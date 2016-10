Venäjän presidentti Vladimir Putin ilahtunee repiessään syntymäpäivälahjoista käärepapereita perjantaina.

Yhdestä paketista paljastuu nimittäin kirja, joka kertoo Venäjää vuodesta 1999 lähtien johtaneen Putinin urotöistä populaarikulttuurin saralla. Kirjasta kertoo muun muassa sanomalehti Guardian.

Vapaasti suomennettuna kirjan nimi on Johtavassa roolissa: Putin nykykulttuurissa, ja se esittelee, kuinka Venäjän presidentti on inspiroinut graffititaidetta, televisiota, elokuvia, sarjakuvia, musiikkia ja jopa kuvanveistoa. Kirjan on koonnut kovaotteista presidenttiä fanittava Gosindex-verkkosivu.

Guardianin mukaan Putinin naamaa kantavista kännykkäkoteloista, t-paidoista ja muista oheistuotteista on tullut isoja hittejä Venäjällä sen jälkeen, kun maa liitti Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

64 vuotta perjantaina täyttävä presidentti sai toisenkin kummallisen lahjan. New Yorkin poliisi yrittää parhaillaan selvittää, kuka ripusti Manhattanin siltaan suuren Putin-lakanan.

Noin yhdeksän metriä pitkä ja kuusi metriä leveä lakana roikkui sillan keskivaiheilla torstaina, kertoo uutistoimisto Reuters.

Poliisi sai tiedon lakanasta noin kello 14.45 paikallista aikaa. Brooklyniin päin suunnattu lakana ehti liehua sillan pielessä vielä puoli tuntia, kunnes poliisi poisti sen.

Lakanassa luki suurin kirjaimin ”peacemaker” eli rauhanrakentaja. Perjantaina julkistettiin Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Palkinto ei kuitenkaan mennyt tällä kertaa Putinille, vaan Kolumbian presidentille Juan Manuel Santosille.

Poliisilla ei Reutersin mukaan ole vielä tietoja siitä, miksi lakana ripustettiin ja kuka teosta on vastuussa. Poliisi selvittää tapausta muun muassa lähialueen videokameroiden avulla.

Putinilla on merkittävä rooli Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Republikaanipuolueen presidenttiehdokas Donald Trump on useaan otteeseen väittänyt, että Putin on vahvempi johtaja kuin Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama.

Lisäksi Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten mukaan Venäjä oli todennäköisesti demokraattipuolueen sähköpostien hakkeroinnin takana.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Manhattanin siltaa on käytetty poliittisiin tarkoituksiin.

Esimerkiksi vuonna 2014 siltaan kiinnitettiin Palestiinan lippu samanaikaisesti, kun joukko palestiinalaisten oikeuksia puolustavia mielenosoittajia marssi lähellä sijaitsevalla Brooklynin sillalla.