti voi osoittautua hankalaksi. Kardashian on maailmankuulu tosi-tv-tähti, ammattijulkimo ja yrittäjä.

Ranskan kulta- ja kelloseppien liiton johtaja Sandrine Marcot ennustaa uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että korujen arvo romahtaa, koska ryöstö on saanut niin valtavasti julkisuutta.

Ryöstäjät veivät Kardashianilta neljän miljoonan euron sormuksen ja korulippaan, jonka arvo on sisältöineen noin viisi miljoonaa euroa.

”Nämä eivät ole arkisia, vaan uniikkeja koruja”, Marcot sanoo.

Kardashian esitteli aviomieheltään Kanye Westiltä saamaansa sormusta yhteisöpalvelu Twitterissä syyskuussa. Mediatietojen mukaan kyseessä on Lorraine Schwartzin suunnittelema 20 karaatin timanttisormus. Schwartz on varakkaiden julkimoiden suosima yhdysvaltalainen korusuunnittelija.

Myös poliisi on todennut, että tunnetuista koruista voi olla vaikea päästä eroon. Jalokivet merkitään yleensä laserilla, jotta niiden alkuperä voitaisiin todentaa.

Marcot uskoo, että ryöstäjät leikkaavat korut useisiin paloihin salatakseen niiden alkuperän. Se kuitenkin vähentäisi ryöstösaaliin arvoa jopa 75 prosenttia.

Viisi poliiseiksi pukeutunutta miestä ryösti Kardashianilta arvokoruja maanantaina Pariisissa aamuyöllä. Ryöstö tapahtui tähden luksusasunnossa Madeleinen kaupunginosassa.

Ryöstäjät uhkasivat naista aseella, sitoivat hänet ja telkesivät hänet kylpyhuoneeseen. Uutistoimisto AFP:n mukaan Pariisin poliisi kertoi tiistaina, että Kardashian onnistui vapauttamaan itsensä ja teki hälytyksen.

Hän oli jo aiemmin ymmärtänyt, että jotain oli vialla, ja yritti soittaa henkivartijalleen. Ryöstäjät repivät puhelimen hänen kädestään.

Ryöstöhetkellä miehillä oli naamiot, eikä heitä ole toistaiseksi saatu kiinni tai tunnistettu. Hyökkäyksestä ei myöskään ole turvakameravideota.

Kukaan ei loukkaantunut ryöstössä.

Kardashian ei ole ainoa koruryöväreiden uhriksi Ranskassa viime aikoina joutunut, joten selvästikin korut vaihtavat omistajiaan vilkkaasti mustassa pörssissä.

Etenkin Cannes’n elokuvajuhlat ovat otollinen tilaisuus koruvarkaille.

Festivaalien tienoilla on varastettu muutaman vuoden kuluessa useiden kymmenien miljoonien eurojen edestä koruja. Merkittäviä koruryöstöjä tapahtuu Cannes’ssa vuosittain. Carlton-luksushotelli on suosittu kohde.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

Eric Gaillard / Reuters

Miljoonien eurojen koruryöstöt ovat yleensä aseistautuneiden ammattirikollisten toteuttamia ja huolellisesti suunniteltuja. Siksi moni niistä jää selvittämättä.

Joissakin tapauksissa itse rikos on toteutettu huolella, mutta korujen myynti on kangerrellut pahasti.

Vuonna 2008 joukko naisiksi pukeutuneita miesvarkaita varasti Pariisin Harry Winston -kultasepänliikkeestä 85 miljoonan euron edestä koruja. Aiemmin samainen ryhmä oli ryöstänyt koruja rakennusmiesten vaatteissa.

Kopla onnistui kuitenkin myymään saaliinsa eteenpäin vain puolella miljoonalla eurolla, ja myöhemmin ryöstöt johtivat lukuisiin vankeustuomioihin, Vanity Fair -lehti kertoo.

Useissa ammattimaisesti suoritetuissa koruryöstöissä pääepäillyksi on nostettu Pink Panthers -verkosto, joka koostuu pääosin serbialaisista ja montenegrolaisista ammattirikollisista.

Britannian ja Ranskan medioissa alkoi heti Kardashianin ryöstön jälkeen spekulaatio järjestön roolista myös Kardashianin ryöstössä. Verkosto on suorittanut lukuisia korkean profiilin koruryöstöjä 1980-luvulta lähtien.

GONZALO FUENTES / Reuters

Pariisin turismille Kardashianin suurta julkisuutta saanut aseellinen ryöstö on uusi isku.

Pariisi on yksi maailman vierailluimmista kaupungeista, mutta terrori-iskujen aiheuttaman pelon vuoksi turistien määrä on kutistunut ja massatapahtumia on siirretty muualle.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ulkomaalaisten hotelliyöpymiset vähentyivät kymmenellä prosentilla verrattuna edellisvuoteen.

Pariisin seudulla asuu yli puoli miljoonaa turismista ainakin osin elantonsa saavaa työntekijää. Toimialan edunvalvojat arvioivat Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle elokuussa, että turismin tuottama liikevaihto Pariisissa kutistuu tänä vuonna 750 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2015 Ranskassa vieraili 85 miljoonaa turistia, joista 16 miljoonaa kävi Pariisissa.

Kim Kardashian ryöstettiin Pariisissa

Tekstitetty: Reality-tähti Kim Kardashian ryöstettiin sunnuntai-iltana aseella uhaten. Tuoretta kuvaa Kardashianin vuokra-asunnon ulkopuolelta, arkistokuvaa ja stilliä.