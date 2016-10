HS soitti Nobelin rauhanpalkinnon ennakkosuosikille – ”En välitä”, sanoi Lesboksen pakolaisia auttanut mummo

Fakta

Nobel-komitealle voi esittää ehdokkaita rauhanpalkinnon saajaksi, jos täyttää komitean asettamat kriteerit.

Ehdokkaita voivat esittää muun muassa lainsäätäjät, aiemmin palkitut rauhannobelistit ja Nobel-komitean jäsenet.

Tänä vuonna ehdotuksia on tehty 376, mikä on ennätysmäärä. Niistä 228 on henkilöitä ja 148 järjestöjä.

Norjan Nobel-komitean valitsema voittaja julkistetaan perjantaina kello 12 Suomen aikaa.