Angela Merkel, Syyrian pelastajat, Kolumbian neuvottelijat ehdolla – Nobelin rauhanpalkinnon saaja selviää perjantaina kello 12

Vuosittainen Nobelin rauhanpalkinnon voittaja julistetaan perjantaina kello 12 Suomen aikaa. Ehdolla on varsinaisten rauhanhierojien lisäksi joukko ihmisiä ja järjestöjä, jotka ovat auttaneet hädänalaisia ihmisiä maailman kriiseissä.

Maailmanpolitiikan suurmurhe tällä hetkellä on Syyrian sota. Tavallisia siviileitä, perheitä ja lapsia tapetaan Syyriassa päivittäin. Sota on ajanut miljoonia ihmisiä pakoon naapurimaihin, ja osa heistä on jatkanut myös Eurooppaan. Luonteva ratkaisu Nobel-komitealle olisi palkita niitä, jotka ovat pyrkineet auttamaan sodan uhreja.

Viime vuosina palkintoa on kuitenkin jaettu yllättävin perustein. HS esittelee voittajasuosikkeja ja perusteluita palkitsemiseen.

Sovinnon edistäjät

Kolumbian rauhanneuvottelijat olivat pitkään vahvoja ennakkosuosikkeja Nobel-palkinnon saajaksi. Tilanne kuitenkin muuttui viime viikonloppuna, kun kolumbialaiset hylkäsivät rauhansopimuksen kansanäänestyksessä. Rauhaan on yhä mahdollisuus, mutta Nobel-komitea joutuu harkitsemaan tarkkaan haluaako, se palkinnolla osallistua herkkään tilanteeseen.

Rauhansopimus Kolumbian hallituksen ja vasemmistolaisen Farc-sissiliikkeen välillä ehdittiin jo allekirjoittaa ennen kansanäänestystä. Sopimuksen pitäisi lopettaa 52 vuotta kestänyt sota. Vuosia kestäneissä neuvotteluissa välittäjinä toimivat Kuuba ja Norja.

”Kumpikin osapuoli oli jo ymmärtänyt, että he eivät voi voittaa sotimalla”, Norjan erityislähettiläs Dag Nylander sanoi HS:lle.

Jos palkinto päätettäisiin antaa Kolumbiaan, saajana olisivat todennäköisesti presidentti Juan Manuel Santos ja Farcin johtaja Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

Iranin ja länsimaiden ydinsopu oli sinnikkään diplomatian voitto viime vuonna. Iranin oletetut pyrkimykset rakentaa ydinase kiristivät suhteita muuhun maailmaan. Länsimaiden asettamat talouspakotteet taas kurjistivat iranilaisten elämää. Pahimmillaan kiistan pelättiin kärjistyvän jopa sotilaallisiin toimiin Iranin ydinlaitoksia kohtaan, millä olisi voinut olla vaaralliset seuraukset.

Noin kaksitoista vuotta kestäneet neuvottelut huipentuivat sopimukseen. Sen mukaan Iran sitoutuu kansainväliseen valvontaan, jolla varmistetaan, että ydinlaitokset pysyvät rauhanomaisessa käytössä. Muut maat puolestaan alkoivat purkaa pakotteita Irania vastaan.

Nobel-palkinnon sovusta voisivat saada esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry, Iranin ulkoministeri Muhammed Javad Zarif ja EU:n korkea edustaja Federica Mogherini.

Syyrialaisten auttajat

Lesboksen saaren vapaaehtoiset ovat yksi ennakkosuosikeista rauhanpalkinnon saajaksi. Lesbokselle ja muille Kreikan saarille on puolentoista vuoden aikana saapunut lähes miljoona pakolaista ja siirtolaista. Valtaosa tulijoista on konfliktimaista Syyriasta, Irakista ja Afganistanista.

Saarilla asuvat kreikkalaiset ja muualta tulleet vapaaehtoiset ovat auttaneet tulijoita. Asukkaat ovat pelastaneet pakolaisia turvaan sekä tarjonneet apua, ruokaa, lohtua. Monet ovat majoittaneet pakolaisia omissa kodeissaan.

”En välitä, voitanko vai enkö”, Lesboksen saarella asuva kahdeksankymppinen Emilia Kamvisi sanoi HS:lle keskiviikkona.

Kamvisi on yksi kolmesta Nobel-komitealle annetussa ehdotuksessa erikseen nimetystä henkilöstä.

Pakolaiset ja siirtolaiset tulevat Kreikan saarille Turkin rannikolta pääasiassa ihmissalakuljettajien veneillä. Useimmat pyrkivät jatkamaan matkaa muualle Eurooppaan. Tänä vuonna veneliikenne on vähentynyt mutta pakolaisia on jäänyt jumiin Kreikkaan, koska Euroopan maat ovat kiristäneet turvapaikkapolitiikkaansa.

Angela Merkel on Nobel-ehdokkaana, koska hän Saksan liittokanslerina toivotti pakolaiset tervetulleeksi. Saksaan saapui yksin viime vuonna yli miljoona pakolaista ja siirtolaista, ja heistä sadattuhannet ovat hakeneet turvapaikkaa.

Merkelin palkintoa puoltaisi moraalinen johtajuus ja myötätunnon osoittaminen. Saksan avoimen pakolaispolitiikan arvioidaan kuitenkin vaikuttaneen myös siihen, että pakolaiskriisi Euroopassa sai viime vuonna hallitsemattomia piirteitä. Merkelin linja on joutunut kasvavan arvostelun kohteeksi. Saksalaisia huolestuttavat tulijoiden suuri määrä, maahanmuuttajien sopeutuminen ja turvallisuus.

Nobel-palkinto Merkelille olisi kiistanalainen ratkaisu. Liittokanslerille itselleen palkinto voisi olla myös hankala. Arvostelijat saattaisivat tulkita, että Nobel-komitea pyrkii vaikuttamaan Saksan politiikkaan ja Merkelin uudelleenvalintaan.

White Helmets eli Valkoiset kypärät on Syyriassa toimiva vapaaehtoisjärjestö, joka pelastaa taisteluiden ja pommitusten keskelle jääneitä siviileitä. Vapaaehtoiset sanovat pelastaneensa jo 60 000 ihmisen hengen Syyriassa.

Valkoisiin kypäriin pukeutuvat vapaaehtoiset toimivat maailman vaarallisimmissa oloissa kapinallisten hallitsemilla alueilla Syyriassa. He rientävät pommitusten jälkeen etsimään raunioihin jääneitä ihmisiä. Pelastajat ovat myös itse joutuneet tarkka-ampujien ja ilmapommitusten kohteeksi. Ainakin 141 vapaaehtoista on kuollut yrittäessään auttaa muita.

Vapaaehtoiset ovat tavallisia syyrialaisia, jotka ennen sotaa toimivat tavallisissa ammateissa, kuten leipureina, räätäleinä tai insinööreinä. Pelastajien joukossa on myös paljon naisia. White Helmets toimii lahjoitusvaroin.

Vapaaehtoisryhmän verkkosivulla julkaistulla videolla kerrotaan tapauksesta, jossa vapaaehtoiset kaivoivat raunioita kaksitoista tuntia löytääkseen romahtaneen talon alle jääneen kaksiviikkoisen vauvan. Hänet pelastettiin.

”Se vauva oli vahvempi kuin tynnyripommit. - - Vahvempi kuin mikään”, sanoo pelastaja Khaled Farah videolla.

Oletko käynyt myöhemmin tapaamassa vauvaa?

”Meillä ei ole aikaa. Pommitukset eivät koskaan lopu”, Farah vastaa videolla.

Globaalien ongelmien ratkojat

Ilmastonmuutoksen hillintään ja torjuntaan pyrkivä historiallinen sopimus laadittiin viime joulukuussa Pariisissa. Sopimuksen solmi 195 maata. Kyseessä on maailman ensimmäinen, kaikkia maita oikeudellisesti sitova kansainvälinen ilmastosopimus.

Ilmastonmuutos aiheuttaa muun muassa kuivuutta, myrskyjä, tulvia, jäätiköiden sulamista ja muita ääri-ilmiöitä, sanovat hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC.n tutkijat. Nobel-komitea tunnusti ilmastomuutoksen rauhaan liittyväksi kysymykseksi, kun se vuonna palkitsi IPCC:n ja poliitikko Al Goren tietoisuuden levittämisestä.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahden asteen. Sopimus tulee voimaan, koska sen on jo ratifioinut 62 maata, jotka edustavat 52 prosenttia maailman päästöistä.

Ei ole yksiselitteistä, kuka Pariisin ilmastosopimuksen syntymisestä voitaisiin palkita. Vuosia kestäneisiin ilmastoneuvotteluihin on osallistunut tuhansia ihmisiä ja lähes kaikki maailman maat.

Yksi ehdokas on Pariisin kokouksen puheenjohtaja, Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius, jonka päättäväistä työtä kehuttiin tärkeäksi sovussa. Kokouksen päätteeksi Fabius kopautti nuijalla pöytään ja sanoi kuuluisaksi muodostuneet sanat: ”Pienellä nuijalla voi tehdä suuria asioita.”

Paavi Franciscus on voimakkaasti ottanut kantaa maailman ongelmiin. Hän julkaisi 180 sivun kannanoton, jossa hän vaati toimia ilmastonmuutosta vastaan. Ympäristön tuhoamista paavi kutsui synniksi.

Paavi on myös arvostellut kapitalismia ja puolustanut köyhiä. Hän on myös puhunut paljon pakolaisten puolesta. Franciscus vieraili Lesboksen saarella ja sanoi pakolaisille: ”Tulin tänne kertomaan, että te ette ole yksin.”

Kukaan paavi ei ole vielä saanut Nobelin rauhanpalkintoa. Paavi Franciscuksen palkintoa voisi perustella hänen osoittamallaan moraalisella johtajuudella, mutta käytännön toimia on vaikeampi osoittaa. Palkinto voitaisiin myös tulkita tueksi katolisen kirkon kiistellylle kannalle ehkäisyyn ja aborttiin.

Yllättäjät

Viime vuosina Nobel-komitea on usein antanut rauhanpalkinnon järjestölle tai jaetusti useammalle henkilölle. Yksittäisistä ihmisistä tämän vuoden veikkauksissa ovat mukana myös muun muassa:

Venäläinen ihmisoikeusaktivisti Svetlana Gannuskina, jonka johtama järjestö auttaa siirtolaisia ja pakolaisia Venäjällä ja muissa entisen Neuvostoliiton maissa.

Kongolainen gynekologi Denis Mukwege, joka klinikallaan operoi raiskausten uhreja.

Amerikkalainen tietovuotaja Edward Snowden, joka paljasti Yhdysvaltain laajamittaisen tietourkinnan.

Fakta Rauhannobelistit Ahtisaaresta tunisialaisiin 2008 Martti Ahtisaari, Suomi, "työstään kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi usealla mantereella". 2009 Barack Obama, Yhdysvallat, "poikkeuksellisesta työstään kansainvälisen diplomatian ja kansojen yhteistyön vahvistamiseksi". 2010 Liu Xiaobo, Kiina, "pitkästä ja väkivallattomasta kamppailustaan perustavien ihmisoikeuksien puolesta Kiinassa". 2011 Ellen Johnson Sirleaf ja Leymah Gbowee, Liberia, sekä Tawakkul Karman, Jemen, "kamppailustaan naisten turvallisuuden ja rauhanrakennustyöhön osallistumisen puolustamiseksi". 2012 Euroopan unioni, "rauhan ja sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa". 2013 Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW, "toimistaan kemiallisten aseiden poistamiseksi". 2014 Malala Yousafzai, Pakistan, ja Kailash Satyarthi, Intia, "kamppailustaan lasten ja nuorten hiljentämistä vastaan sekä kaikkien lasten kouluttautumisoikeuden puolesta". 2015 Tunisian kansallisen vuoropuhelun kvartetti, "ratkaisevasta osuudesta monimuotoisen demokratian rakentamiseen Tunisiassa vuoden 2011 jasmiinivallankumouksen jälkeen".

HS.fi Katso suora lähetys Nobelin-rauhanpalkinnon julkistamisesta perjantaina klo 12 osoitteessa hs.fi/hstv.