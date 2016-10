”Ei tämä puraise Trumpia, ampuu lonkalta kuin John Wayne” – suomalaisasiantuntija ei usko Trumpin kaatuvan kourimispuheisiin

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Mika Aaltolan mukaan republikaaniehdokkaan Donald Trumpin julkitulleet sanomiset kuulostavat ”rajuilta”.

Toisaalta Aaltola muistuttaa, että Trumpilla on ollut aiemminkin kyky selviytyä.

”Amerikkalaisten poliittinen muisti ei ole kovin pitkä. Ei tämä puraise Trumpia kovasti. Hän on antanut ymmärtää eläneensä hulivilielämää ja olevansa tietynlainen pelimies. Trump on rakentanut imagonsa sille, että on erilainen ehdokas”, Aaltola arvioi.

Aaltolan mukaan merkittävää on se, kuinka Trump selviytyy ensi sunnuntaina järjestettävästä toisesta vaalikeskustelusta. Ensimmäisessä kohtaamisessa moni katsoi Clintonin voittaneen.

”Trumpilla on hyvät mahdollisuudet revanssiin ensi sunnuntaina. Hän voi kertoa, ettei ole koskaan väittänytkään olleensa puhdas pulmunen ja syyttävänsä Clintonia. Trump korostanee omaa aitouttaan ja ampuu lonkalta kuin lännensankari John Wayne Hän haluaa korostaa olevansa erilainen ja näyttää kaikille keskisormea”.

Videolla saattaa olla Aaltolan mukaan merkitystä Trumpin uskonnollisen oikeiston äänestäjiin.

”Nauhalla oleva puhe on melkoista laskettelua. Uskonnollinen oikeisto, jota on noin noin 20 prosenttia, saattaa soittaa herätyskelloja.