Tukholma. Vaalikausi on vasta puolivälissä, mutta Ruotsissa tunnelma on kuin keskellä kiivainta kampanjakautta.

Kuka menee hallitukseen?

Kenen kanssa?

Alkaako porvareiden ja punavihreiden välinen blokkijako Ruotsissa nyt todella natista?

Näitä kysymyksiä kysytään Ruotsissa tällä hetkellä tiuhaan, sillä sitten viime vaalien vaikean tuloksen ja heikon punavihreän hallituksen synnyn ei poliittinen tilanne ole selkiytynyt lainkaan länsinaapurissa.

Torstai-iltana kiivaan keskustelun sytytti porvaripuolue liberaalien (entinen kansanpuolue) puheenjohtaja Jan Björklund, joka avasi poikkeuksellisen selvästi oven blokkipolitiikan hajottamiselle Dagens Nyheterin suuressa haastattelussa.

Björklundin mielestä porvareiden ja sosiaalidemokraattien pitäisi rakentaa hallitus yhdessä, jos porvarit eivät yksin saa voittoa seuraavissa vaaleissa.

Se tarkoittaisi viime vuodet päteneen punavihreiden ja porvarien jakoon perustuneen blokkipolitiikan selvää hajoamista ja askelta kohti Suomessa totuttua laajojen koalitiohallitusten mallia.

Taustalla keskustelussa on vaalien 2014 vaikea tulos, jossa kummallekaan puolelle blokkirajaa ei syntynyt parlamentaarista enemmistöä. Syy oli, että muiden puolueiden eristämä ruotsidemokraatit-puolue kasvoi blokkien välissä. Seurasi kaaosta, ja uudet vaalit vältettiin vain täpärästi.

Sittemmin erityisesti maahanmuuttovastaisuudellaan profiloitunut ruotsidemokraatit on paisunut vain entisestään, ja enemmistöjen kokoaminen on siis vaikeutunut yhä. Siksi puolueet hakevat hyvissä ajoin asemiansa ennen vuoden 2018 vaaleja.

Tilanne on kiintoisa paitsi naapurin politiikan seuraajille myös laajemmasta näkökulmasta: Ruotsissa, kuten pitkin mannerta populististen ja maahanmuuttovastaisten voimien nousu muuttaa yhä selvemmin politiikan totuttuja valtasuhteita ja realiteetteja.

Björklundin avaus on puolestaan merkille pantava, koska se muuttaa pelikenttää Ruotsin jumiutuneessa blokkikeskustelussa.

Björklund perusteli linjaansa vanhalla teemalla: Hän ei missään nimessä edelleenkään suostu ottamaan tukea äärioikeistolaisen taustansa ja ideologiansa vuoksi eristetyiltä ruotsidemokraateilta. Ei vaikka kaikkien Ruotsin muiden puolueiden maahanmuuttolinja on kuluneen vuoden aikana lähentynyt huomattavasti ruotsidemokraatteja.

Samaa on vannonut nykyinen pääministeri, sosiaalidemokraattien Stefan Löfven. Löfven toivottikin Björklundin avauksen tervetulleeksi vastauksessaan DN:ssä. Hän on jo pidempään pyrkinyt eroon blokkijaosta.

Jos ruotsidemokraattien kanssa ei voida toimia, on blokkirajan ylitys muodossa tai toisessa väistämätöntä, jotta hallitus voi toimia.

Nyt Ruotsissa seurataan, missä määrin porvarit löytävät yhteisen linjan asiasta.

Kysymys on myös, missä määrin porvariblokin johtaja maltillinen kokoomus voisi taipua yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa. Tähän saakka yhteistyö on torjuttu tiukasti puoluejohdossa, mutta maltillisen kokoomuksen riveissä erityisesti kunnalliskentällä on myös ääniä, jotka toivovat linjan höllenemistä.

Vaaleihin Ruotsissa on vielä pitkä aika ja paljon ehtii muuttua. Selvältä vaikuttaa silti, ettei kahden selvärajaisen blokin aikaan ole Ruotsissa nopeaa paluuta ruotsidemokraattien kasvun takia.

Selvää on myös, että käytännössä blokkipolitiikka on romuttunut olosuhteiden pakosta jo tällä kaudella.

Suurin osa nykyisen punavihreän vähemmistöhallituksen toimista on perustunut laajoihin yhteisymmärryksiin yli blokkirajojen. Milloin kyse on ollut puolustuspoliittisesta, milloin energiapoliittisesta sopimuksesta.

Löfven laski hiljattain valtiopäivien avajaisissa, että tällaisia sopimuksia on tehty kaksi vuotta kestäneen vaalikauden aikana yhteensä 15.