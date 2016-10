Hirmumyrsky Matthew on aiheuttanut ainakin sadan ihmisen kuoleman ja laajoja tuhoja etenkin Haitilla. Nyt hirmumyrskyn keskus kulkee kohti Yhdysvaltain Floridan osavaltiota. Yli kaksi miljoonaa ihmistä Yhdysvaltain kaakkoisrannikolla on määrätty evakuoitavaksi.

Matthew on voimakkain myrsky Karibialla kymmeneen vuoteen. Sen tuulet puhaltavat noin 220 kilometriä tunnissa.

Haitilla hirmumyrskyn tuulet ja rankkasateet tuhosivat taloja, siltoja ja muita rakennelmia. Ainakin 14 500 ihmistä joutui jättämään kotinsa, viranomaiset kertoivat uutistoimistojen mukaan. Rankkasateissa vettä tuli vuorokauden aikana jopa metrin verran, mikä sai jokia tulvimaan.

Rannikkokaupunki Jeremiessä osa kaupungista näytti tulleen ”pyyhkäistyksi pois”, kuvaili paikallinen asukas BBC:lle. Ainakin 98 ihmistä on kuollut myrskyssä, Haitin viranomaiset kertoivat torstai-iltana.

Haiti ilmoitti lykkäävänsä presidentinvaaleja, jotka oli määrä pitää sunnuntaina. Haitilaiset ovat erityisen alttiita myrskyn riepotukselle, sillä tuhannet heistä asuvat yhä teltoissa vuoden 2010 tuhoisan maanjäristyksen jäljiltä.

Matkallaan kohti Floridaa Matthew-hirmumyrsky on murjonut Kuuban saaren itäosia, Bahamasaaria, Haitia, Dominikaanista tasavaltaa ja Jamaikaa.

Yhdysvalloissa viranomaiset antoivat evakuointikehotuksen neljässä rannikon osavaltiossa. Evakuointi koskee yli kahta miljoonaa ihmistä.

Floridan Lake Worthissä asuva Marko Mesiäislehto kertoi lähteneensä kotoaan pakoon jo keskiviikkona.

”Olemme nyt Tampassa hotellissa”, Mesiäislehto kertoi HS:lle torstaina. Hän työskentelee hengellisenä työntekijänä suomalaisyhteisössä.

Floridassa tuhoista voi tulla ”katastrofaalisia”, jos myrskyn keskus osuu sinne suoraan, varoitti kuvernööri Rick Scott.

”Tämä hurrikaani on hengenvaarallinen. Kuunnelkaa paikallisia viranomaisia ja seuratkaa evakuointikäskyjä”, Scott viestitti Twitterissä.

Hirmumyrskyn odotetaan saapuvan Floridaan aikaisintaan torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa. Ihmiset ovat suojanneet talojaan ja hamstranneet ruokaa, kynttilöitä ja muita tarvikkeita.

Suurkaupunki Miamissa asuva suomalainen kertoo varustautuneensa jo hyvissä ajoin.

”Kämpillä on aina peruselintarvikkeita, vettä, paristoja. Nyt kun tuli tieto, että myrsky on todella iskemässä myös tänne, hain kaupasta vielä lisää vettä ja muita tarvikkeita. Auto on myös tankattu”, kertoi Esa Heiskanen.

Heiskanen kertoi, että hänen perheensä talossa on valmiina myrskyluukut ovissa ja ikkunoissa.

Gainesvillessä asuva suomalainen Jaana Gold kertoo varautuvansa vakaviin sähkökatkoksiin lähipäivinä.

”Lähden metsästämään taskulamppuja. Yhdessä kaupassa kävin jo aamulla, mutta ne olivat loppuneet”, Gold viestitti. Hän työskentelee hammaslääketieteen apulaisprofessorina.

Haitissa myrskytuhoilla uskotaan olevan pitkäaikaisia vaikutuksia maataloudelle. Monet maatilat tuhoutuivat. Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt 50 000 euroa katastrofirahastostaan myrskyn uhrien auttamiseen.

”Koska sadot ovat monin paikoin tuhoutuneet, maassa tarvitaan myös ruoka-apua ja tukea maanviljelyksen uudelleen käynnistämiseen”, Kirkon Ulkomaanavun Haitin maapäällikkö Uluç Baslanti sanoo tiedotteessa.

ANDRES MARTINEZ CASARES / Reuters

JAVIER GALEANO / Reuters

JAVIER GALEANO / Reuters

Näin hurrikaani syntyy

Katso, miten trooppisia hirmumyrskyjä muodostuu ja mistä niiden tuhoisuus riippuu. Grafiikka ja leikkaus Sofia Pusa, Boris Stefanov