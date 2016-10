Pelleksi pukeutuneet aikuiset ahdistelevat ihmisiä ja hermostuttavat poliisia ympäri Australiaa

Australian kaupungeissa riehuu omituinen ahdistelu- ja häiriköintiaalto, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC perjantaina.

Pelleiksi pukeutuneet aikuiset henkilöt ovat erilaisin tavoin häirinneet ihmisiä kaduilla ja metsiköissä. He ovat jahdanneet uhrejaan ja yrittäneet houkutella heitä mukaansa.

Toistaiseksi on epäselvää, ovatko pellet syyllistyneet vakavampiin rikoksiin, mutta sosiaalisessa mediassa on ehtinyt levitä pelko pellejen todellisista aikeista.

Victorian poliisi kirjoitti nyt jo poistetussa Facebook-kirjoituksessa olevansa tietoinen henkilöistä, jotka käyttävät pellenaamareita julkisilla paikoilla. Kirjoituksessa todettiin myös, että poliisi ei suvaitse uhkaavaa tai loukkaavaa käytöstä, ja tutkii kaikki pelletapaukset.

Victorian lisäksi pellejä on havaittu esimerkiksi Sydneyssä.

Erään teorian mukaan pellevillityksessä olisi kyse vain Stephen Kingin It-elokuvan (suom. Se) uudelleenfilmatisoinnin markkinoinnista. Kingin vuonna 1986 julkaistusta kauhuromaanista on tehty elokuva vuonna 1990. Uusi versio ilmestyy 2017.

Maanantaina King otti kantaa pellekohuun omalla twiitillään: ”Hei kaverit, on aika rauhoittaa pellehysteriaa. Suurin osa niistä on hyviä, piristävät lapsia ja saavat ihmiset nauramaan”.

BBC:n mukaan australialaiset ovat perustaneet Facebookin ryhmiä, joihin voi raportoida pellehavaintojaan. Osa ihmisistä on huolestunut pellejen mahdollisesta uhasta siinä määrin, että osan Facebook-ryhmistä kerrotaan olevan ”klovnien metsästämistä” varten.

Tämä puolestaan on aiheuttanut huolta oikeiden pellejen turvallisuudesta. Australiassa ja Yhdysvalloissa leviääkin nyt Twitter-hashtag #clownlivesmatter.

Pelleiksi pukeutuvien häiriköiden aalto sai alkunsa ilmeisesti Yhdysvalloista, kun joukko rahaa tarjoavia miehiä pelleasuissa yritti houkutella lapsia metsään Etelä-Carolinassa. Myöhemmin vastaavia havaintoja tehtiin Alabamassa, Georgiassa ja Pennsylvaniassa. Texasissa ja Alabamassa on suljettu jopa kouluja pellemiesten pelossa.

Professional clowns have banded together to form #ClownLivesMatter to combat profiling https://t.co/KISKh34lIa pic.twitter.com/ZLPyD1sSef — Circa (@Circa) October 5, 2016

The side of clowns that social media won't show you smh #ClownLivesMatter pic.twitter.com/bywMM7aBp8 — Super Soos (@BigGucciSoos) October 4, 2016