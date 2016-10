Trump kertoo nauhalla voivansa kouria naisia haaroista

St. Louis, Missouri

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump joutui uuden myrskyn silmään perjantaina, kun The Washington Post -lehti julkaisi vuonna 2005 nauhoitetun videon, jolla Trump puhuu muiden miesten kanssa naisten kourimisesta.

”Te tiedätte, että olen automaattisesti viehättynyt kauniisiin (naisiin). Alan vain suudella heitä. Se on magneettista. Alan vain suudella. En edes odota”, Trump sanoo.

”Jos on tähti, he sallivat sen. Voi tehdä mitä tahansa. Voi tarttua heitä pillusta. Voi tehdä mitä tahansa.”

Nauhoitus on tehty Access Hollywood-ohjelman kuvaustauolla. Kamera näyttää keikkabussia, ja taustalla Trump kertoo yrittäneensä iskeä naimisissa ollutta naista, jonka miesjoukko näkee studiolla.

Trump itsekin meni tammikuussa 2005 naimisiin malli Melania Trumpin kanssa.

”Yritin iskeä häntä ja epäonnistuin. Myönnän sen. Yritin nussia häntä ja epäonnistuin. Hän oli naimisissa”, Trump sanoo nauhalla naisesta, josta hän käyttää vain etunimeä.

”Kun näen hänet nyt, hän on täysin muuttunut, hänellä on isot tekotissit ja kaikkea. Hän on muuttanut tyyliään täydellisesti.”

Nauhalla kuuluu välillä myös ohjelman juontajan Billy Bushin ääni. Bush nauraa Trumpin jutuille.

Tyylistään poiketen Trump pyysi sanojaan perjantaina anteeksi. Hänellä on ollut ongelmia taivutella puolelleen naisäänestäjiä, joiden keskuudessa demokraatti Hillary Clinton johtaa Trumpia 10–20 prosenttiyksilöllä mielipidemittauksesta riippuen. Nauhan julkaisun jälkeen Trumpin on entistä vaikeampi taivuttaa heitä puolelleen.

”Tämä oli miesten pukuhuonehuumoria, yksityinen keskustelu vuosien takaa”, Trump sanoi perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa. ” Bill Clinton on puhunut paljon rumempia golfkentällä – paljon rumempia. Olen pahoillani, jos loukkasin jotakuta.”

Videon julkaisun jälkeen Hillary Clinton twiittasi: ”Tämä on hirveää. Emme voi antaa tämän miehen nousta presidentiksi.”

Nauha tuli julkisuuteen vain kaksi päivää ennen Clintonin ja Trumpin toista vaaliväittelyä St Louisissa – ja 31 päivää ennen vaaleja. Trumpin suhtautuminen naisiin saattaakin hallita keskustelua sunnuntaina ja nousta jopa vaalien ratkaisevaksi asiaksi.

Vielä kuluneella viikolla Trump uhkasi nostaa presidentti Clintonin syrjähypyt vaaliväittelyssä esiin. Ennen videon julkaisua perjantaina hän kertoi kuitenkin päättäneensä keskittyä väittelyssä asiakysymyksiin.