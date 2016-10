Millaista on meno hurrikaanin keskipisteessä? Tutkijoiden pienkone lensi hirmumyrsky Matthew’n silmään

Pienkoneen ikkunasta näkyy harmaa seinä, ja ohjaamo tärisee turbulenssissa. Sade piiskaa ikkunaa, kunnes varoituksetta lentokone puhkaisee sakean pilviverhon ja lentää suoraan hirmumyrsky Matthew’n silmään.

”Hyvin pomppuista menoa”, kommentoivat Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimuslaitoksen (NOAA) tutkijat viimeöisiä lentojaan pikaviestipalvelu Twitterissä. Videon julkaisi muun muassa uutiskanava ABC:

