Norja nostaa yhä enemmän rahaa öljyrahastostaan kehnojen aikojen selättämiseksi

Tukholma.

Norja kasvattaa nostojaan valtion mittavasta öljyrahastosta vauhdittaakseen kasvua vaalivuonna 2017.

Hallituksen torstaina esittelemän budjettiehdotuksen mukaan rahastosta nostetaan 225,6 miljardia kruunua, eli runsaat 25 miljardia euroa ensi vuonna. Summa on noin 10 miljardia kruunua enemmän kuin viime vuonna ja noin sata miljardia enemmän kuin 2014.

Samalla hallitus odottaa Norjan talouskasvun vahvistuvan vähitellen öljykriisin jäljiltä. Ensi vuonna kasvua tulisi 1,7 prosenttia. Tänä vuonna kasvun odotetaan olevan prosentin luokkaa.

”Parannus, jota olemme odottaneet Norjan taloudessa näyttää nyt tulevan”, valtiovarainministeri Siv Jensen sanoi NRK:n mukaan.

Norja on kasvattanut nostojaan runsaan 740 miljardin euron öljyrahastosta vähitellen, kun alhainen öljynhinta on viime vuosina koetellut taloutta.

Rahastoon on koottu öljy-yhtiöiden tuottoja muun muassa veroina jokaisen norjalaisen hyvinvoinnin turvaksi. Tällä hetkellä varoja on vajaat 150 000 euroa jokaista norjalaista kohden.

Viime vuonna Norja nosti rahastosta ensi kertaa enemmän kuin se sinne laittoi.

Noin 40 000 ihmistä öljy- ja kaasualoilla on menettänyt työnsä öljyn hinnan rajun laskun alettua 2014, alan ammattiliiton taannoiset laskelmat kertovat. Norjan työttömyysaste on samalla kasvanut noin viiteen prosenttiin, mikä on norjalaisittain korkea lukema. Viimeksi työttömyysaste oli lähes yhtä suuri yli kymmenen vuotta sitten.

Hallitus osoittaa budjetissaan työttömyyden torjuntaan noin 445 miljoonaa euroa. Erityistoimia osoitetaan pahoin kärsineille alueille.

Hallitus odottaa samalla ennusteessaan työttömyysasteen pysyvän liki ennallaan ensi vuonna.

Hallitus aikoo odotetusti muun muassa laskea yritysveroastetta nykyisestä 25 prosentista 24 prosenttiin 2017 ja 23 prosenttiin 2018. Samalla esimerkiksi pankkien ja bensiinin verotus kiristyy. Autovero ja tietullit pienenevät.

Puolustusbudjetti saa runsaan 211 miljoonan euron lisäruiskeen. Tästä summasta vajaat 60 miljoonaa menee hävittäjähankintojen rahoitukseen.

Lisäksi hallitus panostaa muun muassa maahanmuuttajien kotoutukseen. Turvapaikanhakijoille kaavaillaan 50 tunnin mittaista kulttuuri- ja yhteiskuntaopin koulutusta kielikoulutuksen oheen.