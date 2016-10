Guterres nousemassa YK:n pääsihteeriksi – Venäjän YK-lähettilään mukaan portugalilainen on ”selvä suosikki”

YK:n seuraavaksi pääsihteeriksi on nousemassa Portugalin entinen pääministeri António Guterres, kertoivat kansainväliset uutistoimistot. Guterres on korvaamassa YK:n nykyisen pääsihteerin, eteläkorealaisen Ban Ki-moonin ensi vuoden alusta lähtien.

Venäjän YK-lähettilään Vitali Tšurkinin mukaan Guterres on turvallisuusneuvoston jäsenmaiden keskuudessa ”selvä suosikki”, kertoi uutistoimisto AFP. Virallisesti asiasta päätettäneen torstaina.

”Toivomme herra Guterresille kaikkea hyvää työssään YK:n pääsihteerinä seuraavien viiden vuoden aikana”, Tšurkin sanoi toimittajille.

Guterresin valinta oli varmistumassa keskiviikkona, kun turvallisuusneuvoston 15 jäsenmaan suurlähettiläät kokoontuivat puimaan asiaa. Äänestyksessä Guterres sai 13 puoltoääntä ja kaksi ”ei kantaa” -ääntä, kertoi AFP.

67-vuotias Guterres toimi Portugalin pääministerinä 1995–2002. Hän on toiminut myös kymmenen vuotta YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n johtajana. Koulutukseltaan hän on fyysikko ja sähköinsinööri.

Pääsihteeriksi on ollut ehdolla useita nimiä ja asiasta on järjestetty salaisia koeäänestyksiä kesästä lähtien. Virallisesti pääsihteeristä on tarkoitus äänestää torstaina. Ehdolla on ollut myös muun muassa Bulgarian Kristalina Georgieva.

”Olemme päättäneet varsinaisesta äänestyksestä huomenna (torstaina) kello kymmenen”, Tšurkin kertoi.

Jos ja kun Guterresia puolletaan turvallisuusneuvostossa YK:n seuraavaksi pääsihteeriksi, asia menee tämän jälkeen YK:n yleiskokouksen hyväksyttäväksi.

Vakiintuneen käytännön mukaan pääsihteeri ei tule turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenmaista, jotka ovat Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat. Pääsihteerillä on vähän itsenäistä toimeenpanovaltaa, mutta hän voi ohjata YK:n painopisteitä ja keskustelua maailman ratkaisevissa kysymyksissä.

Guterres vieraili Suomessa YK:n pakolaisjärjestön johtajana joulukuussa. HS:n haastattelun voit lukea tästä linkistä.