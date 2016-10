Tappaako brexit lopulta isänsä eli Britannian Ukip-puolueen? Faragen unelman toteutuminen kylvää sekasortoa

Lontoo

Miten käy Britannian itsenäisyyspuolueelle Ukipille, EU-eron eli brexitin yhdelle isälle ja vihaisten englantilaisten äänitorvelle?

Pysyykö puolue enää tolpillaan, jos sen kasvot Nigel Farage todellakin jättää puolueen? Ukipin perimmäinen tarkoitus eli brexit on toteutumassa, mikä jättää puolestaan tavoitetyhjiön.

Tätä Britanniassa on mietitty koko kuluvan syksyn – siis jo ennen kun yksi puolueen ilmeisimmistä johtajakandidaateista luhistui EU-parlamentin lattialle torstaina Strasbourgissa jouduttuaan sitä ennen riitaan meppikollegansa kanssa.

Euroedustaja Steven Woolfe nimi painui viimeistään perjantaina brittien mieleen, kun dramaattinen kuva maahan romahtaneesta pukumiehestä oli painettu useimpien lehtien etusivulle.

Paikalliseen sairaalaan Ranskassa kiidätetyn Woolfen itsensä raportoitiin voivan jo paremmin. Mies oli toipunut kylliksi ainakin twiitatakseen ja antaakseen lausuntoja brittimedialle.

Mitä Ukipin euroedustajien kokouksessa oikein tapahtui, siitä ei vieläkään ole yksiselitteistä tietoa. The Daily Mail -tabloidille puhuneen Woolfen mukaan häntä olisi lyönyt hänen meppikollegansa Mike Hookem, joka puolestaan kieltää asian.

Puolueen sisäiset tutkinnat jatkuvat. Ranskan poliisista sekä EU-parlamentistakin saattaa löytyä tiedonjanoisia yksityiskohtien suhteen. Faragekin kuvaili tappelua kolmannen maailman touhuksi.

Woolfen tapaus on vain yksi käänne Ukipin tarinassa, joka on tämänkin syksyn ajan ottanut yllättävän käänteen toisensa jälkeen.

Aiemmin kuluvalla viikolla puolueen nykyinen puheenjohtaja Diane James erosi tehtävästään, jossa hän ehti toimia vain 18 vuorokautta. James ilmoitti, että hän ei koskaan saanut puolue-eliitiltä tarvitsemaansa tukea.

Jamesista ei koskaan ehtinyt tulla myöskään koko kansan tuntemaa nimeä. Hänet muistetaan ehkä parhaiten syyskuisesta valokuvasta, jossa juuri tehtäväänsä valittu James jäykistyy irvistäen Faragen yrittäessä antaa hänelle onnitteluhalauksen ja -suukon.

Moni ihmettelee nyt, onko Ukipilla mitään tulevaisuutta ilman Faragea. Ukip henkilöityy Farageen, jonka nimi ja kasvot ovat painuneet niin brittien kuin monien muidenkin eurooppalaisten mieleen.

Puolueen ohjat ovatkin taas Faragella, kunnes uusi johtaja löydetään.

Mutta Faragen ylivoimainen persoona ei ole Ukipin ainoa ongelma. Puolue on menettänyt myös osan tarkoitustaan, kun Britannian kesäkuinen kansanäänestys päätyi EU-eron eli brexitin kannalle.

Kun päätös EU-erosta on saavutettu, jäljellä on vain puolueen toinen kantava teema eli maahanmuuton rajoittaminen. Jos Ukip haluaa pysyä hengissä, tulee sille kiire aktivoitua muillakin politiikan saroilla.

Kolmas ongelma puolueelle on Britannian konservatiivihallitus ja sen pääministeri Theresa May.

May sanoi keskiviikkoisessa linjapuheessaan paaluttavansa konservatiivit poliittiseen keskustaan. Todellisuudessa May on siirtämässä talouspolitiikkaa vasemmalle, ja muun muassa maahanmuuttopolitiikkaa oikealle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Mayn konservatiivipuolue on aiempaa houkuttelevampi vaihtoehto Ukip-puolueen äänestäjille.

May onkin tullut kalastelemaan pettyneitä kansalaisia Faragen apajille. Entisen konservatiivipääministerin David Cameronin elitismi tarjosi ukipilaisille maalitaulun, mutta brexitiin ja maahanmuuton rajoittamiseen sitoutuneen Mayn haastaminen on paljon vaikeampaa.

Ukipilla on myös kesto-ongelma, joka liittyy Britannian vaalijärjestelmään. Parlamenttivaaleissa ei ole käytössä suhteellista vaalitapaa, vaan vaalipiirissä eniten ääniä saanut ehdokas valitaan.

Vaalitapa syrjii pieniä puolueita, joiden on vaikea saada ehdokkaitaan parlamentin alahuoneeseen. Kevään 2015 parlamenttivaaleissa Ukip sai noin 3,8 miljoonaa ääntä eli 12,6 prosenttia koko äänipotista. Tämä toi kuitenkin vain yhden vaivaisen kansanedustajan. Kaikkiaan kansanedustajia on nykyään 650.

Paikallispolitiikassa Ukipilla onkin paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuin valtakunnanpolitiikassa brittiparlamentissa. Monilla taantuvilla alueilla ukipilaiset kunnallispoliitikot ovat panneet perinteiset puolueet ahtaalle.

Viimeksi torstaina Ukip nappasi voiton paikallistason täytevaaleissa Hartlepoolissa, Koillis-Englannissa. Työväenpuolue jäi selväksi kakkoseksi.