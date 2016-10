Wikileaks julkaisi kampanjapäällikön sähköposteja, joiden väitetään paljastavan Clintonin läheiset välit Wall Street -pankkiirien kanssa

Wikileaks-paljastussivusto julkaisi myöhään perjantai-iltana tuhansia Hillary Clintonin kampanjapäällikön John Podestan lähettämiä sähköposteja.

Viestit sisälsivät muun muassa osia puheista, joita Clinton piti maksua vastaan finanssialan yrityksille Wall Streetillä New Yorkissa pari vuotta sitten. Demokraattien presidenttiehdokas Clinton on aiemmin kieltäytynyt paljastamasta suljettujen ovien takana pidettyjen puheiden sisältöä.

The New York Timesin mukaan Clinton kertoi puheiden käsikirjoituksissa muun muassa haaveilevansa vapaasta, rajattomasta kaupasta läntisellä pallonpuoliskolla. Puheista käy lehden mukaan ilmi Clintonin pitkäaikaiset ja lämpimät välit Wall Streetin vaikutusvaltaisten taloushahmojen kanssa.

Hillary ja hänen aviomiehensä Bill Clinton ovat ansainneet yhteensä yli 120 miljoonaa dollaria eli noin 107 miljoonaa euroa pitämistään puheista esimerkiksi Wall Streetillä.

Jos pätkät puheista ovat aitoja, ne ovat voimakkaasti ristiriidassa Clintonin pyrkimysten kanssa olla keskiluokan puolestapuhuja.

Jos vuoto olisi tapahtunut demokraattien ehdokaskisan ollessa vielä käynnissä, se olisi todennäköisesti ollut iso etu demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkineelle Bernie Sandersille, joka on julistautunut ”Wall Streetin viholliseksi”.

Tässä vaiheessa presidenttikisaa vuoto tuskin on yhtä merkittävä, sillä Clintonia pahemmin myrskyn silmään on joutunut republikaaniehdokas Donald Trump möläytyksillään. Perjantaina The Washington Post -lehti julkaisi videon, jolla Trump puhuu muiden miesten kanssa naisten kourimisesta.

Uutiskanava CNN:n mukaan Clintonin kampanjatiimi ei ole vahvistanut vuodettujen sähköpostien aitoutta, mutta se ei myöskään ole kiistänyt viestien sisältöä.

Clintonin tiedottaja Glen Caplin vihjasi, että sähköpostien hakkerointi on ehkä ollut Venäjän hallinnon tekosia.

Wikileaksin on aiemminkin väitetty toimivan yhteistyössä Venäjän kanssa.

Trump ja Clinton kohtaavat toisensa vaaliväittelyssä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen-aikaa. HS näyttää väittelyn suorana lähetyksenä sekä analysoi tapahtumia hetki hetkeltä.

