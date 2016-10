Hirmumyrsky Matthew uhkaa Floridan pohjoisosia – Obama kehottaa varautumaan rajuihin tulviin

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sanoi perjantaina alkuillasta Suomen-aikaa, että hirmumyrsky Matthew uhkaa pahiten Floridan pohjoisosaa Jacksonvillen kaupungista aina Georgian osavaltioon asti.

Myrsky on jo katkonut sähköjä sadoistatuhansista kodeista Floridassa.

Obaman mukaan rajujen myrskytuulten lisäksi suuri huolenaihe ovat tulva-aallot. Floridan kuvernööri Rick Scott sanoi perjantai-iltapäivänä Suomen-aikaa, että Jacksonvillen kaupungissa osavaltion pohjoispuolella on odotettavissa runsaita tulvia.

Myrskyn ennustetaan pyyhkivän Georgian ja Etelä-Carolinan osavaltioiden yli tai vierestä lauantaina. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen ennusteen mukaan hirmumyrskyn odotetaan kaikkoavan maan rannikolta sunnuntaina.

Yli kaksi miljoonaa ihmistä Yhdysvaltain kaakkoisrannikolla on määrätty evakuoitavaksi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan hirmumyrsky vahingoitti perjantaina avaruuskeskus Cape Canaveralin kattoja ja katkoi sähköjä.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa kertoi verkkosivuillaan perjantaina iltapäivällä, että pahin osa myrskystä oli kuitenkin jo ohi.

Cape Canaveralista laukaistiin aikoinaan Yhdysvaltojen kahden ensimmäisen avaruusohjelman, Mercuryn ja Geminin, lennot. Cape Canaveral on yhä tärkeä rakettien laukaisuasema, jossa säilytetään Nasan ja Yhdysvaltain ilmavoimien lisäksi myös yksityisten yritysten kuten SpaceX:n kalustoa.

Monessa floridalaiskaupungissa satoi ja tuuli rajusti yön ja aamun aikana. Esimerkiksi Daytona Beachillä tuuli heitteli autojen osia ja muuta romua pitkin katuja.

Floridan eteläpuolella sijaitsevassa Stuartin kaupungissa asuva suomalaistaustainen Marko Sillanpää kertoo HS:lle, että alueella tuuli koko yön kovaa.

”Palmut taipuilevat ympäriinsä. Kävin ulkona, kun luulin, että tuuli olisi tyyntynyt, mutta sitten kova puuska puhalsi”, hän sanoo.

Hänen mukaansa sähköt ovat olleet poikki useamman tunnin ajan.

PHELAN EBENHACK / Reuters

Hirmumyrsky on jo aiheuttanut ainakin vajaan 600 ihmisen kuoleman ja laajoja tuhoja Haitissa.

Tuulet ja rankkasateet tuhosivat taloja, siltoja ja muita rakennelmia. Ainakin 14 500 ihmistä joutui jättämään kotinsa, viranomaiset kertoivat uutistoimistojen mukaan. Rankkasateissa vettä tuli vuorokauden aikana jopa metrin verran, mikä sai jokia tulvimaan.

Matkallaan kohti Floridaa Matthew-hirmumyrsky on Haitin lisäksi murjonut Kuuban saaren itäosia, Bahamasaaria, Dominikaanista tasavaltaa ja Jamaikaa.

Matthew on voimakkain myrsky Karibialla kymmeneen vuoteen. Sen tuulet puhaltavat noin 220 kilometriä tunnissa. Viranomaiset ovat huolestuneita myrskyyn liittyvistä tulva-aalloista, joiden pelätään nousevan Floridan rannikolla yli kolmimetrisiksi.

Ihmiset Floridassa ovat suojanneet talojaan ja hamstranneet ruokaa, kynttilöitä ja muita tarvikkeita.

Suurkaupunki Miamissa asuva suomalainen kertoi torstaina varustautuneensa jo hyvissä ajoin.

”Kämpillä on aina peruselintarvikkeita, vettä, paristoja. Nyt kun tuli tieto, että myrsky on todella iskemässä myös tänne, hain kaupasta vielä lisää vettä ja muita tarvikkeita. Auto on myös tankattu”, kertoi Esa Heiskanen.

