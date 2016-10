Istanbul. Turkissa on käynnissä ennennäkemätön kampanja presidentin Recep Tayyip Erdoğanin arvostelijoiden vaientamiseksi.

Kymmeniätuhansia akateemisia ihmisiä, oikeuslaitosten työntekijöitä, opettajia, toimittajia ja muita kansalaisia on joko vangittu, pidätetty, erotettu tai hyllytetty. Yksin tiedotusvälineitä on suljettu yli sata, ja vankiloista on vapautettu lähes 34 000 vankia, jotta rangaistuslaitoksissa olisi tilaa Erdoğanin hallinnon luokittelemille yhteiskunnan vihollisille.

Damir Sagolj / Reuters

Puhdistuskampanja sai alkunsa heinäkuun epäonnistuneesta vallankaappausyrityksestä.

Erdoğanin mukaan kaappausyrityksestä on vastuussa hänen terroristiksi luokittelemansa muslimisaarnaaja Fethullah Gülen, joka asuu Yhdysvalloissa. Puhdistuksissa etsitäänkin ”gülenisteja”, jotka ovat jo pitkään yrittäneet Erdoğanin mukaan luoda Turkkiin rinnakkaisvaltiota. Gülen on toistuvasti kiistänyt osallisuutensa vallankaappausyritykseen.

Puhdistusten vuoksi turkkilaiset ovat vaienneet ja jättäneet maan johdon arvostelemisen. Paitsi ne, joiden mielestä kyse on yhteiskunnallisesta periaatteesta.

HS tapasi heistä kolme Istanbulissa.

Erol Önderoğlu, Toimittajat ilman rajoja -järjestön edustaja Turkissa

”Aloitin sananvapauden puolustamisen Turkissa yli 20 vuotta sitten, kun poliisi hakkasi kuoliaaksi vasemmistolaisen lehden toimittajan. Tämä on minulle kutsumus, enkä ole asiaani epäröinyt koskaan.

Markus Jokela / HS

Kun aloitin, sananvapauden rajoittamisessa oli kyse Turkin asevoimien ja kurdien PKK-järjestön välisistä taisteluista. Nyt kyse on ideologisista puhdistuksista, ja vallalla on pahin poliittinen ilmapiiri kahteen vuosikymmeneen. Vielä joitain vuosia sitten ihmiset uskoivat uudistuksiin. Nyt selvää on, että kaikki tähtää islamistisen hallituksen vahvistamiseen ja opposition heikentämiseen.

Heinäkuun epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen tiedotusvälineitä, rahoituslaitoksia ja bisneksiä on suljettu, koska niitä epäillään yhteyksistä presidentti Recep Tayyip Erdoğanin viholliseen, Yhdysvalloissa asuvaan muslimisaarnaaja Fethullah Güleniin. Tämä kaikki tapahtuu ilman oikeuden päätöksiä.

Turkkilaiset kokevat nyt enemmän kuin koskaan niin, että joko tuet Erdoğania tai sitten vaikenet. Ilmapiiri on hyvin vihamielinen hallituksen arvostelemiseen. Jopa twiitin lähettämisestä voi joutua vankilaan.

En kutsuisi Turkkia kuitenkaan vielä diktatuuriksi. Mutta se, miten Erdoğan on puuttunut yhteiskuntaan, on äärimmäisen huolestuttavaa kansalaisten perusoikeuksien kannalta. Minua pelottaa kehitys, jossa Turkki on menossa yhä autoritäärisempään suuntaan.

Ei minun tarvitse sensuroida mitenkään itseäni, sillä viranomaiset voivat tulkita toimiani kuten haluavat. Myös minut pidätettiin kesällä, kun olin osoittamassa tukeani suljetun kurdilehden puolesta, ja nyt minua voi odottaa yli 14 vuoden vankeustuomio. En ole koskaan ollut näin pessimistinen Turkin lainmukaisuuden kehityksestä. Olen menettänyt kaiken uskoni Turkin oikeuslaitokseen. Taistelen kuitenkin asiani puolesta. Jos menettää kaiken optimismin, ei voi odottaa enää mitään.

Joku voisi tietysti väittää, että koska voin puhua näin avoimesti, ei Turkissa mitään ongelmia olekaan. Olen kuitenkin erikoistapaus työni puolesta, ja saan paljon kansainvälistä tukea ja näkyvyyttä. Silti otan suunnattoman riskin. Mutta tiedän samalla roolini ideologisesti, sen, mitä minun on annettava tälle kansalle.

Olen varma, että puhelintani kuunnellaan. En kuitenkaan sulje sitä esimerkiksi tässä haastattelussa, koska haluan toimia avoimesti. Kun esimerkiksi haastatteluni julkaistaan Helsingin Sanomissa, haluan kertoa siitä Twitterissä.”

Derya Keskin, puhdistuksissa erotettu Kocaelin yliopiston apulaisprofessori

”Turkissa kukaan ei ole turvassa. Näin kävi minullekin, kun terrorismin vastainen poliisi tuli aamuseitsemältä ovelleni ja pidätti minut. Syy oli se, että olin allekirjoittanut akateemiset rauhan puolesta -vetoomuksen muutamaa päivää aiemmin. Yliopistomme ilmoitti, että vetoomuksen vuoksi allekirjoittaneet tukevat terrorismia.

Markus Jokela / HS

Vallankaappausyrityksen jälkeen syyskuussa minut erotettiin muiden mukana. Sain tiedon asiasta Whatsapp-viestissä. Yliopistolta sain vain viestin, jossa minua kehotettiin luovuttamaan avaimeni. Mitään perusteluja erottamiselleni ei annettu.

Jotain tällaista osasin odottaa. Olimme kokeneet syrjintää jo aiemmin, emme esimerkiksi päässeet konferensseihin. Kaikesta huolimatta koen, että valtio on meidät pettänyt.

Emme aio tätä kuitenkaan hyväksyä, vaan taistelemme oikeuksiemme puolesta päästäksemme takaisin yliopistoon. Emme istu vain paikallamme ja odota, vaan vetoamme kaikkiin mahdollisiin oikeusistuimiin.

Äänen korottaminen saattaa lisätä myös ongelmia. Jonkun se on kuitenkin tehtävä. Jos vaikenemme asiasta, ei kukaan tiedä mitä Turkissa tapahtuu ja tilanne vain pahenee.

Presidentti Erdoğan on perustellut puhdistuksia sillä, että yhteiskunta siivotaan gülenisteistä. Tietenkään en Güleniä tue! Se olisi kaikkea sitä vastaan mihin uskon: oikeuteen, rauhaan ja demokratiaan. En usko sotiin, vallankaappauksiin tai väkivaltaan. Minut oli helppo erottaa. Koska olin allekirjoittanut rauhanomaisen vetoomuksen, olin valmiiksi erotettavien listalla. En tiedä Gülenistä ja hänen aikeistaan, mutta olen vastaan kaikkea ja jokaista, joka tukee vallankaappausta. Se, että minusta tehdään gülenisti, on täydellistä hölynpölyä. Minun on vaikeaa löytää tälle sanoja.

Turkkilaiset miettivät nyt tarkemmin, mitä sanovat. Suljettujen ovien takana voi tietysti sanoa mitä tahansa, mutta julkisesti puhuminen on eri asia. Ymmärrän tavallisia ihmisiä, jotka ovat nyt varovaisempia. Mutta vastustan akateemisia, jotka vaikenevat puhdistuksista.

Akateemisten erottaminen on tietysti raivostuttavaa. Mutta tämä ei tapahdu vain meille, vaan kaikille muillekin nyt ja jatkossa, jollei asialle tehdä jotain ja jollei asiasta puhuta.”

Yüsel Deminer, puhdistuksissa erotettu Kocaelin yliopiston dosentti

”Minut on yritetty vaientaa, koska Erdoğan ja hänen hallituksensa ovat heikompia kuin mitä antavat ymmärtää. Meistä akateemisista halutaan tehdä varoittavia esimerkkejä.

Markus Jokela / HS

Turkissa on yksipuoluejärjestelmä. Kaikki puhdistuksissa tyhjennetyt akateemiset paikat täytetään Erdoğanin tukijoilla. Vain ne palkataan, jotka tukevat presidenttiä. Henkilökohtaisesti haluaisin olla optimistinen, mutta yliopistomaailma muuttuu. Pian Turkissa ei ole enää tilaa vapaalle ajattelulle.

En sanoisi, että Turkissa on diktatuuri. Poliittisena tutkijana määrittelisin Turkin valtiomuodon nyt autoritääriseksi johtajuudeksi. Ongelma ei ole niinkään yksin Erdoğan vaan se, että meillä on pikku-erdoğaneja kaikkialla. Tämä myrkyttää yhteiskunnan. Erdoğan jakaa ihmiset sen mukaan, ketkä ovat hänen tukijoitaan ja ketkä vihollisia.

Haluan kuitenkin puhua julkisesti paitsi henkilökohtaisista myös eettisistä syistä. Eivät länsimaatkaan ole poliittisia taivaita, mutta demokraattisempaa yhteiskuntaa ei voida saavuttaa ilman keskustelua. Erdoğan haluaa vain jakaa turkkilaiset. On helppo sanoa, ettei Erdoğan ole mikään valtiomies, koska hän haluaa jakaa tämän kansakunnan.

Jos asia olisi minusta kiinni, haluaisin vain saada takaisin akateemisen työni ja päästä jälleen tutkijankammiooni lukemaan ja kirjoittamaan, siinä kaikki. Vihaan sitä, että joudun antamaan tällaisen haastattelun, mutta Erdoğan on tehnyt meistä nyt poliittisia aktivisteja.

Kannattaa tietysti muistaa, ettei oma kärsimykseni ole mitään verrattuna esimerkiksi siihen, mitä kurdit ovat kokeneet. On vaikea ymmärtää esimerkiksi tilannetta, jossa äiti on joutunut pitämään kuollutta tytärtään pakkasessa, koska ulkonaliikkumiskielto on estänyt liikkumisen ja hautaamisen. Siihen verrattuna tämä ei tietysti ole mitään.”