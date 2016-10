Kommentti: Oliko tämä kampanjan ratkaiseva hetki?

St Louis

Republikaani Donald Trumpin suusta on kuultu kisan aikana monia mauttomuuksia. Trump aloitti kampanjansa kesäkuussa 2015 kutsumalla meksikolaisia ”rikollisiksi ja raiskaajiksi”. Hän on vaatinut maahantulokieltoa kaikille muslimeille. Hän on nimittänyt kilpakumppani Hillary Clintonia hulluksi ja entistä Miss Universumia vastenmieliseksi.

Miksi yksi vanha nauhoitus sitten vaikuttaisi hänen suosioonsa?

Koska naisia on yli puolet amerikkalaisista äänestäjistä. Clinton johti Trumpia syyskuun loppupuolella The Washington Postin mielipidemittauksessa naisten keskuudessa 15 prosenttiyksiköllä ja koulutettujen naisten keskuudessa 18 prosenttiyksiköllä. Jos Trump haluaa voittaa, hänen pitää kuroa tuota eroa umpeen.

Kaikille naisille Trumpin naispuheet eivät ole ratkaiseva asia. Olen tavannut naisia, joiden mielestä Trump saattaa puhua karkeita, mutta tärkeämpää on esimerkiksi hänen suunnitelmansa leikata veroja.

Uusi nauha on kuitenkin Trumpin kampanjalle hankala selitettävä. Koskaan aiemmin emme ole kuulleet presidenttiehdokkaan puhumassa siitä, että hän voi ”tarttua naisia pillusta”.

Siitä on vain vaikea päästä yli.