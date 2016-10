Heikki Aittokosken essee: Aleppo on meidän aikamme Guernica

Äiti, kuollut lapsi sylissään, taivaisiin asti huutaen. Vauhkoontunut hevonen. Kolmionmuotoisten liekkien kitaan juuttunut nainen.

Pablo Picasson Guernica lienee maailman tunnetuin sodanvastainen maalaus, ja taas – aina vain – sitä joutuu katsomaan.

Mustaa, harmaata, valkoista.

Guernica on Madridissa Reina Sofía -museon seinällä, kolmen ja puolen metrin korkuisena ja liki kahdeksan metrin levyisenä. Picasson tyylistä voi olla ja ollaan monta mieltä, mutta Guernica on tehokas.

Ihmisiä kuolee. Valoa on nähtävissä vähän, ja sekin on kovaa valoa. Tuho on vailla järjestystä, siis summittaista, kaaos.

Picasso (1881–1973) maalasi Guernican touko-kesäkuussa 1937. Picasso oli Pariisissa. Espanjassa oli sisällissota.

Guernica (baskiksi Gernika) on pikkukaupunki Pohjois-Espanjan Baskimaassa. Huhtikuun 26. päivänä 1937, noin kello 16.30, uinuvan maalaiskylän taivaalle ilmestyi ensimmäinen pommikone, natsi-Saksan ilmavoimien Heinkel 111.

Seurasi lisää koneita, lisää pommeja, loputtomiin. Kahden-kolmen tunnin kuluttua Guernica oli muuttunut tulimereksi ja rauniokasaksi.

Universal History Archive

Englantilaisen Times-lehden sotakirjeenvaihtaja George L. Steer saapui Guernicaan kaksi päivää myöhemmin.

”Josefinasin ja Convento de Santa Claran sairaalat olivat hehkuvia hiilikasoja”, Steer kirjoitti. Myöhemmin, päiväsaikaan, hän tuli kaupunkiin uudestaan: ”Sairaalan raunioille oli asetettu noin 30 kuollutta.”

Guernicassa kuoli ennen kaikkea siviilejä. Kuolonuhrien tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta vähintään sadoista oli kyse.

”Guernica, 5 000 asukkaan kaupunki, on sananmukaisesti lanattu maan tasalle”, saksalaisen Condor-legioonan komentaja Wolfram von Richthofen merkitsi päiväkirjaansa. ”Kaduilla näkyy pommien kraattereita. Kerta kaikkiaan ihanaa.”

Maailma – pois lukien fasistinen maailma – tyrmistyi Guernicasta, mutta mitään ei voitu tehdä. Espanjan sisällissota jatkui kaksi vuotta, ja muulla maailmalla oli edessään vielä pahempaa.

Natsi-Saksalle Espanja oli kenraaliharjoitus. Adolf Hitler tuki kenraali Francisco Francoa, jonka nationalistit voittivat sisällissodan.

Natsi-Saksan ilmailuministerillä Hermann Göringillä oli selitys Luftwaffen eli ilmavoimien Espanjan-operaatioille – ja siis myös Guernican pommittamiselle.

”Tällä tavoin minulla oli tilaisuus kokeilla, oliko kalustoa kehitetty tarkoituksenmukaisesti”, Göring sanoi Nürnbergin oikeudenkäynnissä maaliskuussa 1946.

Valkoista, mustaa, harmaata. Vietnam, Sarajevo, Ruanda, Srebrenica, Groznyi.

Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta samaa Guernicaa joudumme katsomaan uudestaan ja uudestaan.

Tappovälineet vaihtuvat. Joskus napalmia, joskus kranaatteja, joskus kiväärejä, joskus viidakkoveitsiä, joskus palopommeja. Mutta peruskuvio on aina sama: viattomat siviilit kärsivät, ja maailma seuraa voimattomana vierestä.

Hirmutöiden vertaaminen keskenään on makaaberia, eikä tee oikeutta uhreille. Mutta niin me ihmiset teemme. Johonkin täytyisi pystyä suhteuttamaan.

Aleppo on meidän aikamme Guernica, paitsi ettei se ole uinuva maalaiskylä. Aleppon itäosissa, joita Venäjän ja Syyrian ilmavoimat pommittavat, asuu neljännesmiljoona ihmistä, joista lapsia on ehkä 80 000.

Eikä Aleppon painajaiselle näy päättymisen merkkejä.

”On vain yksi asia, mihin emme ole valmiita: olemaan tekemättä mitään, alistumaan uuteen Srebrenicaan, uuteen Ruandaan”, sanoi YK:n Syyria-erityislähettiläs Staffan de Mistura keskiviikkona Genevessä.

ABDALRHMAN ISMAIL / Reuters

YK:n arvion mukaan Aleppon pommituksissa on kuollut kahden viime viikon aikana lähes 400 ihmistä, joista puolet lapsia. Äidit ja isät huutavat taivaisiin asti. Sairaaloita on raunioina.

Venäjä ja Syyria väittävät pommittavansa terroristeja, ääri-islamilaisia taistelijoita. Heitä on Aleppon itäosissa ehkä tuhat.

De Misturan arvio kuului, että tätä menoa itäinen Aleppo on vuoden loppuun mennessä jauhautunut tomuksi: ”Tuhannet syyrialaiset siviilit – eivät siis terroristit – kuolevat, monet haavoittuvat ja tuhannet yrittävät etsiä pakotietä.”

Tosiasiallisesti on käynyt juuri se, mistä De Mistura varoittaa. Maailma joutuu alistumaan uuteen Srebrenicaan, uuteen Guernicaan.

Voimakkain vipu, joka Euroopan mailla ja Yhdysvalloilla on käsissään, on uusi pakotekierros Venäjää vastaan. Pakotteet eivät tosin auta uhreja eivätkä estä uusia kauheuksia, niin kuin Ukrainan konfliktin kohdalla on nähty.

Kansalaisena voi reagoida muutenkin kuin tyrmistymällä. Aleppon tilanteelle ei tavallinen ihminen voi mitään, mutta useimmilla on mahdollisuus tukea avustusjärjestöjen työtä.

Tyrmistyksen hetket eivät sinänsä lopu kesken.

Venäjä on osallistunut Syyrian sotaan nyt vuoden päivät. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu summasi kokemuksia torstaina.

”Sinä aikana olemme onnistuneet vakauttamaan maan tilanteen [ja] vapauttamaan merkittävän osan maasta kansainvälisiltä terroristiryhmiltä”, Shoigu sanoi Moskovassa.

”Monia maassamme valmistettuja nykyaikaisia aseita on testattu vaikeissa aavikko-olosuhteissa, ja yleisesti ottaen ne ovat osoittaneet luotettavuutensa ja tehokkuutensa.”

Kovin tutulta kuulostaa. Harmaata, valkoista, mustaa.

Guernican pommituksen kuvailussa tärkein lähde on saksalaislehti Der Spiegelin historia-artikkeli huhtikuulta 2007.