Luulin, ettei minun enää ikinä tarvitsisi kirjoittaa Bill Clintonin seksiskandaaleista, joita seurasin 1990-luvun lopulla Washingtonissa. Vieläkin tulee tahmea olo.

Turha toivo.

Donald Trump on kaivanut esiin kaikki vanhat nimet: Gennifer Flowers, Paula Jones, Monica Lewinsky …

Nyt Trump aikoo lyödä Clintonin syrjähypyillä Hillary Clintonia. Se on jo todella paksua. Mutta miten se on edes mahdollista mieheltä, joka yritti luoda mainetta itsestään Manhattanin kuuluisimpana häntäheikkinä?

Koska näissä vaaleissa on kaksi eri mittatikkua: yksi Donald Trumpille, toinen Hillary Clintonille.

Trump ei ole koskaan aikaisemmin ollut poliitikko, joten hän on voinut puhua ja käyttäytyä törkeästi. Clinton on ollut pitkään julkisissa viroissa, joten hän on salaileva ja ylivarovainen.

Trumpin ydinkannattajat ovat kouluttamattomia miehiä. Osa heistä on sitä mieltä, että vähemmistöt ja naiset hyppivät silmille. He eivät edes odota ehdokkaalta kohteliasta käytöstä, koska he haluavat Trumpin panevan järjestelmän uusiksi. Siinä karkeus ja röyhkeys ovat eduksi.

Clintonin ydinkannattajat ovat korkeakoulutettuja naisia. He noudattavat sääntöjä. Maine, puheet ja käytös ovat heille tärkeitä.

Naisten asema Yhdysvalloissa on parantunut 1990-luvulta, mutta Clintonille se ei ole pelkästään etu. Osalle vanhoista naisista Hillary Clinton on yhä liian kunnianhimoinen, mutta osalle nuorista naisista liian konservatiivinen.

Osa samastuu Clintoniin siksi, että tämän mies on kohdellut tätä huonosti. Toiset tuomitsevat Clintonin siksi, ettei tämä jättänyt miestään pettämisen takia.

Sillä aikaa Trump saa sanoa naisista ihan mitä tahansa, ja niin hän sanookin. Hänen imagonsa on jo kuin oksennuksen värinen takki, josta mikään eri erotu.

Clintonin taas värjää ensimmäinen tahra. Kuvitellaanpa, että Hillary Clintonilla olisi lapsia kolmen eri miehen kanssa, kuten Trumpilla. Uskooko kukaan, että hän olisi edes presidenttiehdokas?