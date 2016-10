Norjalaisen huippudiplomaatin työ on järjestää apua Syyrian uhreille, ja juuri nyt se on epätoivoista – ”Olemme pettäneet syyrialaiset siviilit”

Rajujen pommitusten kohteena olevasta Itä-Alepposta ”loppuu ruoka viikoissa”, avustuksia ei ole saatu kaupunkiin kolmeen kuukauteen ja suunnitelma evakuoida pahiten haavoittuneita siviileitä odottaa Venäjän hyväksyntää, kertoo YK:n avustusryhmää johtava Jan Egeland.

Norjalainen Egeland on yksi avainhenkilöistä kansainvälisen avun järjestämisessä Syyrian sodan uhreille. HS:n haastattelussa perjantaina hän kertoi, miksi työ juuri nyt on erityisen vaikeaa.

Hätä on pahin Aleppon kaupungissa, jonka oloja on viime päivinä kuvailtu ”teurastamoksi” ja ”helvetiksi”.

”Aleppon ihmispolot eivät ole saaneet merkittävää apua heinäkuun alun jälkeen”, Egeland sanoo. ”Itä-Aleppossa ruoka on loppumassa viikoissa.”

Egelandin toimintasuunnitelma nyt lokakuulle olisi toimittaa ruokaa, vettä ja lääkkeitä Aleppoon ja 17 muulle saarretulle alueelle, joissa on jumissa yhteensä noin 890 000 syyrialaista. Apukuljetukset eivät kuitenkaan voi lähteä, koska Syyrian hallitus ei ole vielä antanut lupaa, Egeland sanoo.

DENIS BALIBOUSE / Reuters

Toinen kiireinen tehtävä olisi evakuoida Itä-Alepposta ainakin 200 pahiten haavoittunutta ihmistä ja mahdollisesti muita siviileitä.

”Tällä hetkellä odotamme Venäjän vastausta suunnitelmaan”, Egeland sanoo.

Syyrian ja sitä tukevan Venäjän asevoimat ovat runsaan kahden viime viikon aikana pommittaneet rajusti asuinrakennuksia, sairaaloita ja muita siviilikohteita Itä-Aleppossa, jota hallitsevat Syyrian hallitusta vastustavat kapinalliset.

Syyrian diplomatiassa tärkeässä roolissa on kaksi kosmopoliittia Pohjolasta. YK:n Syyria-erityislähettiläs on Tukholmassa syntynyt Staffan de Mistura, ja norjalainen Egeland on hänen oikea kätensä.

Egeland johtaa YK:n alaisuudessa toimivaa humanitaarisen avun toimintajoukkoa, joten hänen työtään on neuvotella sodan osapuolien kanssa avun viemisestä ja uhrien evakuoinnista.

Egeland kertoo puhuvansa suoraan Venäjän diplomaateille ja sotilaille ja heidän kautta Syyrian hallitukselle ja sen muille liittolaisille. Toisella puolen hän puhuu Yhdysvalloille ja sen kautta aseellisille kapinallisryhmille.

Jotta apukuljetus – usein kymmenien kuljetusautojen saattue – voidaan lähettää matkaan, kaikkien osapuolten pitäisi samaan aikaan luvata, ettei avustajia ja siviilejä vastaan hyökätä. Lisäksi tarvitaan osapuolien yhteisymmärrys apukuljetuksen reitistä ja ajasta.

”Tarvitsemme humanitaarisen tauon taisteluissa, yleensä 48 tuntia, eli kaksi yötä ja kaksi päivää”, Egeland sanoo.

Vaikka osapuolten luvat saataisiin, avustajat vaarantavat oman henkensä. Syyskuussa pommi-isku tuhosi Syyrian Punaisen puolikuun avustuskuljetuksesta 18 kuorma-autoa ja yhtä monta avustustyöntekijää. Yhdysvallat syyttää iskusta Venäjää, joka kiistää asian.

Mikä on Venäjän rooli Syyrian tilanteessa on juuri nyt?

”Venäjällä on kaksoisrooli. Se on toinen kahdesta osapuolesta, jotka pommittavat Itä-Aleppoa ja aiheuttaa kärsimystä. Eikä se ole toistaiseksi suostunut vihollisuuksien keskeyttämiseen”, Egeland sanoo.

Venäjän toinen rooli on, että vaikutusvallallaan se voisi osaltaan mahdollistaa uhrien avustamista.

”Meillä on hyvät yhteydet Venäjään, sekä diplomaatteihin että asevoimiin. Myös Genevessä on korkea-arvoisia venäläisiä upseereita, joiden kanssa neuvottelemme”, Egeland sanoi.

Sveitsin Genevessä sekä johdetaan YK:n aputoimintaa että käydään Syyrian sodan neuvotteluita.

Egeland sanoo, että puolen viime vuoden aikana Venäjä on myös useita kertoja auttanut YK:ta saamaan apukuljetuksia perille. Ja esimerkiksi syyskuussa ongelmana ei ollut Venäjä, vaan vastapuoli, eli kapinalliset, jotka eivät hyväksyneet kuljetusreittiä.

59-vuotias Egeland on kansainvälisen diplomatian ja kriisien veteraani. Itä-Aleppon hirveydet ovat hänen mielestään ennennäkemättömiä. Syyrian ja Venäjän tekemistä iskuista tekee erityisen pahoja se, että raskaat pommit osuvat summittaisesti sinne tänne tiheästi asutulla alueella.

”Kokonaisia kerrostaloja räjäytetään palasiksi. Ihmiset sisällä.”

Juuri nyt Itä-Aleppossa on saarroksissa YK:n arvion mukaan ainakin 275 000 ihmistä. Heistä noin 100 000 on lapsia. Pommeja putoaa öin ja päivin. Parissa viikossa haavoittuneita on tullut ainakin 1 266. Lääkäreitä on jäljellä alle 30.

”Ne ovat kauheimmat pommitukset Syyrian sodassa, joka taas on sukupolvemme pahin humanitaarinen kriisi”, Egeland luonnehtii.

Silti avun toimittamista viivytetään, apujärjestöillä on pulaa rahoituksesta ja Euroopassa tuskaillaan, että pitääkö pakolaisia auttaa.

Turhauttaako?

”Olemme epätoivoisia. Meistä tuntuu, että olemme pettäneet syyrialaiset siviilit”, Egeland vastaa.

ABDALRHMAN ISMAIL / Reuters

Egeland itse kulkee joka viikko Geneven ja Oslon välillä, koska YK-tehtävän lisäksi hän johtaa Norjan pakolaisapua. Se on yksi harvoista koko Syyrian alueella toimivista apujärjestöistä.

Koko Syyriassa arvioidaan olevan noin 13,5 miljoonaa ihmistä avun tarpeessa. Väkiluvuksi arvioidaan nyt noin 18 miljoonaa – ainakin viisi miljoonaa vähemmän kuin sodan alkaessa.

Sodan oikeussääntöjä määrittelevät Geneven sopimukset kieltävät siviilien ja sairaaloiden pommittamisen. Myös siviilien avustamisen estämistä voidaan pitää sotarikoksena. Syyrian sodassa kansainvälisen oikeuden periaatteet kuitenkin hylättiin jo kauan sitten.

Egeland syyttää tilanteesta ”hyvin syöneitä miehiä asepuvuissa”, joita kiinnostaa vain mahdollisimman suuren tuhon kylväminen vastapuolelle. Julmuuksia tekevät myös hallitusta vastustavat kapinalliset sekä jihadistiliikkeet, kuten Isis ja al-Nusra. Eniten siviiliuhreja kuitenkin aiheuttavat Syyrian ja Venäjän ilmapommitukset. Lisäksi saarretuista 18 alueesta 15:tä piirittävät Syyrian asevoimat.

Vaikeuksista huolimatta avustustyöntekijät kuitenkin saavat helpotusta miljoonille ihmisille joka kuukausi, Egeland muistuttaa. Avunsaajia on sekä Syyriassa että naapurimaissa.

”Tässä työssä on todella synkkiä viikkoja, mutta joskus on myös hyviä päiviä. Meillä ei ole varaa luovuttaa.”