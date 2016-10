Kuka? Armando Iannucci 52-vuotias käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja. Britannian tunnetuimpia satiirikkoja. Tunnetaan parhaiten television poliittisesta komediasarjasta The Thick of It. Sarjan hahmoihin pohjautuu elokuva In the Loop (2009). Hänen luomuksiinsa kuuluu myös brittiläisiä televisiotähtiä parodisoiva hahmo Alan Partridge. Amerikkalaiselle HBO-kanavalle Iannucci on kirjoittanut poliittista komediasarjaa Veep.

Demokraattisessa yhteiskunnassa poliitikkojen pitää kestää arvostelua. Kehittyneessä demokraattisessa yhteiskunnassa poliitikkojen oletetaan kestävän myös pilkkaa ja pilantekoa kustannuksellaan.

Britannia on poliittisen satiirin edelläkävijä. Siksi brittipolitiikka ei sovi herkkähipiäisille.

Poliittiset kommentaattorit, pilapiirtäjät ja komediantekijät ottavat kaiken irti elävästä materiaalista. Ministerit ja kansanedustajat ovat vapaata riistaa.

Britannian tunnetuimpiin poliittisiin satiirikkoihin kuuluu Armando Iannucci.

Iannucci tunnetaan etenkin televisiosarjastaan The Thick of It, joka on nähty Suomessa nimellä Politiikan nappula. Se on 2000-luvun vastine 1980-luvun suositulle Yes Minister -sarjalle (Kyllä, herra ministeri).

The Thick of Itissä kovaotteinen spin doctor eli poliittinen imagonrakentaja pyörittelee poliitikkoja mielensä mukaan. Heikot ministerit lakoavat, kun ympärivuorokautinen mediajulkisuus käy liian vaativaksi.

”Jälkikäteen moni poliitikko on tullut sanomaan, että todellisuus on vieläkin pahempaa”, Iannucci arvioi arvostetussa lontoolaisessa Chatham House -ajatuspajassa viime viikolla.

Miten on, voisiko sarjaan palata nyt kymmenen vuotta myöhemmin ja kirjoittaa satiiria Britannian nykypolitiikasta?

”En pystyisi kirjoittamaan vitsejä nykymenosta. Nykymeno ei ole enää hauskaa, vaan olemme siirtyneet piinan aikaan.”

Iannuccin mielestä henkilökultit hallitsevat nykypolitikointia.

Yhdysvalloissa presidenttiehdokas Donald Trumpin suosio perustuu henkilökulttiin. Britanniassa työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on niin ikään rakentanut itsestään henkilökultin, jota kannattajat palvovat.

”Äskettäin eräässä twiitissä sanottiin, että ’olen valmis kuolemaan, jotta Corbyn vain saa elää’”, Iannucci kertoi.

Politiikan hyvin vakavasti ottavat kannattajat eivät ole enää hauskoja. Henkilökultin kannattelijat eivät suvaitse vastakkaisia mielipiteitä. EU:stakaan ei voi kuulemma tehdä kunnon satiiria. EU:n ongelma on, että unioni on liian abstrakti.

”Mistä oikein puhumme, kun puhumme Euroopasta?” Iannucci heittää.

EU:n kustannuksella vitsailu latistuisi aina paikallistasolle: vitseiksi saksalaisista, ranskalaisista tai Brysselistä. EU:n abstraktius koitui myös Britannian EU-jäsenyyden kannattajien kohtaloksi. EU:n konkreettisia hyötyjä oli vaikea näyttää toteen.

Brexit-leirin kärkihahmoihin kuuluneen Nigel Faragen viihdearvon Iannucci sen sijaan ymmärtää.

”Farage on hyvin viihdyttävä, vaikka puhuukin täyttä roskaa.”

Myös Donald Trump osaa ottaa yleisönsä, eikä edes satiirin ammattilainen Iannucci ole immuuni bisnesmiehen puheille.

”Trump on viihdyttäjä ja hyvä myyntimies. Voin vain halveksia häntä, kun kuuntelen ensimmäiset kaksi kolme minuuttia. Kymmenen minuutin kohdalla alan nauttia hänen oudoista puheistaan.”

Niin nauttivat kannattajatkin. Nykypolitiikassa pärjäävät ne, joista äänestäjät ovat valmiita ”tykkäämään” aivan kuten kuvista tai kommenteista sosiaalisessa mediassa. Harva jaksaa punnita poliittisten ohjelmajulistusten eri puolia.

”Faktat ovat vaivalloisia ja monimutkaisia. Ne kyllästyttävät ihmisiä.”

Hyvää brittiläistä poliittista viihdettä on Iannuccin mielestä pääministerin kyselytunti Twitterin kautta seurattuna.

Britanniassa pääministeri vastaa keskiviikkoisin parlamentin alahuoneessa kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti näytetään suorana television parlamenttikanavalla. Ennen vanhaan kyselytunnin poliittiset analyysit saatiin lukea seuraavan päivän lehdestä. Nyt poliittiset kommentoijat iskevät reaaliajassa Twitterissä.

Parhaimmillaan satiiri onkin journalistista komediaa. Se ei vain viihdytä ja huvita vaan paljastaa epäkohtia – riisuu keisarin uudet vaatteet.

Parhaillaan Iannucci ohjaa elokuvaa diktaattori Josif Stalinista ja tämän kuoleman vuonna 1953 aiheuttamasta poliittisesta kaaoksesta. The Death of Stalin -elokuvan on määrä tulla ensi-iltaan ensi vuonna.

Aihe on synkkä, mutta Stalinin aika on myös hyvää materiaalia satiirille. Filmausryhmä sai käsiinsä laittoman vitsikirjan Stalinin ajalta.

”Siellä on ihan samat vitsit.”