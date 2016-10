Puola ei hyväksy aborttikieltoa – lakiesitys kaatui valtavien mielenosoitusten jälkeen

Fakta

Nykyään abortti on Puolassa sallittu vain, jos raskaus on seurausta insestistä tai raiskauksesta, sikiö on vaikeasti vammainen tai äidin henki on vaarassa.

Jos aborttikielto olisi hyväksytty, oikeus aborttiin olisi kadonnut kaikissa muissa tapauksissa paitsi jos äidin henki on vaarassa. Yhtä tiukka laki on voimassa Euroopan maista vain Maltalla ja Vatikaanissa.

Aborttikielto hyväksyttiin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä syyskuussa. Se kaatui keskiviikkona valiokuntakäsittelyssä.